Bên hành lang Quốc hội, các đại biểu cho rằng, Quốc hội đã nỗ lực đồng hành cùng Chính phủ để các văn bản luật được sửa đổi, bổ sung kịp thời đáp ứng yêu cầu của thực tiễn tình hình.

Theo các đại biểu, các luật được thông qua không chỉ tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn mà còn có ý nghĩa thúc đẩy sự phát triển của các lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng cho nền kinh tế, với nhiều cơ chế, chính sách mới, tập trung cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền, gắn liền với đảm bảo nguồn lực thực hiện và khả năng thực thi khi các đạo luật có hiệu lực. Mặc dù đảm bảo tiến độ song chất lượng các luật được đặt lên hàng đầu.

Đại biểu Chu Mạnh Hùng, đoàn Tây Ninh.

Đại biểu Chu Mạnh Hùng, đoàn Tây Ninh nhận định: “Các đại biểu rất thẳng thắn, khách quan bằng quan sát thực tiễn, bằng kinh nghiệm công tác và thông qua tiếp nhận ý kiến của cử tri để đóng góp dự thảo luật, để dự thảo có nội dung gắn với thực tiễn và có thể tổ chức thi hành ngay trong thực tiễn. Mặc dù khoảng thời gian không nhiều nhưng các cơ quan chủ trì soạn thảo tập trung, nỗ lực tối đa trong tiếp thu và giải trình đối với ý kiến của các đại biểu để kịp thời thông qua các dự án luật”.

Đại biểu Vũ Minh Đạo, đoàn Lai Châu khẳng định, từng cơ quan của Quốc hội đã nỗ lực làm việc tối đa, đồng hành với Chính phủ trong xây dựng, hoàn thiện thể chế: “Các cơ quan của Quốc hội đã làm việc tối đa, thậm chí là các buổi tối, không bỏ qua bất cứ công đoạn nào, như: tổ chức khảo sát, hội thảo lấy ý kiến chuyên gia. Giữa cơ quan soạn thảo với cơ quan thẩm tra công tác phối hợp thực hiện rất chặt chẽ, nghiêm túc. Các ý kiến đưa ra được bàn luận, thảo luận công khai, minh bạch để đi đến thống nhất rất cao khi trình ra Quốc hội. Vậy cho nên khi luật được ban hành sẽ đạt được những kết quả mong đợi”.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhiều đạo luật được thông qua trong ngày hôm nay có ý nghĩa tác động trực tiếp, gỡ khó cho các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đại biểu Trần Hoàng Ngân, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng: “Một chuỗi các luật có liên quan để gắn kết, đồng bộ. Các doanh nghiệp quan tâm nhiều đến Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, rồi liên quan đến luật thuế, miễn giảm thuế, phí,… Những nội dung đó đều được Quốc hội xem xét và thông qua để đáp ứng yêu cầu thực tiễn và thể chế sẽ không còn là một rào cản, sẽ là động lực của tăng trưởng. Thể chế sẽ giúp cho kinh tế của chúng ta tăng tốc phát triển trong thời gian tới”.

Đánh giá cao việc Quốc hội thông qua Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, theo ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, điểm mới đột phá của luật là chuyển mạnh từ tư duy hỗ trợ sang tư duy phát triển doanh nghiệp: “Để luật thực sự có ý nghĩa, khâu thực thi phải thay đổi tương ứng. Thủ tục phải đơn giản, đầu mối phải rõ, đặc biệt là dữ liệu nào Nhà nước đã có thì không yêu cầu doanh nghiệp phải khai lại. Và mỗi chính sách phải được đo lường bằng kết quả. Chuyển rõ từ tư duy hỗ trợ sang tư duy phát triển thì các chính sách này doanh nghiệp phải biết được, phải tiếp cận được, phải sử dụng được, phải thụ hưởng được, doanh nghiệp mới mạnh lên được”.