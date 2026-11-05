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Quốc hội xem xét điều chỉnh địa giới hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ

Thứ Năm, 14:58, 05/11/2026
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VOV.VN - Chính phủ đề nghị bổ sung đưa vào Nghị quyết kỳ họp 5 nội dung trong đó có việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, hôm nay (5/11), Quốc hội đã nghe Tờ trình và biểu quyết thông qua việc bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Với 444/444 đại biểu Quốc hội tham gia tán thành, đạt tỷ lệ 100%, Quốc hội đã thông qua việc bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Trước đó, trình bày Tờ trình về việc bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lê Quang Mạnh nêu rõ, căn cứ ý kiến của cấp có thẩm quyền, căn cứ đề nghị của Chính phủ và các Ủy ban của Quốc hội, thực hiện quy định tại khoản 2, Điều 26 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, khoản 5, Điều 6 của Nội quy Kỳ họp Quốc hội và tình hình chuẩn bị thực tế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trân trọng đề nghị Quốc hội cho phép sửa đổi, bổ sung chương trình Kỳ họp thứ 2.

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Cụ thể, thứ nhất, bổ sung 6 nội dung vào Chương trình kỳ họp gồm: xem xét, thông qua Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch theo trình tự, thủ tục rút gọn; xem xét quyết định chủ trương đầu tư ba dự án xây dựng đường bộ cao tốc gồm: cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong, cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La; xem xét, thảo luận và quyết nghị trong Nghị quyết kỳ họp hai nội dung: một là, báo cáo của Chính phủ về những vấn đề phát sinh khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tháo gỡ vướng mắc do quy định của pháp luật; hai là, việc giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu hội đồng nhân dân các cấp.

Thứ hai, điều chỉnh tên gọi, phạm vi và hình thức quyết nghị đối với nội dung xem xét, thông qua Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 107/2023/QH15 về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu thành xem xét, quyết định phương án xử lý thuế đối với doanh nghiệp dự án BOT điện có bảo lãnh, cam kết của Chính phủ về thuế và quyết nghị trong Nghị quyết của kỳ họp.

Căn cứ tính chất của các nội dung, đồng thời để sử dụng hiệu quả thời gian kỳ họp, đối với 2 nội dung quyết nghị trong Nghị quyết kỳ họp sẽ không bố trí trình bày Tờ trình, báo cáo và thảo luận tổ, mà cơ quan trình, cơ quan thẩm tra sẽ gửi tờ trình, báo cáo thẩm tra đến đại biểu Quốc hội để nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến và dự kiến chỉ bố trí thảo luận việc này tại hội trường.

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Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày Tờ trình. Ảnh: Quốc hội

Thứ ba, Chính phủ đề nghị bổ sung đưa vào Nghị quyết kỳ họp 5 nội dung gồm: điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ; Cơ chế, chính sách phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi; Về thực hiện giải pháp thuế đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay quy định tại khoản 2 Điều 4 của Nghị quyết số 19 của Quốc hội; Về việc quản lý xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài; Sử dụng ngân sách trung ương hỗ trợ các khoản chi phí của các dự án Binh đoàn 15 đã thực hiện.

Theo Chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI đã được bổ sung, Quốc hội kết thúc đợt 1 vào ngày 13/11/2026, giữ nguyên thời gian bế mạc vào đợt 2 ngày 21/11/2026.

PV/VOV.VN
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