Có thể làm công việc phục vụ cộng đồng thay cho nộp phạt

Chiều 20/11, với 460/464 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội thông qua Luật Xử lý vi phạm hành chính, Một trong những điểm mới đáng chú ý của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2026 là quy định tại Điều 66 về biện pháp thay thế hình thức phạt tiền.

Theo đó, cá nhân bị áp dụng hình thức phạt tiền từ 5 triệu đồng trở xuống, nếu đã nhận lỗi và tự nguyện đề nghị, có thể được xem xét áp dụng biện pháp thực hiện công việc phục vụ cộng đồng thay cho việc nộp phạt.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang

Để bảo đảm phù hợp với sức khỏe và điều kiện sinh hoạt của người dân, Luật quy định thời gian thực hiện công việc phục vụ cộng đồng không quá 4 giờ/ngày, 5 ngày/tuần và tổng thời gian không quá 40 giờ. Sau khi cá nhân hoàn thành công việc, cơ quan tổ chức thi hành có trách nhiệm cấp xác nhận đã thực hiện xong biện pháp này.

Trường hợp người vi phạm không chấp hành công việc được giao, người có thẩm quyền có thể quyết định chấm dứt việc áp dụng biện pháp thay thế và chuyển sang thực hiện hình thức phạt tiền ban đầu.

Tuy nhiên, biện pháp này không áp dụng đối với phụ nữ có thai, người đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, người từ đủ 70 tuổi trở lên, người mắc bệnh hiểm nghèo, người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng.

Đối với người chưa thành niên, Luật tiếp tục nhấn mạnh nguyên tắc xử phạt nhẹ hơn so với người thành niên có cùng hành vi vi phạm, đồng thời bảo đảm tôn trọng và bảo vệ bí mật riêng tư.

Cụ thể, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi vi phạm hành chính do cố ý chỉ bị áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo và không phải nộp khoản tiền tương đương trị giá tang vật, phương tiện vi phạm.

Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, trường hợp bị phạt tiền thì mức phạt không quá 50% mức phạt áp dụng đối với người thành niên.

Luật cũng quy định các biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính như nhắc nhở tại chỗ, quản lý tại gia đình trong thời gian từ 3 đến 6 tháng, giáo dục dựa vào cộng đồng từ 6 đến 24 tháng. Các biện pháp này được ưu tiên nhằm tăng cường giáo dục, giúp người chưa thành niên sửa chữa sai phạm, hạn chế việc áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng.

Với những trường hợp gặp khó khăn đặc biệt về kinh tế, Luật duy trì các cơ chế hoãn, giảm, miễn tiền phạt và cho phép nộp tiền phạt nhiều lần. Theo đó, cá nhân bị phạt từ 10 triệu đồng trở lên hoặc tổ chức bị phạt từ 100 triệu đồng trở lên có thể được xem xét nộp phạt tối đa 3 lần trong thời hạn không quá 6 tháng.

Xử lý vi phạm trên môi trường điện tử, bổ sung biện pháp ngăn chặn

Bên cạnh các quy định về biện pháp thay thế và hỗ trợ người vi phạm, Luật Xử lý vi phạm hành chính cũng quy định khung tiền phạt nhằm bảo đảm tính răn đe.

Mức phạt tiền chung từ 50.000 đồng đến 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân và từ 100.000 đồng đến 3 tỷ đồng đối với tổ chức. Về nguyên tắc, mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 2 lần mức phạt đối với cá nhân có cùng hành vi vi phạm, trừ trường hợp luật có quy định khác.

Mức phạt tối đa 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân được áp dụng trong 6 lĩnh vực gồm: an toàn thực phẩm; bảo vệ môi trường; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; định danh và xác thực điện tử; quản lý quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung; cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm.

Một số lĩnh vực có mức phạt tối đa 1 tỷ đồng đối với cá nhân gồm tiền tệ, ngân hàng, dầu khí, khoáng sản, thủy sản, tài sản mã hóa và quản lý biển, đảo. Trong khi đó, các lĩnh vực xây dựng, đất đai, kinh doanh bất động sản, lâm nghiệp và kế toán có mức phạt tối đa 500 triệu đồng.

Một nội dung đáng chú ý khác là Điều 19 của Luật quy định việc xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử. Theo đó, các khâu từ phát hiện, xác minh vi phạm, tổ chức phiên giải trình trực tuyến đến ban hành quyết định và cưỡng chế thi hành đều có thể được thực hiện thông qua hệ thống dữ liệu điện tử.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Ứng dụng định danh quốc gia. Biên bản, quyết định được lập dưới dạng điện tử có giá trị pháp lý tương đương văn bản giấy; không bắt buộc lưu trữ bản giấy khi đã được lưu trữ điện tử theo quy định.

Để nâng cao hiệu quả ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm, Luật cũng quy định 13 biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính.

Trong đó, đáng chú ý là các biện pháp tạm dừng đăng kiểm, đăng ký phương tiện, cấp giấy phép điều khiển phương tiện khi quá thời hạn hẹn giải quyết hoặc quá thời hạn thi hành quyết định xử phạt.

Đối với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm nhưng không chấp hành yêu cầu chấm dứt vi phạm hoặc quyết định xử phạt, người có thẩm quyền có thể yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước.

Đặc biệt, đối với hành vi vi phạm trên môi trường điện tử không chấp hành việc xử lý, cơ quan chức năng có thể yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ Internet, dịch vụ viễn thông, hạ tầng số hoặc áp dụng biện pháp ngăn chặn kỹ thuật, chặn truy cập.

Theo quy định chuyển tiếp tại Điều 131, Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2028. Tuy nhiên, các quy định mới về tình tiết giảm nhẹ và những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính được áp dụng ngay kể từ ngày Luật được thông qua đối với các hành vi vi phạm bị phát hiện hoặc đang được xem xét, giải quyết từ thời điểm này.