PTT Phạm Bình Minh dự Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ

Tiếp tục tham dự Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 17 tại Yerevan, Armenia, ngày 12/10, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có bài phát biểu tại Phiên toàn thể và có các tiếp xúc song phương bên lề Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh nêu rõ, thế giới nói chung và không gian Pháp ngữ nói riêng đang đứng trước nhiều thách thách toàn cầu, khu vực, liên khu vực mà không một quốc gia đơn lẻ nào có thể tự mình giải quyết. Do đó, vai trò của các thể chế đa phương như Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF) là hết sức quan trọng.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dự hội nghị.

Phó Thủ tướng đề nghị Pháp ngữ thúc đẩy hợp tác đi vào chiều sâu và có cách tiếp cận tổng thể trên tất cả các vấn đề nhằm tìm ra các biện pháp giải quyết hiệu quả nguồn gốc sâu xa của khủng hoảng và bất ổn như bất bình đẳng, nghèo đói, kém phát triển, tiếp tục củng cố các cơ chế hiện có về phòng ngừa xung đột và giải quyết tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Chia sẻ về tình hình khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đây một bộ phận quan trọng của không gian Pháp ngữ, nơi cũng đang phải xử lý nhiều thách thức xuất phát từ sự cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc, xung đột sắc tộc, khủng bố, tội phạm mạng, các điểm nóng khu vực, biến đổi khí hậu...

Phó Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn tích cực tham gia và đóng góp có trách nhiệm vào các nỗ lực chung vì hòa bình, an ninh và phát triển của thế giới cũng như khối Pháp ngữ, kêu gọi và sẵn sàng cùng với các bên liên quan giải quyết hòa bình các tranh chấp trên Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Luật Biển năm 1982, đề nghị Cộng đồng Pháp ngữ tiếp tục ủng hộ việc bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng không và hàng hải trên Biển Đông phù hợp luật pháp quốc tế, thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC), thúc đẩy đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử (COC) thực chất và hiệu quả.

Phó Thủ tướng thông báo Việt Nam đã được nhóm châu Á - Thái Bình Dương thống nhất đề cử làm ứng cử viên duy nhất của nhóm làm thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 và đề nghị các nước Pháp ngữ ủng hộ Việt Nam.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh có các cuộc tiếp xúc song phương bên lề với Lãnh đạo các nước tham dự Hội nghị.

Trong dịp này, lãnh đạo các nước chia buồn sâu sắc với Việt Nam trước việc Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Trong tiếp xúc với Tổng thống Pháp Emanuel Macron, hai bên bày tỏ vui mừng trước những bước tiến tốt đẹp trong quan hệ hai nước thời gian vừa qua và nhất trí sẽ tăng cường trao đổi đoàn cấp cao nhằm thúc đẩy tin cậy chính trị trên tinh thần quan hệ Đối tác chiến lược, trước mắt là chuẩn bị cho chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Thủ tướng Pháp Edouard Phillipe.

Hai bên cũng nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp hiệu quả trên các diễn đàn đa phương, đặc biệt trong khuôn khổ Liên hiệp quốc và Khối Pháp ngữ.

Hội kiến với Tổng thống Armenia Armen Sarkissian, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cảm ơn Armenia đã dành sự đón tiếp trọng thị và thân tình cho đoàn Việt Nam dự Hội nghị Thượng đỉnh Pháp ngữ lần thứ 17, chúc mừng Armenia tổ chức thành công Hội nghị, qua đó nâng cao vai trò và uy tín quốc tế của Armenia.

Tổng thống Armen Sarkissian chia sẻ tình cảm đặc biệt đối với đất nước và con người Việt Nam, nhất là đã từng có các sinh viên Việt Nam cần cù, thông minh khi giảng dạy tại Đại học Tổng hợp Moscow và Đại học Tổng hợp Yerevan.

PTT Phạm Bình Minh hội kiến với Tổng thống Armenia.

Tổng thống cho biết luôn quan tâm theo dõi quá trình phát triển và hội nhập của Việt Nam, chúc mừng Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế xã hội.

Hai bên khẳng định quyết tâm thúc đẩy quan hệ về chính trị, kinh tế, giáo dục, khoa học, trao đổi văn hoá, du lịch và giao lưu nhân dân.

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Phạm Bình Minh đánh giá cao công tác tổ chức của Armenia và thành công của Hội nghị Thượng đỉnh Pháp ngữ lần thứ 17.

Hai bên cho rằng Việt Nam và Armenia có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, trên nền tảng đó cần thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại cho tương xứng với quan hệ chính trị, hai nước có nhiều thế mạnh có thể thể bổ trợ cho nhau: Việt Nam có thể xuất khẩu thuỷ sản, nông sản, hàng điện tử và dệt may vào Armenia, nhập khẩu máy móc thiết bị và nguyên liệụ từ Armenia.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, Thủ tướng Nikol Pashinyan bày tỏ mong muốn được tiếp nhận sinh viên Việt Nam sang học tập tại Armenia.

Trong cuộc gặp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Madagascar Eloi Alphone Maxime Dovo hai bên khẳng định quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Madagascar được Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo tiền bối yêu nước của Madagascar xây dựng, được nhiều thế hệ nhân dân hai nước vun đắp, ngày càng được củng cố và phát triển.

Bộ trưởng Eloi Alphone Maxime Dovo khẳng định Việt Nam là tấm gương sáng cho Madagascar trong đấu tranh giành độc lập trước đây cũng như trong xây dựng đất nước ngày nay, hai nước hợp tác kinh tế hiệu quả về nông nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị Madagascar tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Madagascar sinh sống, làm việc, hội nhập và đóng góp cho xã hội sở tại.

Trao đổi với Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hoà Guinea Mamadi Toure, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cảm ơn Guinea đã ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Uỷ viên không thường trực, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Hai bên cho rằng cần tiếp tục thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương thông qua trao đổi đoàn cấp cao và giữa các bộ, ngành, duy trì và mở rộng mô hình hợp tác ba bên và tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương.

Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Cameroon Mbella Mbella, hai bên nhất trí cần thúc đẩy hợp tác giữa hai nước cả trên bình diện song phương và đa phương.

Bộ trưởng Mbella Mbella cho biết luôn lưu giữ những ấn tượng sâu sắc về đất nước Việt Nam tươi đẹp, con người Việt Nam đôn hậu, mến khách trong chuyến thăm Việt Nam năm 2017, khẳng định Cameroon và cá nhân ông luôn ủng hộ quan hệ tốt đẹp và bền chặt với Việt Nam.

Phó Thủ tướng Bộ trưởng Phạm Bình Minh cảm ơn tình cảm tốt đẹp của Bộ trưởng Mbella Mbella dành cho Việt Nam, đề nghị Chính phủ Cameroon tiếp tục tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam như Viettel đầu tư và kinh doanh tại Cameroon.

Bộ trưởng Mbella Mbella cam kết sẽ tìm kiếm giải pháp, nỗ lực tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nước ngoài trong đó có Việt Nam đầu tư tại Cameroon./.

