Quảng Trị cần xây dựng bảo tàng chứng tích chiến tranh tầm cỡ quốc gia

Sáng 17/7, tại thành phố Đông Hà, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị về triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế, xã hội năm 2022, 6 tháng đầu năm 2023 và giải pháp trong những tháng cuối năm.

Tham dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Lê Quang Mạnh; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; lãnh đạo một số cơ quan, bộ, ngành ở Trung ương.

Toàn cảnh cuộc làm việc.

Quy mô nền kinh tế Quảng Trị ngày càng mở rộng

Sau 34 năm tái lập tỉnh, Quảng Trị đang từng bước đổi mới và phát triển. Quảng Trị đang ngày càng vươn lên, quy mô nền kinh tế ngày càng mở rộng, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2021-2022 đạt 6,9%/năm, 6 tháng năm 2023 tăng 6,52%. Thu ngân sách Nhà nước năm 2021 đạt 160% dự toán và năm 2022 đạt 113% dự toán. Ngành công nghiệp năng lượng tái tạo đã có sự phát triển vượt bậc, đến nay, đã có 19 dự án điện gió được phát điện, hòa vào lưới điện quốc gia, vận hành thương mại; hình thành được nhiều sản phẩm, thương hiệu du lịch địa phương có thế mạnh.

Việc triển khai Nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và Nghị quyết số 11 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội được triển khai tích cực.

Quốc phòng, an ninh được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Chỉ đạo làm tốt công tác nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ hoạt động của các đối tượng chống đối chính trị, không để kích động, lôi kéo gây rối thành các hoạt động phức tạp.

Cho ý kiến tại cuộc làm việc, các đại biểu đánh giá cao những thành tựu phát triển của tỉnh Quảng Trị trong thời gian qua. Các đại biểu đề nghị tỉnh tạo thêm các sản phẩm du lịch mới hấp dẫn du khách hơn; tập trung thành lập Hội đồng tư vấn quy hoạch để sớm hoàn thành công tác quy hoạch; tiếp tục quan tâm chăm sóc các nghĩa trang liệt sĩ quốc gia cũng như các nghĩa trang liệt sĩ của địa phương trên địa bàn, chăm lo công tác đền ơn đáp nghĩa, không ngừng nâng cao đời sống về vật chất, tinh thần cho người có công, gia đình chính sách; tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo…

Quảng Trị cần xây dựng bảo tàng chứng tích chiến tranh tầm cỡ quốc gia

Phát biểu kết luận tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương và đánh giá cao những kết quả, thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Trị đã đạt được trong thời gian qua.

Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng bộ tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; các Nghị quyết chuyên đề của Trung ương, của tỉnh.

Quảng Trị cần khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, trình phê duyệt và tổ chức thực hiện hiệu quả quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để khai thác, phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

Nhấn mạnh tới tiềm năng, thế mạnh rất lớn của Quảng Trị về văn hóa, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quảng Trị nghiên cứu thật kỹ, đề xuất đưa các thành tố văn hóa của Quảng Trị vào dự thảo Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa để trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Nhất trí với ý kiến của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng về việc nhấn mạnh tới thành tố “khát vọng hòa bình” ở Quảng Trị, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, là mảnh đất gánh chịu nhiều bom đạn khốc liệt nhất trong suốt 2 cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, Quảng Trị là nơi thích hợp để nói lên “khát vọng hòa bình”.

"Tứ là “khát vọng hòa bình” là một thành tố rất quan trọng trong chiến lược phát triển về văn hóa con người. Tôi gợi ý, trong quy hoạch tỉnh chưa phê duyệt. Nên chăng, nếu muốn thu hút khách quốc tế vào đây thì cần có một bảo tàng chứng tích chiến tranh tầm cỡ của quốc gia. Nên đưa thành tố này vào trong chương trình mục tiêu quốc gia chiến lược phát triển văn hóa. Nhưng rõ ràng, chỉ du lịch tâm linh và du lịch lịch sử, cách mạng thì chủ yếu là khách nội địa đến. Nhưng nếu là một biểu tượng khát vọng hòa bình, Quảng Trị cũng là một nơi rất thích hợp để nói đến khát vọng thống nhất, đó là biểu tượng là sông Bến Hải, Vĩ tuyến 17. Đây là một tài sản lớn, làm sao cả thế giới đến đây", Chủ tịch Quốc hội cho biết.

Bên cạnh đó, Quảng Trị cũng có thể nghiên cứu tổ chức Festival hòa bình. Theo Chủ tịch Quốc hội, với slogan “Khát vọng hòa bình” và Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Festival văn hóa, khai thác tốt tam giác du lịch Cồn Cỏ - Cửa Việt - Cửa Tùng, nâng tầm du lịch tâm linh và phát triển hệ thống lưu trú phục vụ du khách, Quảng Trị hoàn toàn có thể thu hút một lượng lớn du khách trên toàn thế giới.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Tỉnh ủy Quảng Trị quan tâm tới công tác quy hoạch cán bộ, trong đó có công tác quy hoạch cán bộ cho Quốc hội và các cơ quan dân cử ở địa phương.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng bộ, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội, của HĐND tỉnh; đồng thời, tiếp tục đóng góp có hiệu quả đối với công tác lập pháp của Quốc hội, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, quan tâm đến những chương trình hoạt động của Quốc hội, nhất là các chuyên đề giám sát của Quốc hội trong năm 2023, 2024.

Trên cơ sở kiến nghị của tỉnh, ý kiến của lãnh đạo các cơ quan, bộ, ngành hữu quan tham gia đoàn công tác, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và giao Văn phòng Quốc hội tổng hợp, gửi các cơ quan hữu quan nghiên cứu, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khẩn trương xem xét, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền hoặc trình Quốc hội xem xét, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chứng kiến các doanh nghiệp trao số tiền gần 10 tỷ đồng xây dựng Trường tiểu học và Trung học cơ sở xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh; Xây dựng trung tâm Giáo dục thường xuyên thị xã Quảng Trị.