Đây là bước kiện toàn bộ máy điều hành, đáp ứng yêu cầu đổi mới cơ chế tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn mới. Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026–2035 thành phố Quảng Ninh do Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng ban; Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan thường trực, có trách nhiệm tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo điều phối, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện chương trình trên toàn địa bàn.

Quảng Ninh kiện toàn BCĐ thực hiện Chương trình MTQG theo cơ chế mới từ thành phố tới cơ sở

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là rà soát toàn bộ các nhiệm vụ, dự án, chính sách; xác định rõ cơ quan chủ trì, phối hợp và trách nhiệm của từng cấp. Các sở, ngành và địa phương phải tăng cường lồng ghép nguồn lực, thống nhất đối tượng thụ hưởng, tránh đầu tư trùng lặp hoặc hỗ trợ nhiều lần cho cùng một nội dung. Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện chương trình tại địa bàn. Riêng lĩnh vực giảm nghèo, việc rà soát và thực hiện chính sách phải tuân thủ đúng chuẩn nghèo theo từng thời kỳ. Theo Nghị định số 351/2025/NĐ-CP, năm 2026 tiếp tục áp dụng chuẩn nghèo giai đoạn trước, từ năm 2027 chuyển sang chuẩn nghèo mới.

Việc kiện toàn bộ máy điều hành sẽ thúc đẩy việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đạt hiệu quả theo kế hoạch đề ra

Năm 2026 đánh dấu sự thay đổi lớn về chính sách khi Nghị quyết số 46/2026/QH16 của Quốc hội hợp nhất 4 chương trình mục tiêu quốc gia. Các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được tích hợp với những lĩnh vực thiết yếu như văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội. Trên cơ sở đó, yêu cầu đặt ra không chỉ là triển khai từng dự án, chính sách mà còn phải tăng cường phối hợp, kết nối nguồn lực và bảo đảm tính đồng bộ giữa các lĩnh vực.

Việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026–2035 thành phố Quảng Ninh vì vậy không chỉ là thay đổi về tổ chức, mà còn đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức quản lý, điều hành: từ triển khai các chương trình theo từng lĩnh vực sang phối hợp tích hợp, sử dụng hiệu quả nguồn lực và gắn kết quả đầu tư với cải thiện đời sống người dân, nhất là ở khu vực nông thôn, miền núi, biên giới và hải đảo.