Quảng Ninh kiện toàn chức danh chủ chốt HĐND và UBND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Với số phiếu đồng thuận đạt 100% số đại biểu có mặt, bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh khoá XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 tái đắc cử chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh khoá XV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh khoá mới là ông Nghiêm Xuân Cường và ông Nguyễn Đức Thành. Trưởng các Ban của HĐND tỉnh là bà Phạm Thị Hồng Hạnh (Ban Pháp chế), bà Vũ Ngọc Hà (Ban Kinh tế - Ngân sách), bà Vũ Thị Diệu Linh (Ban Văn hoá - Xã hội).

Các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2026-2031

Cũng với số phiếu tối đa, các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh đồng thuận bầu ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND khoá XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khoá XV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh là ông Lê Văn Ánh, Nguyễn Văn Công, Vũ Văn Diện và bà Nguyễn Thị Hạnh. Ủy viên UBND tỉnh Quảng Ninh khoá mới gồm 15 người.

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Trưởng các ban của HĐND tỉnh Quảng Ninh khoá mới ra mắt

Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Trịnh Thị Minh Thanh sinh năm 1973, quê quán phường Bắc An Phụ, TP Hải Phòng; có trình độ Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị. Trước khi giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ trước, bà Thanh từng đảm nhiệm nhiều chức danh quan trọng tại HĐND tỉnh, Sở Tài chính, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Ninh, Thành ủy Hạ Long…

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng sinh năm 1971, quê quán xã Bình Nguyên, tỉnh Hưng Yên; có trình độ Cử nhân Luật, Thạc sĩ Quản lý công, Cao cấp lý luận chính trị. Ông Khắng từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như Thứ trưởng Bộ Tài chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh…

UBND tỉnh Quảng Ninh khoá mới ra mắt các đại biểu HĐND

Trong kỳ họp thứ nhất này, HĐND tỉnh Quảng Ninh khoá XV cũng thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến tổ chức và hoạt động của bộ máy HĐND, UBND tỉnh trong suốt nhiệm kỳ tới. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI với mục tiêu "Xây dựng Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, trở thành vùng đô thị lớn mang tầm khu vực và quốc tế vào năm 2045, là một trong những đầu tàu kinh tế quan trọng của quốc gia, tự tin, vững vàng, tiến mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới".