Quan hệ tốt đẹp Việt Nam - Bangladesh là hằng số bất biến

Tham dự sự kiện có: các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam; Quốc vụ khanh Bangladesh Md. Shahriar Alam; Giám đốc Học viện Ngoại giao Bangladesh, Đại sứ Mashfee Binte Shams; quyền Thứ trưởng Ngoại giao Bangladesh Md.Khurshed Alam; các nghị sĩ Bangladesh và đông đảo giảng viên, chuyên gia, học giả, nghiên cứu sinh Bangladesh và nước ngoài, cùng các cơ quan truyền thông.

Hòa bình và phát triển bền vững chỉ có thể đạt được khi người dân có cuộc sống an toàn, hạnh phúc và ấm no

Phát biểu trước các diễn giả, nhà khoa học, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Bangladesh và Việt Nam chia sẻ nhiều nét lịch sử tương đồng. Cả hai nước đều trải qua nhiều thập kỷ đấu tranh giải phóng dân tộc, cùng chia sẻ những tư tưởng lớn về độc lập dân tộc, tự do, bình đẳng, bác ái, tinh thần đoàn kết và hợp tác quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, không ở nơi đâu trên thế giới, những thay đổi sâu sắc của tình hình quốc tế lại rõ như ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Đây là nơi hội tụ hầu hết những động lực của sự thay đổi cũng như chịu nhiều tác động đang diễn ra trên thế giới, đồng thời đây cũng là không gian an ninh và phát triển mà Việt Nam và Bangladesh đang cùng nhau chia sẻ.

Chủ tịch Quốc hội cũng đã chia sẻ về câu chuyện của Việt Nam, cũng có thể được xem là một câu chuyện điển hình về đoàn kết toàn dân tộc, nỗ lực vươn lên trước những tác động, thay đổi sâu sắc của thế giới và khu vực. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và nỗ lực vượt bậc của toàn dân tộc, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng và toàn diện.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, để hướng đến những khát vọng phát triển lớn lao trong thời gian tới với những mốc thời gian cụ thể, Việt Nam luôn xác định người dân là trung tâm, là chủ thể và động lực chính của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bởi, những thành tựu kinh tế - xã hội dù to lớn đến mấy, chỉ thực sự có ý nghĩa trọn vẹn khi mang đến cho người dân lợi ích thiết thực. Hòa bình và phát triển bền vững chỉ có thể đạt được khi người dân có cuộc sống an toàn, hạnh phúc và ấm no. Với tinh thần đó, Quốc hội Việt Nam luôn nỗ lực cao nhất để phát huy vai trò trong tổng thể công tác lập pháp, tạo dựng môi trường pháp luật thực sự xuất phát từ nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp hướng tới bảo đảm cao nhất các quyền và lợi ích chính đáng của người dân, doanh nghiệp, coi đó là những ưu tiên hàng đầu.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Việt Nam và Bangladesh cùng cả cộng đồng quốc tế đều là những bộ phận gắn liền với thế giới và dòng chảy của thế kỷ 21, đòi hỏi cần có tư duy và hành động mới. Chủ tịch Quốc hội tin rằng, sự tham gia ngày càng tích cực của các nước vừa và nhỏ, sự đồng lòng phối hợp của các nước phương Nam, là không thể thiếu, nhất là trong giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu. Tất cả các nước dù lớn hay nhỏ đều nên thực sự trở thành là những đối tác có trách nhiệm, cùng nhau thúc đẩy đối thoại thay vì đối đầu; ủng hộ chủ nghĩa đa phương thay vì hành xử đơn phương; tuân thủ Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế.

Việt Nam đang nỗ lực thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác hiệu quả với các nước, nhất là các nước bạn bè truyền thống như Bangladesh. Trong đó, đối ngoại Quốc hội Việt Nam có vai trò và vị trí ngày càng quan trọng, phát huy thế mạnh đặc thù, vừa là một kênh đối ngoại mang tính Nhà nước, vừa mang tính Nhân dân sâu sắc, góp phần đưa các mối quan hệ song phương và đa phương của Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất; thúc đẩy liên kết khu vực và hợp tác quốc tế, vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết với nhân dân các nước trên toàn thế giới.

