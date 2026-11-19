Đón và cùng đi với Phu nhân có Chủ tịch Chính hiệp thành phố Thâm Quyến Lâm Khiết, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thâm Quyến Lưu Giai Thần và Phu nhân Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Tôn Xướng. Về phía Việt Nam có ông Võ Thành Hưng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Phu nhân Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Hoàng Thị Hương Giang và Phu nhân Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu Bùi Thị Minh Tuyết.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm toà nhà Phụ nữ và Trẻ em tại Thâm Quyến

Tại đây, Phu nhân Ngô Phương Ly đã được nghe giới thiệu về kiến trúc, mô hình hoạt động của Tòa nhà cùng một số loại hình nghệ thuật truyền thống tiêu biểu của Trung Quốc và Thâm Quyến như dệt nhuộm lụa Vân Sa, cắt giấy thủ công, nặn tạo hình. Phu nhân Ngô Phương Ly bày tỏ ấn tượng với Tòa nhà, một công trình rực rỡ sắc màu, thân thiện với môi trường và tọa lạc ở vị trí trang trọng của thành phố. Điều đó thể hiện sự quan tâm của chính quyền Thâm Quyến đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và phát triển phụ nữ, trẻ em.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm các gian hàng từ thiện, bảo tàng khám phá khoa học dành cho trẻ em

Trong không khí thân tình, Phu nhân đã thăm các gian hàng từ thiện, bảo tàng khám phá khoa học dành cho trẻ em, gian hàng robot do trẻ em làm, lớp học mầm non cùng các không gian rèn luyện tri thức và thể chất của trẻ. Bà đặc biệt ấn tượng với các không gian dành cho trẻ em, nơi các hoạt động khoa học - công nghệ, thiên nhiên và nghệ thuật vừa tạo môi trường vui chơi lành mạnh, vừa khơi dậy trí tò mò, tư duy sáng tạo và nuôi dưỡng nhân cách, tâm hồn trẻ. Theo Phu nhân, đây là kinh nghiệm tốt, cách làm hay để Việt Nam có thể nghiên cứu, tham khảo.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước xem các sản phẩm robot do trẻ em Thâm Quyến tự tay lắp ráp.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng quan tâm đến không gian trưng bày về vai trò, những đóng góp của nhiều thế hệ phụ nữ trong quá trình xây dựng và phát triển của thành phố Thâm Quyến. Những câu chuyện ấy cho thấy phụ nữ không chỉ thụ hưởng chính sách mà còn là chủ thể trực tiếp đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tìm hiểu không gian trưng bày về vai trò, đóng góp của phụ nữ trong quá trình phát triển thành phố Thâm Quyến.

Phu nhân cho biết Việt Nam đã có nhiều thiết chế phục vụ phụ nữ, trẻ em như cung thiếu nhi, nhà văn hóa thiếu nhi, thư viện, bảo tàng, cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở bảo vệ trẻ em. Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp cũng triển khai nhiều mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển sinh kế, xây dựng gia đình an toàn và chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Trước những yêu cầu mới từ trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, già hóa dân số và biến đổi khí hậu, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng phụ nữ cần được trao quyền mạnh mẽ hơn để làm chủ công nghệ. Trẻ em cũng cần được trang bị tư duy sáng tạo, kỹ năng số và khả năng thích ứng.

Từ quan sát và trải nghiệm trực tiếp, Phu nhân Ngô Phương Ly đánh giá cao cách Tòa nhà kết hợp hoạt động công ích với sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức xã hội và cộng đồng để hỗ trợ các nhóm yếu thế. Theo Phu nhân, đây là hướng tiếp cận có giá trị thực tiễn, cho thấy chăm lo cho phụ nữ, trẻ em không chỉ là trách nhiệm của chính quyền mà còn cần huy động sự tham gia, chia sẻ trách nhiệm và nguồn lực của toàn xã hội.

Trước đó, sáng cùng ngày, Phu nhân Ngô Phương Ly đã thăm Bảo tàng Nam Sơn, thành phố Thâm Quyến; tham quan phòng triển lãm chuyên đề về nghệ thuật chế tác túi vải thêu và túi thơm truyền thống Trung Quốc.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tham quan Bảo tàng Nam Sơn, thành phố Thâm Quyến

Đánh giá cao sự phong phú, tinh tế của các tác phẩm, Phu nhân cũng giới thiệu những nét đặc sắc của nghệ thuật thêu truyền thống Việt Nam. Theo Phu nhân, dù mỗi nước có phong cách riêng, nghệ thuật thêu Việt Nam và Trung Quốc đều phản ánh sự khéo léo của người thợ và lưu giữ những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.