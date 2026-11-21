Đầu tư công phải lấy hiệu quả vốn làm thước đo

Theo bà Lê Thị Nga, các nhiệm vụ, chỉ tiêu và mốc thời gian được rà soát, xác định trên cơ sở kết quả chất vấn và tài liệu liên quan, bảo đảm rõ yêu cầu, trách nhiệm thực hiện, có căn cứ để theo dõi, giám sát và đánh giá kết quả. Đây cũng là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình hoàn thiện nghị quyết. Những vấn đề đại biểu đã chất vấn, những cam kết của thành viên Chính phủ phải được cụ thể hóa thành nhiệm vụ có thể theo dõi, đánh giá. Cơ chế giám sát không chỉ xác định việc phải làm và thời hạn thực hiện, mà còn phải chỉ rõ nhiệm vụ chưa hoàn thành, nguyên nhân và trách nhiệm liên quan.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga báo cáo việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo (Ảnh: Quốc hội)

Trong lĩnh vực tài chính, một trong những kiến nghị đáng chú ý của đại biểu Quốc hội là bổ sung nhiệm vụ lấy hiệu quả sử dụng vốn làm thước đo cao nhất trong đầu tư công, không đồng nhất tỷ lệ giải ngân với hiệu quả đầu tư. Đại biểu cũng đề nghị phân loại, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm đối với các dự án chậm tiến độ; việc điều chuyển vốn phải căn cứ khả năng giải ngân và hiệu quả dự án. Đối với các dự án BT tồn đọng, cần công khai phương án xử lý, không hợp thức hóa sai phạm, không để thất thoát tài sản công.

Giải trình nội dung này, bà Lê Thị Nga cho biết, các yêu cầu về nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, xử lý dự án chậm tiến độ và điều chuyển vốn đã cơ bản được thể hiện tại dự thảo nghị quyết. Đối với các dự án BT tồn đọng, Chính phủ đã ban hành nghị quyết quy định cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án BT chuyển tiếp. Trong đó có yêu cầu công khai, minh bạch, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và phòng ngừa thất thoát, lãng phí. Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị giữ nội dung như dự thảo.

Một kiến nghị khác liên quan đến việc sớm triển khai hiệu quả Quỹ nhà ở quốc gia. Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết số 201/2025/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội đã quy định thành lập Quỹ nhà ở quốc gia, gồm Quỹ nhà ở trung ương và Quỹ nhà ở địa phương. Chính phủ cũng đã ban hành nghị định quy định chi tiết về tổ chức và hoạt động của quỹ. Tuy nhiên, việc đầu tư, tạo lập nhà ở của Quỹ nhà ở trung ương gặp khó khăn về bố trí quỹ đất, quản lý vận hành, đồng thời có sự chồng lấn chức năng, nhiệm vụ với Quỹ nhà ở địa phương.

Để khắc phục bất cập, dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi được xây dựng theo hướng chỉ quy định Quỹ nhà ở do UBND cấp tỉnh thành lập, không tiếp tục quy định Quỹ nhà ở trung ương. Do nội dung này đã được quy định tại nghị quyết của Quốc hội và đang được rà soát, hoàn thiện trong quá trình sửa đổi Luật Nhà ở, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị không bổ sung vào nghị quyết về chất vấn.

Làm rõ trách nhiệm khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, các ý kiến đại biểu tập trung vào yêu cầu hoàn thiện cơ chế khuyến khích đổi mới sáng tạo, khoán chi và đánh giá theo sản phẩm đầu ra; bảo đảm quản trị minh bạch, đánh giá hiệu quả hoạt động của các quỹ đầu tư mạo hiểm.

Đại biểu cũng đề nghị đánh giá kết quả chuyển đổi số dựa trên hiệu quả khai thác và chất lượng dữ liệu. Đáng chú ý, cần có cơ chế kiểm soát, bảo đảm an toàn dữ liệu và xác định trách nhiệm của người có thẩm quyền khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong khu vực công.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về chất vấn (Ảnh: Quốc hội)

Giải trình những kiến nghị này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết các nội dung về đổi mới sáng tạo, quản trị, đánh giá quỹ đầu tư mạo hiểm, chuyển đổi số, an toàn dữ liệu và trách nhiệm khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo đã cơ bản được bao quát tại Mục 2.2 của dự thảo. Vì vậy, cơ quan này đề nghị giữ nguyên nội dung.

Đối với kiến nghị sớm hoàn thành phủ sóng di động tại 215 thôn, bản còn lõm sóng, báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, tính đến ngày 12/11/2026, các doanh nghiệp viễn thông đã hoàn thành phủ sóng tại toàn bộ 215 thôn, bản còn lại. Do nhiệm vụ đã được thực hiện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị không bổ sung nội dung này vào dự thảo nghị quyết.

Tăng khả năng theo dõi, giám sát việc thực hiện

Một vấn đề được đại biểu Quốc hội quan tâm là chất lượng và tính khả thi của các nhiệm vụ trong dự thảo. Đại biểu đề nghị rà soát để bảo đảm nội dung bám sát vấn đề đã chất vấn, xác định rõ những việc Chính phủ, các bộ trưởng cần thực hiện. Mỗi chỉ tiêu, mốc thời gian phải có căn cứ để theo dõi tiến độ, giám sát và đánh giá kết quả.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khẳng định dự thảo được xây dựng trên cơ sở nội dung chất vấn, trả lời chất vấn, báo cáo của các bộ, ngành, cam kết của thành viên Chính phủ và kết luận của Quốc hội tại phiên chất vấn.

Các nhiệm vụ, chỉ tiêu, mốc thời gian được rà soát trên cơ sở kết quả chất vấn và tài liệu liên quan, bảo đảm rõ yêu cầu, trách nhiệm thực hiện, có căn cứ giám sát, đánh giá. Dự thảo cũng đã được gửi lấy ý kiến các bộ, ngành và cơ quan của Quốc hội có liên quan trước khi báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và xin ý kiến đại biểu.

Đối với kiến nghị quy định rõ thời hạn ban hành kế hoạch triển khai nghị quyết, yêu cầu Chính phủ báo cáo Quốc hội bằng kết quả cụ thể, có số liệu kiểm chứng, chỉ rõ nhiệm vụ đã hoàn thành, chưa hoàn thành, nguyên nhân và trách nhiệm liên quan, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, dự thảo đã xác định trách nhiệm tổ chức thực hiện và thời hạn báo cáo Quốc hội. Theo đó, Chính phủ, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ và chính quyền địa phương có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết. Việc xây dựng kế hoạch triển khai thuộc trách nhiệm của Chính phủ, các bộ, ngành, bảo đảm phù hợp với tính chất từng nhiệm vụ và các mốc thời gian đã xác định.

Đáng chú ý, dự thảo giao Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát phối hợp với Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cùng các cơ quan liên quan theo dõi, tổng hợp, báo cáo Quốc hội về kết quả thực hiện nghị quyết. Kết quả theo dõi, tổng hợp sẽ là cơ sở để giám sát tiến độ, đánh giá kết quả, xác định những nhiệm vụ chưa hoàn thành, nguyên nhân và trách nhiệm liên quan. Trên cơ sở đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị giữ nguyên dự thảo.