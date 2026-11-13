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Quốc hội thông qua quy định mới về hành vi cạnh tranh không lành mạnh

Thứ Sáu, 16:25, 13/11/2026
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VOV.VN - Việc hiển thị thông tin sai lệch về số lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ còn lại, số lượng người đang quan tâm, mua hoặc sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; thời hạn áp dụng giá, khuyến mại hoặc ưu đãi nhằm tạo cảm giác khan hiếm hoặc cấp bách... bị coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Chiều nay (13/11), tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

Đối với Luật Cạnh tranh, luật bổ sung nhiều điểm mới, trong đó bổ sung thêm hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cấm.

quoc hoi thong qua quy dinh moi ve hanh vi canh tranh khong lanh manh hinh anh 1
Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng báo cáo tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Quốc hội

Cụ thể, luật bổ sung các hành vi: Cản trở hoạt động kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp khác thông qua việc lạm dụng quyền cấp, gia hạn, duy trì hoặc chấm dứt quyền phân phối, quyền bán hàng, bao gồm một trong các hành vi sau đây mà không có lý do chính đáng: Từ chối cấp hoặc áp dụng điều kiện bất hợp lý khi cấp quyền phân phối hoặc quyền bán hàng cho doanh nghiệp khác; Đơn phương thu hồi, đình chỉ hoặc không gia hạn quyền phân phối hoặc quyền bán hàng của doanh nghiệp khác; Phân biệt đối xử trong việc cấp, duy trì hoặc chấm dứt quyền phân phối hoặc quyền bán hàng giữa các đối tác, khách hàng có điều kiện tương tự nhau.

Sử dụng dấu hiệu, thông tin nhằm hướng dẫn thương mại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thông qua nền tảng thương mại điện tử, tài liệu kinh doanh, thiết kế nơi kinh doanh, các hình thức khác gây nhầm lẫn hoặc có khả năng gây nhầm lẫn cho khách hàng về chủ thể kinh doanh, hoạt động kinh doanh, nguồn gốc thương mại của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khác.

Thiết kế hoặc sử dụng giao diện website, ứng dụng hoặc giao diện điện tử khác theo cách làm sai lệch, hạn chế hoặc cản trở khả năng nhận biết, lựa chọn hoặc quyết định tự nguyện của khách hàng, gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khác dưới một trong các hình thức sau đây:

Hiển thị thông tin sai lệch về số lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ còn lại, số lượng người đang quan tâm, mua hoặc sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; thời hạn áp dụng giá, khuyến mại hoặc ưu đãi nhằm tạo cảm giác khan hiếm hoặc cấp bách, thúc đẩy khách hàng đưa ra quyết định giao dịch.

Làm ẩn, làm mờ hoặc trình bày các phương án lựa chọn theo cách làm nổi bật một phương án và hạn chế khả năng nhận biết; tiếp cận hoặc thực hiện phương án khác nhằm điều hướng khách hàng lựa chọn phương án nhất định, bao gồm cả phương án đồng ý hoặc từ chối đăng ký, gia hạn, mua hoặc sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

Sử dụng lời nói, chữ viết, âm thanh, hình ảnh, biểu tượng hoặc cách thức thể hiện khác gây nhầm lẫn nhằm tác động đến việc lựa chọn, từ chối hoặc tiếp tục sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp.

Thiết kế hoặc bổ sung quy trình, yêu cầu hoặc điều kiện không cần thiết gây trở ngại cho khách hàng trong việc từ chối giao dịch, hủy bỏ đăng ký, gia hạn, mua hoặc sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp mình.

Nguyễn Trang/VOV.VN
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