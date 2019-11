Bộ trưởng Tô Lâm nêu khó khăn trong đấu tranh với “tội phạm mạng“

Chiều 8/11, tại phiên chất vấn, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã báo cáo, làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu nêu.

Về an ninh mạng, ông Tô Lâm cho biết, đây là vấn đề toàn cầu, tất cả các quốc gia đều quan tâm và cũng không có quốc gia nào có thể đủ lực để đối phó với vấn đề an ninh mạng, do đó phải liên minh, liên kết với nhau để xử lý vấn đề này.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm.

Với Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng, chúng ta đang đứng trước nhiều thách thức, ta đang phải đối mặt với cuộc chiến tranh mạng thực sự trên nhiều vấn đề. Vừa qua, Đảng, Nhà nước, Quốc hội đã ban hành nhiều Nghị quyết, Luật để giữ gìn an ninh mạng và phục vụ phát triển kinh tế của đất nước.

Về vấn đề tội phạm mạng, Bộ trưởng Bộ Công an thừa nhận có một số khó khăn. Đây là loại tội phạm ẩn danh, tính nặc danh được tội phạm lợi dụng; phương thức hoạt động trên tất cả các mặt đời sống, kinh tế, văn hoá, xã hội, không chỉ khủng bố tuyên truyền, chia rẽ, phá hoại đoàn kết dân tộc, tạo ra khủng hoảng, thậm chí còn can thiệp bầu cử như một số nước trên thế giới...

Ông chia sẻ, ngoài các lĩnh vực đã được đấu tranh, xử lý, Bộ đang rất quan tâm đến vấn đề thương mại điện tử vì từ nguồn gốc xuất xứ hàng thật, hàng giả, buôn lậu hay trốn thuế đều có thể diễn ra trên không gian mạng với hình thức thương mại điện tử. Vấn đề tín dụng điện tử, tiền ảo đã vượt lên trên sự quản lý của ngân hàng, vượt qua khỏi lãnh thổ của nhiều quốc gia.

Ngoài ra, tội phạm về cờ bạc, xâm hại trẻ em đang được Bộ triển khai các công tác để đảm bảo an ninh, an toàn.

Đề cập đến trung tâm dữ liệu dân cư quốc gia, người đứng đầu ngành Công an cho biết, vừa qua có khó khăn về nguồn vốn nhưng hiện nay đã được giải quyết một bước, “mọi việc đang tiến hành tốt, có thể đáp ứng được các yêu cầu”.

Bộ trưởng nhấn mạnh việc kết nối, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ quan quản lý ở địa phương và người dân. Bên cạnh đó, phải quan tâm bảo vệ bí mật quốc gia bởi đây là tài nguyên quốc gia, liên quan đến chủ quyền.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng nhắc tới việc bảo vệ dữ liệu cá nhân. Thực tế nhiều tổ chức, cơ quan hoặc cá nhân đã tạo ra những phương thức để thu thập những thông tin dữ liệu cá nhân này.

“Ngoài việc có thông tin về dữ liệu quốc gia, ta phải có cách quản lý dữ liệu”- Bộ trưởng Công an nói và khẳng định đây là vấn đề quốc tế, đã nhiều lần được Việt Nam trao đổi với các nhà quản lý, nhà hoạnh định chính sách nước ngoài.

Ở một số nước, nhà mạng có thể bị phạt đến cả tỷ USD, thậm chí bị mời ra điều trần trước Quốc hội. Còn ở Việt Nam, những vấn đề vi phạm của nhà mạng quốc tế được quy định rõ trong Luật để công khai, phổ biến trong toàn dân để đảm bảo luật pháp được thi hành nghiêm minh.

Ở Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm thể hiện quan điểm ủng hộ sự phát triển về công nghệ mạng, coi đây là hệ huyết mạch rất quan trọng, như mạch máu với cơ thể con người.

“Mạng quốc gia phải có thông tin, có nguyên liệu mới có thể đảm bảo sức sống, giống như cơ thể con người. Nói nôm na, việc này là giữ cho hệ thống tuần hoàn trong cơ thể được thông suốt”, Bộ trưởng Tô Lâm nói và khẳng định đó là nhiệm vụ của Bộ và không có vấn đề gì cản trở trong phát triển hệ thống thông tin mạng./.