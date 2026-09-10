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Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ ký bản ghi nhớ hợp tác

Thứ Năm, 14:07, 10/09/2026
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VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt đã ký bản ghi nhớ về hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ; đồng thời chứng kiến Lễ ký bản ghi nhớ hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Mông Cổ, sáng 10/9 theo giờ địa phương, tại Cung Nhà nước ở thủ đô Ulan Bator, ngay sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt đã ký bản ghi nhớ về hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ; đồng thời chứng kiến Lễ ký bản ghi nhớ hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội hai nước.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Sandag Byambatsogt đã ký bản ghi nhớ về hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ

Theo Bản ghi nhớ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, góp phần triển khai hiệu quả các định hướng và thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước và thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mông Cổ phát triển thực chất, hiệu quả.

Trong đó, hai bên tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc, hội đàm, hội thảo và giao lưu giữa lãnh đạo, nghị sĩ, cơ quan chuyên môn và cơ quan tham mưu, giúp việc của Quốc hội hai nước; trao đổi kinh nghiệm về xây dựng pháp luật, hoạt động giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; tăng cường phối hợp, tham vấn và ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế mà hai bên cùng tham gia.

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Hai bên chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi về các lĩnh vực hai nước cùng quan tâm, phù hợp với định hướng hợp tác của quan hệ Đối tác toàn diện, trong đó có phát triển kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nông nghiệp, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân; trao đổi về vai trò của Quốc hội hai nước trong việc thúc đẩy, giám sát và hỗ trợ triển khai hiệu quả các Hiệp định, thỏa thuận đã ký kết giữa hai Chính phủ.

Hai bên hợp tác, chia sẻ về việc thực hiện bảo đảm tính minh bạch, công khai trong hoạt động nghị viện, tăng cường cơ hội để công dân tiếp cận thông tin, tham gia ra quyết định và giám sát hoạt động nghị viện; trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và hiện đại hóa hoạt động của cơ quan tham mưu, phục vụ Quốc hội. Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam và Ủy ban Thường trực về An ninh và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Mông Cổ là cơ quan đầu mối phối hợp triển khai các hoạt động hợp tác.

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Việc thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác dựa trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau.

Theo bản ghi nhớ hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội hai nước, hai bên hợp tác bằng các hình thức phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội và tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai bên.

Việc thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác dựa trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau; phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, các điều ước quốc tế mà quốc gia của Hai Bên là thành viên, pháp luật của mỗi nước, cũng như chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của mỗi bên.

Lê Tuyết/VOV
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