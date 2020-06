Bí thư TPHCM Nguyễn Thiện Nhân: Xử lý dứt điểm “băng nhóm áo cam“

Ông Nguyễn Thiện Nhân – Bí thư Thành uỷ TPHCM khẳng định điều này khi trả lời phóng viên về vụ việc khoảng 200 người cùng mặc áo cam kéo đến đập phá quán ốc tại phường An Lạc A, quận Tân Bình (TP.HCM).

“Lộng hành như thế là không được”

Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, ngay khi nắm bắt thông tin về vụ việc nhóm giang hồ gây án, Thành ủy đã lập tức chỉ đạo Công an và UBND thành phố khẩn trương làm rõ, xử lý dứt điểm. Sau 2 ngày, công an đã khởi tố hình sự vụ án, tạm giữ một số đối tượng liên quan.

“Quan điểm của thành phố trong vụ này là phải làm quyết liệt và sẽ thông báo kết quả trước 30/6. Khi đó, Công an thành phố phải báo cáo Thường trực Thành ủy xem vụ việc đã được xử lý đến đâu. Tinh thần là chỗ nào rõ thì xử lý trước chứ không chờ tất cả xong mới xử lý”, ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết và yêu cầu làm rõ chi tiết nhóm côn đồ cùng mặc áo cam bởi nó thể hiện hoạt động có tổ chức.

Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Thiện Nhân

“Mình có chính quyền, có đảng bộ mà lộng hành như thế là không được”, ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh; đồng thời nhắc lại bài học là khi một việc quận làm không dứt thì thành phố phải vào cuộc, chắc chắn sẽ xử lý được. Người đứng đầu phải có thái độ cương quyết, phát huy sức mạnh hệ thống, chọn khâu đột phá để giải quyết.

“Ví dụ băng nhóm tội phạm đông người nhưng chắc chắn số lượng cầm đầu ít, ta chỉ cần tập trung xử lý nhóm cầm đầu, còn lại cũng chỉ là những người bị lôi kéo với mức độ khác nhau”, Bí thư Thành uỷ TPHCM nói.

Cũng đề cập đến tình trạng băng nhóm, ông Ngô Minh Châu - Phó Chủ tịch TP.HCM, nguyên Phó giám đốc Công an thành phố cho rằng, thành phố đã có nhiều giải pháp để giải quyết, và nay thành phố tính tới việc tập trung vào giải pháp áp dụng công nghệ thông tin để tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong xử lý và ngăn chặn sớm việc các băng nhóm tội phạm ngang nhiên lộng hành.

“Cục An ninh mạng sẽ phối hợp với các đơn vị công nghệ thông tin của Sở TTTT, nắm bắt nhanh các vụ việc, khi có thông tin là phối hợp xử lý, ngăn chặn ngay. Ngăn chặn sớm thì mới không hình thành các vụ việc phức tạp, bởi những vụ này thường hình thành rất nhanh nên cần giải quyết ngay lập tức”, ông Ngô Minh Châu cho biết và chia sẻ, cái khó là những vụ việc này thường hình thành ngay lập tức, diễn ra nhanh và gây hậu quả cũng rất nhanh chóng.

Hành vi đó không ai dung thứ

Cũng đề cập đến vụ việc, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an Nghệ An nhìn nhận hiện có tình trạng xuất hiện các băng nhóm tội phạm, đặc biệt là tội phạm trẻ, hoạt động manh động với hàng chục, thậm chí hàng trăm đối tượng tham gia mà nguyên nhân trước hết xuất phát từ đạo đức xã hội xuống cấp.

Do đó, ông Nguyễn Hữu Cầu nhấn mạnh phải quan tâm đến vấn đề đạo đức xã hội vì nếu để tình trạng nhóm giang hồ hoạt động như vụ 200 đối tượng gây rối vừa qua thì tính nghiêm minh của pháp luật bị coi thường.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho rằng, phải trấn áp một cách kịp thời, không thể để một bộ phận làm loạn xã hội. Nhưng để trấn áp có hiệu quả, ngoài lực lượng chức năng mạnh cần sự đồng thuận của nhân dân. Khi người dân thấy các hành vi đó cần phải lên án. Đây là cơ sở và cũng tạo động lực, chỗ dựa cho cơ quan Nhà nước, tạo điều kiện cho lực lượng công an tấn công các loại tội phạm.

“Nếu biết cả một băng nhóm gây án thì chắc chắn phải ra lệnh trấn áp ngay, nhưng vì thông tin đến lực lượng công an chậm, dẫn đến ứng xử chậm nên để lại hậu quả. Còn hành vi này không ai dung thứ”, tướng Cầu nhấn mạnh và cho rằng, phải nắm tình hình, quản lý tốt tại địa bàn dân cư, nếu phát hiện sớm hơn, tổ chức ngăn chặn sớm thì có thể hậu quả không xảy ra, hoặc có xảy ra thì cũng giảm thiểu đi rất nhiều./.