Chủ tịch Quốc hội nói: "Giữa muôn vàn biến đổi của thời cuộc và thăng trầm của lịch sử, sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp Việt Nam - Bangladesh là hằng số bất biến. Tin cậy chính trị được thắt chặt thông qua trao đổi các chuyến thăm, tiếp xúc trên các kênh và các cấp. Cho đến nay, hai bên đã thiết lập và duy trì đều đặn các cơ chế hợp tác quan trọng, trong đó có Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật.

Trong đà phát triển chung của quan hệ hợp tác giữa hai nước, quan hệ nghị viện giữa Việt Nam và Bangladesh cũng đã có nhiều bước tiến vượt bậc. Quốc hội hai nước đã và đang hợp tác chặt chẽ cùng nhau thúc đẩy và giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa hai bên. Hai bên cũng thường xuyên trao đổi đoàn, trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động nghị viện, nhất là trong xây dựng thể chế và hệ thống pháp luật, quản lý hành chính, giáo dục, du lịch và biến đổi khí hậu".

Việt Nam – Bangladesh: Viết lên một trang mới tươi sáng, tốt đẹp hơn

Có thể nói, sau 5 thập kỷ hình thành và phát triển, quan hệ Việt Nam - Bangladesh đang phát triển bền chặt hơn bao giờ hết. Để đưa quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa, viết lên một trang mới tươi sáng, tốt đẹp hơn trong nửa thế kỉ sau, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nêu 5 đề xuất quan trọng, đó là làm sâu sắc hơn quan hệ chính trị, gia tăng tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa Lãnh đạo và các cấp, các ngành hai nước. Hai bên cần đẩy mạnh việc trao đổi đoàn và tiếp xúc ở tất cả các cấp, các kênh, trong đó có kênh Quốc hội.

Hai nước cần phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả Tầm nhìn của ASEAN và Tầm nhìn của Bangladesh về Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, góp phần bảo đảm các lợi ích an ninh và phát triển của mỗi bên; phát huy vai trò của các nước phương Nam đóng góp vào việc hình thành cấu trúc khu vực mở, bao trùm, cân bằng và duy trì hòa bình, ổn định, thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới. Hai bên cũng cần triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời, mở ra những kênh hợp tác mới, đáp ứng quan tâm và lợi ích của mỗi bên.

Hai nước tăng cường gắn kết kinh tế, coi đây là trọng tâm và động lực phát triển của quan hệ hai nước. Hai nước cần tiếp tục khai phá các tiềm năng hợp tác mới về thương mại, đầu tư, giao thông vận tải, tài chính, ngân hàng, hải quan; tăng cường chia sẻ các kinh nghiệm, chính sách phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nhất là kinh nghiệm phát triển kinh tế xanh, trong đó có việc triển khai mô hình “nhà máy xanh” trong lĩnh vực dệt may; thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp xanh, nông nghiệp sạch ứng phó với biến đổi khí hậu, công nghệ xanh; tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp hai nước kinh doanh và đầu tư tại thị trường của mỗi nước. Việt Nam đề cao và mong được tham khảo các mô hình kinh tế xanh, sản xuất xanh của Bangladesh.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, cần làm sâu sắc hơn nữa hợp tác quốc phòng và an ninh; đẩy mạnh giao lưu nhân dân, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước; tăng cường hợp tác trên cả kênh song phương và đa phương nhằm ứng phó với các thách thức biến đổi khí hậu, nước biển dâng, thiên tai, bão lũ, dịch bệnh, an ninh nguồn nước…, kêu gọi cộng đồng quốc tế, các nước phát triển, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm và dành nguồn lực hỗ trợ các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam và Bangladesh.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, hai nước đang đứng trước những cơ hội to lớn để đưa quan hệ Việt Nam - Bangladesh phát triển mạnh mẽ. Vì vậy, hai bên hãy vững niềm tin, cùng hành động và phấn đấu, tương lai nhất định sẽ tốt đẹp hơn quá khứ, mà cách tốt nhất để dự báo tương lai là hai nước hãy cùng nhau hành động để kiến tạo.