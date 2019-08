Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Thái Lan

Nhận lời mời của Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Thái Lan Chuan Leekpai, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta có chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan.

Sáng nay (27/8), tại Trụ sở Nhà Quốc hội Thái Lan, Thủ đô Bangkok đã diễn ra lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam dưới sự chủ trì của ngài Chuan Leekpai, Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Thái Lan Chuan Leekpai.

Thay mặt Quốc hội và nhân dân Thái Lan, Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Chuan Leekpai vui mừng chào đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Thái Lan; nhấn mạnh đây là chuyến thăm chính thức Thái Lan lần đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

Chủ tịch Hạ viện Thái Lan cho rằng, mối quan hệ hợp tác giữa Thái Lan và Việt Nam sẽ ngày càng gắn bó, phát triển tốt đẹp. Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới Thái Lan lần này là dịp để hai bên trao đổi cụ thể về các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước.

Bày tỏ vinh dự dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam lần đầu thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trân trọng cảm ơn Ngài Chủ tịch Hạ viện Chuan Leekpai đã dành cho Đoàn sự đón tiếp trọng thị, thân tình và chu đáo.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Thái Lan đã tổ chức thành công cuộc tổng tuyển cử vào tháng 3/2019 và chúc mừng Ngài Chuan Leekpai được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan; đồng thời bày tỏ tin tưởng với bề dày kinh nghiệm, ngài Chuan Leekpai sẽ tiếp tục thành công trong trọng trách của mình, góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Thái Lan.

Về quan hệ song phương Việt Nam – Thái Lan, nhấn mạnh chính sách nhất quán của Việt Nam là luôn coi trọng tăng cường và phát triển quan hệ Đối tác chiến lược với Thái Lan, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những bước phát triển mạnh mẽ trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan trong 43 năm qua (6/8/1976), nhất là từ khi Việt Nam và Thái Lan thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược vào năm 2013 nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hợp tác giữa hai nước thời gian qua phát triển tốt đẹp, toàn diện và ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Quốc hội Thái Lan.

Chủ tịch Quốc hội đã chuyển lời thăm, chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân dịp Quốc Vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn chính thức đăng quang vào tháng 5/2019 vừa qua; đồng thời nhấn mạnh, Việt Nam mong sớm đón Quốc Vương Thái Lan thăm cấp Nhà nước và hoan nghênh Thủ tướng Thái Lan thăm chính thức, đồng chủ trì họp Nội các chung lần thứ 4 giữa hai nước tại Việt Nam dự kiến vào cuối năm 2019.

Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo Quốc hội đã trao đổi về hợp tác kinh tế - thương mại – đầu tư hai nước. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Thái Lan là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN với kim ngạch thương mại hai chiều sáu tháng đầu năm 2019 đạt 8,8 tỷ USD, tăng 8,6% so với cùng kỳ 2018; đề nghị Thái Lan tạo điều kiện hơn nữa cho thương mại hàng hóa và dịch vụ, nhất là các mặt hàng hoa quả của Việt Nam được phân phối ở thị trường Thái Lan.

Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp Thái Lan đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực Việt Nam đang có nhu cầu và Thái Lan có thế mạnh như: du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, hướng tới mục tiêu thương mại song phương đạt kim ngạch 20 tỷ USD theo hướng cân bằng vào năm 2020.

Về hợp tác lao động, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Việt Nam có nguồn cung lớn về lao động và Thái Lan cũng có nhu cầu cao. Do đó, để tận dụng tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai nước sớm nghiên cứu, sửa đổi Thỏa thuận hợp tác Lao động (ký năm 2015).

Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng, về văn hóa-du lịch, giao lưu nhân dân, kết nối giao thông, Việt Nam và Thái Lan có nhiều thuận lợi về khoảng cách địa lý, tương đồng về văn hóa, phong tục tập quán. Nhằm tận dụng những thuận lợi đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai nước tăng cường hợp tác văn hóa, thể thao, du lịch và giao lưu nhân dân.

Nhất trí với ý kiến của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hạ viện Thái Lan cho rằng, cùng trong khu vực Đông Nam Á nên mọi sự phát triển về kinh tế, xã hội của mỗi nước đều có sự liên quan, hỗ trợ nhau để cùng nhau phát triển.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao quốc phòng, an ninh là một trong những lĩnh vực hợp tác trụ cột giữa hai nước; hoan nghênh hai nước duy trì thường xuyên và hiệu quả các cơ chế đối thoại về quốc phòng, an ninh.

Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai nước sớm ký kết Hiệp định dẫn độ và Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự, dân sự, thương mại; hợp tác chặt chẽ giải quyết vấn đề ngư dân, tàu cá và các vi phạm khác trên biển trên tinh thần nhân đạo và quan hệ Đối tác chiến lược.

Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Quốc hội Thái Lan tặng cây xà cừ cho Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Về hợp tác quốc tế, cảm ơn Thái Lan đã ủng hộ Việt Nam ứng cử vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Việt Nam sẽ tích cực chia sẻ thông tin, trao đổi với Thái Lan và các nước thành viên ASEAN để thúc đẩy các vấn đề quan tâm chung của ASEAN.

Việt Nam đánh giá cao vai trò Chủ tịch ASEAN 2019 của Thái Lan. Trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy các nội dung ưu tiên mà Thái Lan đề ra trong năm 2019; đồng thời mong Thái Lan chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp với Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đồng AIPA 41 cũng như các hoạt động khác trong khuôn khổ Năm Chủ tịch AIPA 2020.

Ngài Chuan Leekpai khẳng định, Thái Lan ủng hộ Việt Nam trong vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021; sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm để cùng hợp tác làm việc với Việt Nam; tin tưởng, với kinh nghiệm tổ chức các sự kiện quốc tế quan trọng, Việt Nam sẽ tổ chức thành công AIPA 41, góp phần to lớn cho sự phát triển tình hữu nghị giữa các quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị hai nước phối hợp nâng cao hiệu quả hợp tác tại Tiểu vùng Mekong phù hợp với ưu tiên chung của cả 5 nước (Campuchia, Lào, Mianma, Thái Lan và Việt Nam); phối hợp duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn, tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông, thực thi đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), đồng thời thúc đẩy sớm thông qua Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Về hợp tác giữa hai Quốc hội, hai bên duy trì trao đổi đoàn Lãnh đạo cấp cao, các Ủy ban và Nghị sỹ Hữu nghị, đóng góp tích cực cho quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Thái Lan.

Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao và các Ủy ban của Quốc hội, tăng cường giao lưu nghị sỹ và hợp tác giữa hai Ban Thư ký Quốc hội hai nước.

Các Ủy ban chuyên môn của hai Quốc hội tăng cường hợp tác giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai nước, hợp tác trong công tác bảo hộ công dân; chia sẻ kinh nghiệm xây dựng pháp luật và các quan điểm cùng quan tâm về tình hình chính trị, an ninh-quốc phòng, kinh tế-thương mại và môi trường; đẩy mạnh giao lưu hợp tác thường xuyên giữa hai Nhóm nghị sỹ Quốc hội.

Chủ tịch Hạ viện Chuan Leekpai cho rằng, sự hợp tác giữa hai Quốc hội sẽ đóng góp cho hai ngành hành pháp của Thái Lan và Việt Nam trong việc đẩy mạnh các hoạt động phát triển kinh tế của hai đất nước.

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Nhà nước Thái Lan luôn tạo điều kiện để bà con người Thái gốc Việt định cư, sinh sống và làm ăn ổn định tại Thái Lan, xây dựng và bảo tồn các khu di tích về hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan; đồng thời mong Thái Lan tiếp tục tạo điều kiện, sớm cấp quốc tịch cho các Việt kiều cao tuổi nhằm tạo điều kiện cho bà con an tâm sinh sống, làm việc và hòa nhập cộng đồng sở tại.

Chủ tịch Hạ viện Thái Lan cho biết, người dân Việt Nam và những người gốc Việt sinh sống tại Thái Lan chăm chỉ, cần cù, siêng năng trong công việc. Đây cũng là điều đáng mừng cho Thái Lan khi có người dân siêng năng làm việc, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trân trọng mời Ngài Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Chuan Leekpai sang thăm chính thức Việt Nam và dự Đại hội đồng AIPA 41 tại Việt Nam vào năm 2020.

Nhân dịp này, Ngài Chuan Leekpai đã trao tặng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cây xà cừ được nhân giống từ cây mà ông được Thủ tướng Việt Nam trao tặng cách đây 26 năm./.