Quảng Ninh livestream phiên họp HĐND để cử tri chất vấn trực tuyến

Livestream phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại HĐND tỉnh Quảng Ninh chiều nay (11/7) nhận được cả nghìn lượt bình luận và chia sẻ trên fanpage của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Ông Nguyễn Xuân Ký, Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh trực tiếp theo dõi và công bố ý kiến, bình luận của cử tri gửi đến các sở ngành. Trong đó, những vấn đề nóng như thiếu điện cho sinh hoạt và sản xuất, giá gas cao hơn đáng kể so với thị trường chung, vấn đề an toàn giao thông, phòng chống đuối nước mùa hè… được cử tri và các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh quan tâm chất vấn.

Livestream phiên chất vấn tại HĐND tỉnh Quảng Ninh được cử tri quan tâm theo dõi, gửi ý kiến bình luận

Nhắc lại tình trạng mất điện kéo dài hồi tháng 5, 6 vừa qua, nhất là tại các KDL, KCN trọng điểm ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và sản xuất, các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh chất vấn Giám đốc Sở Công thương về trách nhiệm, công tác phối hợp với ngành Điện và giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Nhiều ý kiến cho rằng việc để xảy ra tình trạng thiếu điện trên địa bàn là bất hợp lý, bởi Quảng Ninh là trung tâm sản xuất điện lớn của cả nước với 7 nhà máy nhiệt điện (có công suất trên 50.000 MW). Bên cạnh đó, giá gas tại Quảng Ninh cũng cao hơn so với các địa phương lân cận; vẫn còn các cơ sở tiểu thủ công nghiệp, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ gây ô nhiễm khu dân cư…

Bà Nguyễn Thị Hiền, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Quảng Ninh nhận trách nhiệm về việc chậm tham mưu thành lập Ban chỉ đạo điều hành cung ứng điện và chưa phối hợp tốt với ngành Điện. Ông Phạm Đình Chấn, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ninh cũng gửi lời xin lỗi tới lãnh đạo tỉnh, người dân và các doanh nghiệp trên địa bàn khi để xảy ra tình trạng mất điện gây bức xúc.

Phần trả lời chất vấn của Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh về các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông được cử tri đánh giá cao

Ông Phạm Đình Chấn cho biết, bước vào cao điểm nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến, có thời điểm ngành Điện điều phối phân bổ cho Quảng Ninh sa thải gần 40% công suất phụ tải, do đó Công ty Điện lực Quảng Ninh phải thực hiện tiết giảm điện khẩn cấp và không kịp thông báo cho khách hàng. Sau khi tỉnh Quảng Ninh làm việc với ngành Điện, ngành Than, nguồn công suất của tỉnh đã được bổ sung.

“Từ ngày 12/6, Quảng Ninh đã không còn phải tiết giảm công suất đối với các phụ tải và đến ngày 23/6 thì toàn bộ các nhà máy xi măng và KCN trong tỉnh đã được vận hành trở lại đúng công suất và biểu đồ phụ tải. Tập đoàn Điện lực Việt Nam sau khi làm việc đã có sự điều chỉnh thích hợp với tình hình sử dụng điện trong tỉnh”.

Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký yêu cầu giải quyết dứt điểm nhiều vấn đề nóng trên địa bàn

Ông Nguyễn Xuân Ký, Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh khẳng định, tình trạng thiếu điện vừa qua là bài học cho Quảng Ninh để chủ động hơn nữa trong việc đảm bảo an ninh năng lượng, tiếp tục phối hợp ngành điện điều tiết, phân phối đảm bảo đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển. Các ngành cần rà soát giá gas, thanh kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm để đảm bảo quyền lợi cho người dân; có phương án tổ chức giao thông, khắc phục bất cập hạ tầng giao thông… Đặc biệt, với ý kiến của cử tri gửi qua fanpage liên quan đến tình trạng đuối nước tăng cao và mất an toàn tại các bãi tắm, ông Nguyễn Xuân Ký yêu cầu:

“Tôi đề nghị tất cả các địa bàn có bãi tắm đều phải rà soát, những “cái bẫy” mà khi nước lên thì những người biết bơi cũng sẽ bất ngờ và dễ xảy ra rủi ro. không chờ đợi đến cuối năm, mùa thấp điểm du lịch. UBND tỉnh có chỉ đạo chung để giải quyết được tình hình, cứu được người. Đây là ý kiến cử tri nhân dân nêu ra rất ý nghĩa”, ông Nguyễn Xuân Ký nói.