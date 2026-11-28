Ngày 27/11, tại thủ đô La Habana, Cuba, Phiên họp lần thứ 3 Ủy ban hợp tác liên nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Chính quyền nhân dân nước Cộng hòa Cuba đã thành công tốt đẹp, với việc tái khẳng định cam kết tiếp tục tăng cường quan hệ giữa Cuba và Việt Nam, mở rộng hợp tác song phương và tăng cường mối quan hệ giữa các cơ quan lập pháp của hai nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có phát biểu ghi hình gửi tới Phiên họp.

Tại Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández nhấn mạnh giá trị lịch sử của mối quan hệ giữa hai quốc gia, được vun đắp trên cơ sở tình đoàn kết, sự ngưỡng mộ lẫn nhau và tình hữu nghị tạo nên di sản mà cả hai quốc hội đều có nhiệm vụ gìn giữ và phát huy.

Chủ tịch Quốc hội Cuba bày tỏ lòng biết ơn về động lực hướng tới một giai đoạn mới trong quan hệ kinh tế do chuyến thăm Cuba của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mang lại, và nhấn mạnh những kinh nghiệm được chia sẻ trong các cuộc trao đổi nghị viện trước đây.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernández thông báo Cuba đang triển khai một chương trình chuyển đổi kinh tế và xã hội nhằm bảo vệ chủ nghĩa xã hội, giữ gìn thành tựu của Cách mạng và phát huy sức mạnh sản xuất.

Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernández cũng ghi nhận sự hỗ trợ của Việt Nam dành cho Cuba và bày tỏ lòng biết ơn sự ủng hộ của Việt Nam đối với Cuba tại các diễn đàn nghị viện quốc tế trong việc lên án lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính do Mỹ áp đặt, cũng như việc bác bỏ việc đưa Cuba vào danh sách các quốc gia bị cáo buộc tài trợ khủng bố.

Quang cảnh phiên họp

Trong phát biểu ghi hình gửi tới Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba tiếp tục được củng cố, phát triển vững chắc, ngày càng đi vào chiều sâu, xứng đáng là biểu tượng mẫu mực, hiếm có của tình đoàn kết quốc tế thủy chung, trong sáng.

Trên nền tảng tin cậy chính trị đặc biệt, hai nước không ngừng tăng cường trao đổi đoàn cấp cao; thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng, y tế và công nghệ sinh học; từng bước chuyển hóa quan hệ chính trị tốt đẹp thành những kết quả hợp tác cụ thể, thiết thực.

Cùng với sự phát triển của quan hệ hai nước, hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba ngày càng được củng cố, đi vào chiều sâu với dấu ấn nổi bật là việc thiết lập và phát huy hiệu quả cơ chế Ủy ban Hợp tác liên nghị viện.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, thành công của phiên họp không chỉ được thể hiện ở những nội dung đã thống nhất, mà quan trọng hơn là những kết quả cụ thể này sẽ được triển khai trong thời gian tới.

“Tôi mong muốn hai Quốc hội tiếp tục phát huy vai trò chủ động, trách nhiệm, đồng hành cùng Chính phủ hai nước, đưa các thỏa thuận và cam kết cấp cao thành những thành quả hợp tác thiết thực đi vào cuộc sống vì lợi ích của nhân dân hai nước. Tiếp nối kết quả tốt đẹp của Phiên họp lần thứ ba, tôi đề nghị các cơ quan hai Quốc hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ, khẩn trương cụ thể hóa những nội dung đã thống nhất thành chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ cụ thể; tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm lập pháp, giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác; chủ động rà soát, kiến nghị tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thể chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy các chương trình, dự án hợp tác trọng điểm, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng, kinh tế, ngân hàng, tài chính”, theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, sự tin cậy chính trị sâu sắc và quyết tâm chung của hai bên, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Cuba sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp ngày càng tích cực vào việc làm sâu sắc hơn quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát hiện tại phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu Quốc hội của hai bên đã thảo luận tập trung vào những lĩnh vực cùng quan tâm của Quốc hội hai nước, trọng tâm là việc xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về đổi mới, chuyển đổi mô hình hoạt động của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế xã hội chủ nghĩa; chính sách tín dụng, ngân hàng, các chính sách thuế; xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển công nghiệp, nông nghiệp nhằm bảo đảm sản xuất, cung ứng lương thực, thực phẩm; đồng thời trao đổi kinh nghiệm xây dựng chính sách và tổ chức thực hiện quá trình chuyển đổi năng lượng theo hướng bền vững.

Kết thúc phiên họp, hai bên đã ra thông cáo chung, đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác đặc biệt giữa Việt Nam-Cuba và vai trò quan trọng của hợp tác liên nghị viện trong việc củng cố, thúc đẩy quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước; đồng thời khẳng định quyết tâm ủng hộ và tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước nói chung, hai Quốc hội nói riêng.

Hai bên tiếp tục đánh giá tổng thể về vai trò của hai Quốc hội trong việc thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực cùng quan tâm; chia sẻ thông tin, kinh nghiệm xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là khơi thông các "điểm nghẽn" về thể chế và đổi mới tư duy xây dựng pháp luật; đồng thời trao đổi, thảo luận về phương hướng hợp tác trong thời gian tới theo tinh thần Nghị định thư về hợp tác giữa hai Quốc hội.

Hai bên nhất trí rằng, Phiên họp lần thứ 3 tạo bước chuyển mạnh mẽ từ cam kết sang hành động, từ thống nhất nhận thức sang phối hợp triển khai thực chất, phát huy hơn nữa vai trò của hai Quốc hội trong hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tăng cường giám sát việc thực hiện các thỏa thuận cấp cao, tạo điều kiện thuận lợi cho các chương trình, dự án hợp tác trọng điểm. Qua đó, khẳng định vai trò chủ động, trách nhiệm của hai Quốc hội trong việc đồng hành cùng Chính phủ hai nước, góp phần đưa quan hệ hợp tác Việt Nam-Cuba phát triển thực chất, hiệu quả, tương xứng với tầm vóc của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc.

Các đại biểu tham dự phiên họp

Hai bên thúc đẩy các cơ hội đầu tư, thương mại và hợp tác trong bối cảnh mới mà Cuba đang trải qua với việc triển khai các chương trình chuyển đổi kinh tế và xã hội; đặc biệt, tiếp tục nghiên cứu, khai thác những tiềm năng mà Đặc khu Phát triển Mariel mang lại; thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác mới trong những lĩnh vực then chốt như nông nghiệp-thực phẩm, công nghiệp, công nghệ sinh học và các lĩnh vực cùng quan tâm.

Hai bên tạo điều kiện thúc đẩy các cơ hội đào tạo, bồi dưỡng về nhiều lĩnh vực khác nhau dành cho các đại biểu Quốc hội và cán bộ, thông qua hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến.

Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández và Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao và ghi nhận các kết quả hợp tác giữa hai nước, hai Quốc hội trong năm qua; đánh giá cao nội dung thiết thực, hiệu quả của Phiên họp lần thứ 3 Ủy ban hợp tác liên nghị viện giữa Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Quốc hội Chính quyền nhân dân nước Cộng hòa Cuba; thống nhất Phiên họp lần thứ 4 Ủy ban hợp tác liên nghị viện giữa hai Quốc hội sẽ được tổ chức tại Việt Nam.