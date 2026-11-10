English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trải nghiệm văn hóa truyền thống Nhật Bản

Thứ Ba, 19:14, 10/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối 9/11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đã trải nghiệm văn hóa truyền thống Nhật Bản tại Nhà khách quốc gia Akasaka (Tokyo).

Trong trang phục kimono truyền thống của Nhật Bản, Phu nhân Ngô Phương Ly đã lắng nghe nghệ nhân giới thiệu về trà đạo - môn nghệ thuật đã được gìn giữ suốt 450 năm kể từ thời trà sư Sen no Rikyū. Chủ nhà chọn bộ trà cụ mang nét đẹp của những dòng gốm nổi tiếng của Việt Nam vào thế kỷ XVI, như lời nhắc về lịch sử giao lưu giữa hai dân tộc.

Sau khi nghe giới thiệu về lịch sử trà đạo, Phu nhân Ngô Phương Ly được mời thưởng thức bánh ngọt và trà. Nghệ nhân tiếp tục mời Phu nhân lên khu pha trà, trải nghiệm tự tay đánh trà. Chén trà đầu tiên, Phu nhân Ngô Phương Ly trân trọng mời bà Akiko Santo, nguyên Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản và là người cao tuổi nhất có mặt.

phu nhan tong bi thu, chu tich nuoc trai nghiem van hoa truyen thong nhat ban hinh anh 1
Phu nhân Ngô Phương Ly trong trang phục kimono truyền thống của Nhật Bản

Bày tỏ ấn tượng trước phong thái của Phu nhân Ngô Phương Ly trong trang phục kimono, bà Akiko Santo trân trọng cảm ơn Phu nhân đã mời chén trà đầu tiên. Cử chỉ ấy vừa đúng tinh thần “kính” trong trà đạo, vừa gần gũi với nếp “kính lão đắc thọ” của người Việt khiến không khí buổi trải nghiệm thêm ấm cúng và gần gũi.

Người Nhật nâng chén trà thành “đạo”, với nghi thức chặt chẽ và tinh thần tĩnh tại. Với người Việt, chén trà là nếp sống thường ngày và là lời chào đầu tiên khi khách đến nhà. Một bên trang nghiêm, một bên gần gũi, nhưng cả hai cùng coi trọng sự chân thành, lòng hiếu khách và sự tôn trọng người đối diện.

phu nhan tong bi thu, chu tich nuoc trai nghiem van hoa truyen thong nhat ban hinh anh 2
Phu nhân Ngô Phương Ly trải nghiệm trà đạo Nhật Bản

Hoạt động trải nghiệm tối 9/11 không chỉ thể hiện sự trân trọng của vị khách đến từ Việt Nam với các giá trị truyền thống bản địa mà còn cho thấy lòng hiếu khách và tiếp đón trọng thị của phía Nhật Bản, đồng thời khẳng định sức sống của những giá trị truyền thống trong thời hiện đại.

phu nhan tong bi thu, chu tich nuoc trai nghiem van hoa truyen thong nhat ban hinh anh 3
Phong thái của Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trong trang phục Kimono gây ấn tượng cho quan khách Nhật Bản

Việt Nam hiện là một trong 5 nước sản xuất trà lớn của thế giới, với nhiều xứ trà nổi tiếng cùng các loại trà đã làm nên tên tuổi, đi vào lòng người yêu trà thế giới. Matcha, linh hồn của trà đạo, ngày nay cũng đã được làm từ lá chè Việt. Doanh nghiệp Nhật Bản, như Morinaga, đã tìm đến hợp tác để làm dòng matcha chuẩn Nhật với giá phù hợp thị trường Việt.

Chén trà tại Akasaka có thể nhỏ bé nhưng như bốn chữ “Thiên lý đồng phong” trong bức thư pháp được treo trong phòng nhắc rằng Việt Nam và Nhật Bản, dù cách xa vẫn cùng chung một ngọn gió. Ngọn gió ấy từng đưa những dòng gốm Việt sang Nhật từ nhiều thế kỷ trước. Hôm nay, nó tiếp tục lan tỏa qua các dự án hợp tác, những sản phẩm chung trong nhiều lĩnh vực và những cuộc gặp gỡ giữa người dân hai nước.

PV/VOV-Tokyo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương ĐCS Nhật Bản
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương ĐCS Nhật Bản

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, sáng 10/11 (giờ địa phương), tại thủ đô Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc tiếp Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương ĐCS Nhật Bản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương ĐCS Nhật Bản

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, sáng 10/11 (giờ địa phương), tại thủ đô Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc tiếp Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các nguyên Thủ tướng Nhật Bản
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các nguyên Thủ tướng Nhật Bản

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, sáng 10/11, theo giờ địa phương, tại Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã lần lượt tiếp nguyên Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru; nguyên Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio; nguyên Thủ tướng Nhật Bản, Phó chủ tịch Đảng Dân chủ tự do (LDP), Aso Taro. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các nguyên Thủ tướng Nhật Bản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các nguyên Thủ tướng Nhật Bản

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, sáng 10/11, theo giờ địa phương, tại Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã lần lượt tiếp nguyên Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru; nguyên Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio; nguyên Thủ tướng Nhật Bản, Phó chủ tịch Đảng Dân chủ tự do (LDP), Aso Taro. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đồng chủ tịch Đảng Duy tân Nhật Bản Fujita Fumitake
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đồng chủ tịch Đảng Duy tân Nhật Bản Fujita Fumitake

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, ngày 10/11/2026, tại thủ đô Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đồng chủ tịch Đảng Duy tân Nhật Bản Fujita Fumitake.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đồng chủ tịch Đảng Duy tân Nhật Bản Fujita Fumitake

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đồng chủ tịch Đảng Duy tân Nhật Bản Fujita Fumitake

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, ngày 10/11/2026, tại thủ đô Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đồng chủ tịch Đảng Duy tân Nhật Bản Fujita Fumitake.

 
KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội