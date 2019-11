Chủ tịch Quốc hội chủ trì Phiên họp Ban chỉ đạo Quốc gia AIPA 41

Chiều nay (19/11), tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp thứ Nhất Ban chỉ đạo Quốc gia, Ban Tổ chức Đại hội Đồng Liên minh nghị viện ASEAN lần thứ 41 (AIPA 41).

Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã thông báo hai nghị quyết thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á lần thứ 41 gồm 5 thành viên do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm Trưởng ban; Nghị quyết về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á lần thứ 41 gồm 27 thành viên do Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng làm Trưởng ban.



Phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo Quốc gia, Ban Tổ chức Đại hội Đồng Liên minh nghị viện ASEAN lần thứ 41 (AIPA 41).

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, sau khi nhận nhiệm vụ làm Chủ tịch AIPA 41, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhanh chóng thành lập Ban tổ chức, Ban chỉ đạo.

Việc tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ nhất của Ban chỉ đạo quốc gia và Ban tổ chức AIPA 41 thể hiện sự chủ động tích cực của Quốc hội Việt Nam trong việc triển khai các hoạt động nhằm đảm nhiệm vai trò Chủ tịch AIPA 41.



Năm 2020 cũng là năm mà Việt Nam đảm nhận chức Chủ tịch ASEAN. Do đó, Ban chỉ đạo, Ban tổ chức AIPA 41 sẽ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 để tổ chức và chủ trì các sự kiện lớn của AIPA 41, nhằm phát huy vai trò là một thành viên tích cực, chủ động, trách nhiệm, thúc đẩy tiến trình hợp tác ASEAN, điều phối để xây dựng AIPA trở thành một tổ chức chặt chẽ, hoạt động có hiệu quả, đáp ứng lợi ích của các nghị viện thành viên.

Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại phiên họp.

Tại phiên họp thứ nhất, các đại biểu nghiên cứu, tập trung vào những nội dung chính như: cơ cấu tổ chức hoạt động của bộ máy và sự tham gia đầy đủ tích cực của các bộ, ngành liên quan; các vấn đề nội dung của năm Chủ tịch AIPA 41, thông điệp xuyên suốt của Việt Nam, chủ đề của AIPA 41, sáng kiến thúc đẩy vai trò tiếng nói của Quốc hội Việt Nam trong AIPA 41, cách thức vận động, trao đổi để năm Chủ tịch AIPA 41 thành công tốt đẹp; hoạt động lễ nghi, lễ tân thể hiện sự chu đáo trọng thị, tiết kiệm, an toàn và thân thiện, thể hiện truyền thống hiếu khách của dân tộc Việt Nam; công tác bảo đảm an ninh, an toàn và trật tự trong các hoạt động chính thức của năm Chủ tịch AIPA 41; chú trọng chất lượng, tốc độ, hình thức thông tin tuyên truyền trong nước và quốc tế để đưa AIPA đến với mọi người dân:

Chủ tịch Quốc hội tin rằng, với tinh thần tích cực, chủ động và kinh nghiệm tổ chức của các hội nghị, Nghị viện đa phương mà Quốc hội Việt Nam đã đảm nhiệm thành công trong những năm qua, năm Chủ tịch AIPA 2020 sẽ để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế, đem lại thành công và vị thế mới cho Quốc hội Việt Nam. Kết nối giữa người dân Việt Nam và 600 triệu người dân của cộng đồng ASEAN./.