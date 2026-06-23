Quốc hội Việt Nam phối hợp Nghị viện Ấn Độ triển khai thỏa thuận lãnh đạo cấp cao

Sáng nay (23/6), tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Tshering W. Sherpa đến chào nhân dịp Đại sứ bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Tshering W. Sherpa.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những nỗ lực của Đại sứ trong thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Ấn Độ, đặc biệt là những đóng góp tích cực trong phối hợp thu xếp thành công chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ vừa qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Qua Đại sứ, Chủ tịch Quốc hội gửi lời thăm hỏi tới Chủ tịch Thượng viện C.P. Radhakrishnan và Chủ tịch Hạ viện Om Birla, đồng thời bày tỏ mong muốn sớm được đón lãnh đạo Quốc hội Ấn Độ sang thăm Việt Nam.

Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ với Ấn Độ - người bạn thủy chung, tin cậy, có nhiều gắn kết lịch sử và văn hóa, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ song phương thời gian qua, đặc biệt là chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường, mở ra giai đoạn hợp tác mới sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Quốc hội Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan lập pháp Ấn Độ trong triển khai các thỏa thuận và nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Đại sứ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan thúc đẩy thực hiện hiệu quả các kết quả đạt được trong chuyến thăm; hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 25 tỷ USD, tăng cường đầu tư hai chiều và đưa khoa học - công nghệ trở thành trụ cột hợp tác mới, đồng thời mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng - an ninh, giáo dục, y tế, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Đại sứ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan thúc đẩy thực hiện hiệu quả các kết quả đạt được trong chuyến thăm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đánh giá cao sự hợp tác tích cực giữa cơ quan lập pháp hai nước, hoan nghênh việc Hạ viện Ấn Độ thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Ấn Độ - Việt Nam; cho biết Quốc hội Việt Nam cũng vừa thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ; đề nghị hai bên tăng cường hơn nữa trao đổi đoàn, hợp tác giữa các ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của mỗi quốc gia.

Đại sứ Sandeep Arya cho biết lãnh đạo cấp cao, giới học giả, truyền thông và dư luận Ấn Độ đều đánh giá rất cao kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cho rằng chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt, tạo động lực mạnh mẽ đưa quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới. Chính phủ Ấn Độ rất quan tâm và sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Việt Nam để triển khai hiệu quả các kết quả chuyến thăm.

Đại sứ cảm ơn và đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội với những định hướng thúc đẩy quan hệ song phương, đặc biệt là tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Tshering W. Sherpa.

Trong nhiệm kỳ của mình, Đại sứ sẽ tiếp tục nỗ lực làm cầu nối thúc đẩy hợp tác văn hoá, tôn giáo, giao lưu nhân dân để củng cố tin cậy và hiểu biết lẫn nhau; cho biết phía Ấn Độ đang nghiên cứu kế hoạch tiếp tục cung rước Xá lợi Đức Phật sang Việt Nam tôn trí trong thời gian tới.

Đại sứ khẳng định hợp tác nghị viện và giao lưu nhân dân là những trụ cột quan trọng của quan hệ hai nước. Nhân dịp này, Đại sứ chuyển lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp của Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ tới Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đã trao thư của Chủ tịch Hạ viện Om Birla mời Chủ tịch Quốc hội thăm Ấn Độ; cho biết Lãnh đạo Ấn Độ rất mong muốn sớm được đón Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sang thăm; cũng như tăng cường giao lưu giữa các cơ quan của Quốc hội, các nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vui vẻ nhận lời mời và cho biết sẽ thu xếp thực hiện chuyến thăm vào thời gian phù hợp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam VOV.VN - Sáng nay (23/6), tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam Tshering W. Sherpa.



