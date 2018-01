Chủ tịch Quốc hội chủ trì Phiên họp chuẩn bị Hội nghị APPF - 26

Sáng 8/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội nghị APPF nhiệm kỳ 2017-2018 Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì Phiên họp về công tác chuẩn bị Hội nghị thường niên Diễn đàn Nghị viện Châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 26 (APPF - 26).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên họp.

Tại phiên họp, các Tiểu ban lễ tân, hậu cần, thông tin, tuyên truyền, y tế… báo cáo với Chủ tịch Quốc hội về tiến độ công việc chuẩn bị cho Hội nghị. Đến nay, công tác chuẩn bị cơ bản hoàn thành theo đúng yêu cầu của Ban Tổ chức, bảo đảm sự đón tiếp chu đáo, trọng thị dành cho các đoàn khách tham dự hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, với chủ đề “Quan hệ đối tác nghị viện vì Hòa bình, Sáng tạo và Phát triển bền vững”, hội nghị có ý nghĩa quan trọng, là hành động thiết thực của nghị viện, nghị sỹ các nước thành viên ủng hộ Tuyên bố Đà Nẵng về “Tạo động lực mới cùng vun đắp tương lai chung” mà Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 25 đã thông qua. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, các tiểu ban tiếp tục rà soát và khẩn trương hoàn thiện các công việc chuẩn bị, bảo đảm sẵn sàng cho hội nghị quan trọng này.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc các cơ quan chức năng đã sớm hoàn thiện 6 dự thảo Nghị quyết do Việt Nam đề xuất với hội nghị, đó là: Vai trò của APPF thúc đẩy quan hệ đối tác vì phát triển bền vững và tăng trưởng bao trùm ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương; Đẩy mạnh hợp tác văn hóa, du lịch trong khu vực; Tăng cường hành động chung nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu; An ninh lương thực và phát triển nông nghiệp bền vững; Vai trò của Nghị viện thúc đẩy liên kết kinh tế sâu rộng và toàn diện; Thúc đẩy ngoại giao nghị viện về hòa bình, an ninh và thịnh vượng tại khu vực và trên thế giới. Các đề xuất này có sự gắn kết chặt chẽ với nhau và tiếp tục khẳng định sự đóng góp tích cực, chủ động của Việt Nam đối với APPF.

Tại Hội nghị, nghị viện các nước thành viên sẽ thảo luận về hợp tác kinh tế, văn hóa và phát triển khu vực vì hoa bình, an ninh, thịnh vượng, phát triển bền vững và bao trùm, hướng đến việc thông qua một Tuyên bố chung./.

Khai trương trang thông tin điện tử và công bố biểu trưng Hội nghị APPF-26 VOV.VN - Trang thông tin điện tử APPF-26 là kênh cung cấp thông tin chính thức về chương trình và nội dung của Hội nghị APPF-26.