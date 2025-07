Quảng Ninh: Chủ động giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở

Chỉ trong 23 giờ sau khi tiếp nhận tin báo về vụ cướp ngân hàng tại Uông Bí, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Báo, nghi phạm gây ra vụ cướp. Đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, sự phối hợp giữa các đơn vị nghiệp vụ và cơ sở đã giúp phá án nhanh chóng, thu hồi toàn bộ tang vật.

Ông Mai Việt Trung, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 6 cho biết: “Chúng tôi đặc biệt ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết liệt của lực lượng Công an Quảng Ninh, đặc biệt là sự phối hợp nhịp nhàng, trách nhiệm giữa các đơn vị chuyên môn trong suốt quá trình tiếp nhận, xử lý và điều tra vụ án. Đây không chỉ là sự phối hợp trên tinh thần trách nhiệm, mà là minh chứng cho sự phối hợp hiệu quả giữa ngành ngân hàng và lực lượng công an trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng".

Công an tỉnh Quảng Ninh đảm bảo các hoạt động không bị gián đoạn, giữ vững ANTT trên địa bàn, đấu tranh, phòng ngừa có hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật và các loại tội phạm ngay từ cơ sở

Trước đó, chỉ sau 2 giờ tiếp nhận trình báo về vụ trộm tài sản trị giá 70 triệu đồng tại KCN AMATA Quảng Yên, Công an tỉnh đã nhanh chóng phối hợp với cơ sở điều tra, bắt giữ Vũ Nho Thoại - đối tượng gây ra vụ việc. Đại diện một doanh nghiệp tại khu công nghiệp, ông Chen Bing Jie chia sẻ, việc chủ động, kịp thời triển khai các giải pháp nhằm giữ vững môi trường an ninh của lực lượng Công an từ tuyến xã tới tỉnh đã được cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước đánh giá cao, góp phần kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, minh bạch của địa phương.

“Ngay trong ngày hôm đó Công an xã Sông Khoai và Văn phòng CQCS Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp nhanh chóng, điều tra và bắt giữ người lấy trộm của công ty như vậy. Cũng thay mặt công ty chúng tôi xin được cảm ơn các cán bộ chiến sĩ công an đã hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp để chúng tôi an tâm sản xuất”, ông Chen Bing Jie chia sẻ.

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, kết hợp hội ý công tác nghiệp vụ truy nã, truy tìm năm 2025

Không chỉ xử lý nhanh các vụ án hình sự, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh còn quyết liệt trong đấu tranh phòng chống ma túy. Từ đầu năm đến nay, đã triệt phá 301 vụ, xử lý 753 đối tượng, thu giữ hơn 13.000g heroin, gần 1.000g ma túy tổng hợp.

Thượng tá Nguyễn Quang Dũng, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy cho biết: “Chúng tôi xác định thực hiện nhiệm vụ với phương châm phải trách nhiệm, chủ động, quyết tâm, quyết liệt, xác định vì nhiệm vụ chung, trên dưới đồng lòng, vai trò phải phân công rõ nét, từ trong cấp ủy, đảng ủy lãnh đạo đến chỉ huy với phân công, phân cấp giữa cấp tỉnh và cấp xã để các mối quan hệ phối hợp, thực hiện nhiệm vụ chung đó là vì mục tiêu giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại ma túy. Tất cả với mục tiêu xây dựng Quảng Ninh dần dần trở thành tỉnh gương mẫu đi đầu trong thực hiện mục tiêu chương trình quốc gia về phòng chống ma túy, phấn đấu đến năm 2023 có 50 cấp xã không ma túy”.

Công an xã Sông Khoai, tỉnh Quảng Ninh tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới cán bộ, công nhân viên làm việc tại các KCN trên địa bàn

Ngoài cấp tỉnh, lực lượng Công an xã, phường, đặc khu đã thể hiện rõ vai trò trong việc giữ vững trận tuyến an ninh nhân dân. Dù khối lượng công việc lớn hơn, đối mặt với nhiều thách thức trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, lực lượng Công an cấp xã vẫn chủ động, linh hoạt và sâu sát với nhân dân, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo ANTT ngay tại địa bàn cơ sở. Trung tá Đào Hồng Hải, Trưởng Công an phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh chia sẻ: “Chúng tôi đã rà soát, điều tra cơ bản và phân công cụ thể cho từng CBCS, từng địa bàn, từng khu phố để phối hợp kiểm tra, giám sát, đánh giá cũng như xác định các mối quan hệ của từng đối tượng, qua đó căn cứ, phân loại để có công tác quản lý riêng biệt với từng loại đối tượng, không để bỏ sót, bỏ lọt, không để phát sinh các tình huống bất ngờ xảy ra trên địa bàn”.

Chủ động sâu sát địa bàn, kịp thời nhận diện những khó khăn, vướng mắc, đồng thời khẩn trương, tích cực triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn

Với mô hình tổ chức mới, Công an Quảng Ninh đang chuyển biến rõ rệt từ năng lực nắm bắt tình hình, tham mưu cho chính quyền đến hiệu quả trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Đây là tiền đề để giữ vững an ninh trật tự, góp phần quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số mà tỉnh đặt ra trong năm 2025.