Giữ nguyên điều kiện kinh doanh, kiểm soát chặt mạng lưới bán thuốc lá

Trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua luật, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, thừa ủy quyền Chính phủ, đã trình bày báo cáo tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật. Một trong những nội dung đáng chú ý là quy định về điều kiện kinh doanh thuốc lá. Tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Chính phủ đã chỉnh lý dự thảo theo hướng giữ nguyên các biện pháp quản lý kinh doanh, mua bán thuốc lá theo quy định hiện hành, thay vì nới lỏng điều kiện kinh doanh như đề xuất trước đó.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thừa ủy quyền Chính phủ trình bày báo cáo tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật. (Ảnh: Quốc hội)

Theo đó, việc nới lỏng điều kiện kinh doanh có nguy cơ làm gia tăng số lượng điểm bán, tạo thuận lợi hơn cho người dân tiếp cận và sử dụng thuốc lá. Điều này có thể ảnh hưởng đến mục tiêu giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên. Do đó, dự thảo luật tiếp tục duy trì cơ chế cấp phép, kiểm soát mạng lưới và số lượng điểm bán, qua đó hạn chế khả năng tiếp cận, từng bước giảm nguồn cung thuốc lá trên thị trường.

Đối với các hành vi bị nghiêm cấm, Chính phủ cũng tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, chỉnh lý theo hướng quy định rõ hơn các hành vi cần kiểm soát, đồng thời bổ sung những quy định nhằm giảm sản lượng thuốc lá tiêu thụ trong nước. Việc hoàn thiện các quy định này nhằm thực hiện nguyên tắc quản lý theo hướng giảm nhu cầu sử dụng, từng bước giảm nguồn cung, phù hợp với mục tiêu giảm tỷ lệ hút thuốc lá trong Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030. Đồng thời, các quy định cũng hướng tới bảo đảm sự phù hợp với cam kết của Việt Nam khi tham gia Công ước khung của Tổ chức Y tế Thế giới về kiểm soát thuốc lá.

Tăng diện tích cảnh báo trên bao bì thuốc lá

Một nội dung nhận được nhiều sự quan tâm trong quá trình xây dựng luật là việc tăng diện tích in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá. Trước đó, một số đại biểu Quốc hội đề nghị quy định cụ thể việc tăng diện tích cảnh báo ngay trong luật hoặc xác định lộ trình thực hiện rõ ràng. Tiếp thu ý kiến này, Chính phủ đánh giá việc tăng diện tích in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá là hết sức cần thiết, góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông về tác hại của thuốc lá.

Theo Chính phủ, cảnh báo sức khỏe được thể hiện rõ hơn trên bao bì sẽ giúp người tiêu dùng nhận diện đầy đủ hơn những nguy cơ đối với sức khỏe, từ đó nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Trên cơ sở đó, dự thảo luật được chỉnh lý theo hướng giao Chính phủ quy định lộ trình tăng diện tích in cảnh báo sức khỏe phù hợp với từng thời kỳ.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. (Ảnh: Quốc hội)

Chính phủ cũng cho biết sẽ cụ thể hóa nội dung này ngay trong Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật nhằm nâng cao hiệu quả cảnh báo tác hại thuốc lá trong thời gian tới. Việc giao Chính phủ quy định lộ trình được kỳ vọng tạo cơ sở để triển khai phù hợp với điều kiện thực tiễn, đồng thời bảo đảm tính linh hoạt trong quá trình thực hiện chính sách.

Chưa đưa quy định cấm thuốc lá theo thế hệ vào luật

Liên quan đến đề xuất cấm thuốc lá theo thế hệ đối với những người sinh từ năm 2010, Chính phủ cho biết đây là chính sách còn rất mới, chưa có đủ số liệu và bằng chứng thực tiễn trên thế giới để đánh giá toàn diện hiệu quả. Theo báo cáo tiếp thu, đến nay, số quốc gia triển khai hoặc ban hành chính sách cấm thuốc lá theo thế hệ trên phạm vi toàn quốc vẫn còn hạn chế.

Trên tinh thần chỉ đạo của Quốc hội về việc chỉ đưa vào luật những vấn đề thực sự cấp thiết, có cơ sở thực tiễn đã chín, đã rõ, Chính phủ đề nghị tiếp tục theo dõi, đánh giá chính sách này và chưa đưa vào dự thảo luật trong đợt sửa đổi lần này.

Đối với đề xuất bổ sung thêm các địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn, Chính phủ thống nhất việc thực hiện nghiêm các quy định về địa điểm cấm hút thuốc, cũng như xem xét mở rộng những địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn, là cần thiết.

Theo Chính phủ, khoản 2 Điều 12 của luật hiện hành đã giao Chính phủ quy định việc chuyển các địa điểm cấm hút thuốc lá trong nhà nhưng có nơi dành riêng cho người hút thuốc thành địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn, phù hợp với từng thời kỳ. Trên cơ sở quy định này, Chính phủ tiếp thu các đề xuất của đại biểu Quốc hội và sẽ nghiên cứu phương án phù hợp để đưa vào nghị định, bảo đảm tính khả thi và phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Với tỷ lệ 93,19% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đã được Quốc hội thông qua. Luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2027, tạo cơ sở pháp lý tiếp tục tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh thuốc lá, kiểm soát nguồn cung, nâng cao cảnh báo sức khỏe và thúc đẩy mục tiêu giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá tại Việt Nam.