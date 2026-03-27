Quảng Ninh kiện toàn chức danh chủ chốt HĐND và UBND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Thứ Sáu, 17:09, 27/03/2026
VOV.VN - Tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Quảng Ninh, bà Trịnh Thị Minh Thanh tái đắc cử chức danh Chủ tịch HĐND và ông Bùi Văn Khắng tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khoá XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Với số phiếu đồng thuận đạt 100% số đại biểu có mặt, bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh khoá XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 tái đắc cử chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh khoá XV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh khoá mới là ông Nghiêm Xuân Cường và ông Nguyễn Đức Thành. Trưởng các Ban của HĐND tỉnh là bà Phạm Thị Hồng Hạnh (Ban Pháp chế), bà Vũ Ngọc Hà (Ban Kinh tế - Ngân sách), bà Vũ Thị Diệu Linh (Ban Văn hoá - Xã hội).

Các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2026-2031

Cũng với số phiếu tối đa, các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh đồng thuận bầu ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND khoá XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khoá XV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh là ông Lê Văn Ánh, Nguyễn Văn Công, Vũ Văn Diện và bà Nguyễn Thị Hạnh. Ủy viên UBND tỉnh Quảng Ninh khoá mới gồm 15 người.

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Trưởng các ban của HĐND tỉnh Quảng Ninh khoá mới ra mắt

Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Trịnh Thị Minh Thanh sinh năm 1973, quê quán phường Bắc An Phụ, TP Hải Phòng; có trình độ Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị. Trước khi giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ trước, bà Thanh từng đảm nhiệm nhiều chức danh quan trọng tại HĐND tỉnh, Sở Tài chính, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Ninh, Thành ủy Hạ Long…

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng sinh năm 1971, quê quán xã Bình Nguyên, tỉnh Hưng Yên; có trình độ Cử nhân Luật, Thạc sĩ Quản lý công, Cao cấp lý luận chính trị. Ông Khắng từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như Thứ trưởng Bộ Tài chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh…

UBND tỉnh Quảng Ninh khoá mới ra mắt các đại biểu HĐND

Trong kỳ họp thứ nhất này, HĐND tỉnh Quảng Ninh khoá XV cũng thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến tổ chức và hoạt động của bộ máy HĐND, UBND tỉnh trong suốt nhiệm kỳ tới. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI với mục tiêu "Xây dựng Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, trở thành vùng đô thị lớn mang tầm khu vực và quốc tế vào năm 2045, là một trong những đầu tàu kinh tế quan trọng của quốc gia, tự tin, vững vàng, tiến mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới".

Trường Giang/VOV-Đông Bắc
Tag: Quảng Ninh kiện toàn chức danh chủ chốt Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh
Đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh) sớm hoàn thành bầu cử

VOV.VN - Từ sáng sớm 15/3, đông đảo cử tri ở tỉnh Quảng Ninh đã nô nức đến các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Đặc khu Vân Đồn là địa phương hoàn thành việc bỏ phiếu sớm nhất của tỉnh.

Đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh) sớm hoàn thành bầu cử

Đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh) sớm hoàn thành bầu cử

VOV.VN - Từ sáng sớm 15/3, đông đảo cử tri ở tỉnh Quảng Ninh đã nô nức đến các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Đặc khu Vân Đồn là địa phương hoàn thành việc bỏ phiếu sớm nhất của tỉnh.

Quảng Ninh: Tuyên truyền bầu cử tới ngư dân, sẵn sàng cho ngày hội lớn

VOV.VN - Tại các khu phố ven biển phường Hà An, Quảng Ninh, không khí chuẩn bị bầu cử diễn ra khẩn trương. Do có đông ngư dân làm nghề khai thác, nuôi trồng thủy sản, địa phương đã linh hoạt các biện pháp tuyên truyền, giúp cử tri dù đi biển hay làm việc trên bờ đều nắm thông tin, sẵn sàng tham gia ngày hội lớn.

Quảng Ninh: Tuyên truyền bầu cử tới ngư dân, sẵn sàng cho ngày hội lớn

Quảng Ninh: Tuyên truyền bầu cử tới ngư dân, sẵn sàng cho ngày hội lớn

VOV.VN - Tại các khu phố ven biển phường Hà An, Quảng Ninh, không khí chuẩn bị bầu cử diễn ra khẩn trương. Do có đông ngư dân làm nghề khai thác, nuôi trồng thủy sản, địa phương đã linh hoạt các biện pháp tuyên truyền, giúp cử tri dù đi biển hay làm việc trên bờ đều nắm thông tin, sẵn sàng tham gia ngày hội lớn.

Đảm bảo quyền cử tri tại các khu vực đặc thù ở Quảng Ninh

VOV.VN - Chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tại Quảng Ninh, công tác chuẩn bị bầu cử tại những khu vực đặc thù như trại tạm giam hay cơ sở cai nghiện ma túy cũng đang được triển khai chặt chẽ, nhằm bảo đảm quyền bầu cử của mọi công dân.

Đảm bảo quyền cử tri tại các khu vực đặc thù ở Quảng Ninh

Đảm bảo quyền cử tri tại các khu vực đặc thù ở Quảng Ninh

VOV.VN - Chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tại Quảng Ninh, công tác chuẩn bị bầu cử tại những khu vực đặc thù như trại tạm giam hay cơ sở cai nghiện ma túy cũng đang được triển khai chặt chẽ, nhằm bảo đảm quyền bầu cử của mọi công dân.

