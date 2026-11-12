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Quốc hội sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát việc thực hiện các cam kết của Chính phủ

Thứ Năm, 17:20, 12/11/2026
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VOV.VN - Phát biểu bế mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn vào chiều nay (12/11), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ, các bộ trưởng, trưởng ngành tiếp thu đầy đủ ý kiến của đại biểu Quốc hội, khẩn trương cụ thể hóa các cam kết thành nhiệm vụ, giải pháp, tiến độ và kết quả thực hiện.

Sau một ngày làm việc tích cực, khẩn trương, Quốc hội khóa 16 đã hoàn thành chương trình phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 2. Tại phiên chất vấn, đã có 65 đại biểu chất vấn và 7 đại biểu tranh luận. Cùng tham gia trả lời chất vấn có các Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng; Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Công an.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn vào chiều nay (12/11).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, hai nhóm vấn đề được lựa chọn chất vấn lần này là những nội dung quan trọng, tác động trực tiếp tới ổn định kinh tế vĩ mô, môi trường đầu tư, kinh doanh, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đồng thời thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, tạo động lực mới cho đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, qua phiên chất vấn và trả lời chất vấn cho thấy: không khí nghị trường diễn ra sôi nổi, dân chủ, trên tinh thần xây dựng và trách nhiệm cao. Các đại biểu hỏi cơ bản ngắn gọn, cụ thể, đúng phạm vi chất vấn, trao đổi thẳng vào những vấn đề còn vướng mắc, bất cập, yêu cầu làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp và thời hạn thực hiện; với mong muốn Chính phủ, các bộ, ngành tiếp tục đổi mới, quyết liệt hơn, có giải pháp phù hợp, hiệu quả hơn. Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng các bộ đã thể hiện tinh thần cầu thị, trách nhiệm cao, nắm chắc lĩnh vực quản lý và yêu cầu thực tiễn, trả lời không né tránh, cam kết, đề ra nhiều giải pháp tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, các nội dung đã được kết luận tại 2 phiên chất vấn từng lĩnh vực. Trên cơ sở chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội và trả lời của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo các cơ quan tổng hợp, nghiên cứu kỹ, chuẩn bị dự thảo nghị quyết đảm bảo rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, khả thi, hiệu quả cao, thuận lợi trong triển khai thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát, sau đó xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội và trình Quốc hội xem xét, thông qua vào cuối Kỳ họp này.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ, các bộ trưởng, trưởng ngành tiếp thu đầy đủ ý kiến của đại biểu Quốc hội, khẩn trương cụ thể hóa các cam kết thành nhiệm vụ, giải pháp, tiến độ và kết quả thực hiện; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về nguồn lực, nâng cao hiệu quả đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số. “Quốc hội sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát việc thực hiện các cam kết, đảm bảo những vấn đề đã được chất vấn có chuyển biến tích cực trong thực tế”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội trân trọng cảm ơn các đại biểu Quốc hội đã mang tiếng nói của cử tri, Nhân dân đến nghị trường bằng những ý kiến thẳng thắn, tâm huyết, trách nhiệm cao; Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các bộ trưởng đã chuẩn bị nghiêm túc, trực tiếp trả lời chất vấn, giải trình, làm rõ các vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm.

Lê Tuyết/VOV
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