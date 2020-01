Chủ tịch Quốc hội dự chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”

Tối 14/1, tại xã biên giới Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2020.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự chương trình, cùng tham dự có các Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà; Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và tặng học bổng “Nâng bước em tới trường” cho học sinh giỏi, vượt khó vươn lên trong học tập.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, phát huy truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc, trong suốt những năm qua, Đảng và Nhà nước với trách nhiệm, tình cảm luôn quan tâm, chăm lo, hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống; đã huy động được sức mạnh của toàn dân và cả hệ thống chính trị để cùng chăm lo cho công tác này, trong đó, quân đội nói chung và bộ đội biên phòng nói riêng đã cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các địa phương triển khai hiệu quả nhiều hoạt động nhằm xóa đói, giảm nghèo bền vững tại các địa phương, nhất là các địa phương vùng biên giới, hải đảo.

Vào mỗi dịp tết đến, xuân về, phong trào “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” lại được đẩy mạnh hơn nhằm chăm lo, hỗ trợ đồng bào còn khó khăn trong cuộc sống được đón một cái Tết đầy đủ, đầm ấm hơn. Đặc biệt, Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” của Bộ đội Biên phòng đã mang lại rất nhiều niềm vui cho đồng bào biên giới tại các tỉnh, thành trên cả nước.

Chủ tịch Quốc hội tham gia chương trình giao lưu nghệ thuật.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, chương trình có ý nghĩa nhân văn rất sâu sắc. Những hoạt động của Chương trình rất phong phú, thiết thực, gần gũi, như: trao tặng mái ấm, trao tặng bò giống cho người nghèo nơi biên giới, trao quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo; tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho Nhân dân; tổ chức ngày hội văn hóa - thể thao theo phong tục người địa phương.

“Tôi đánh giá cao việc làm này của các đồng chí đã phát huy những phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ, gắn bó chặt chẽ với nhân dân; đồng thời, thông qua đó tăng cường giáo dục truyền thống cho bộ đội và thế hệ trẻ ở địa phương, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng trên địa bàn biên giới, hải đảo. Tôi mong rằng, Chương trình này tiếp tục được duy trì, ngày càng có nhiều hoạt động ý nghĩa hơn nữa”- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết.

Chủ tịch Quốc hội cũng hoan nghênh cấp ủy, chính quyền tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng để tổ chức chu đáo, hiệu quả các hoạt động của Chương trình. Bên cạnh đó, mặc dù còn nhiều khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều nỗ lực, phát huy truyền thống đoàn kết, tập trung lãnh đạo, thi đua thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu và nhiệm vụ chính trị đề ra trong năm qua. Tình hình chính trị ổn định, kinh tế - xã hội phát triển khá, bộ mặt nông thôn có khởi sắc rõ rệt, ngày càng “thay da, đổi thịt”, đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của Nhân dân được nâng cao.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn và tin tưởng, với vị thế là mảnh đất Tây Nguyên hùng vĩ, có Buôn Đôn - nơi quần tụ bản sắc văn hóa của các cộng đồng dân tộc Tây Nguyên, cái nôi của sự thuần dưỡng và bảo tồn voi rừng của cả nước; có Vườn quốc gia Chư Yang Sin với hệ sinh thái phong phú với nhiều loài động, thực vật quý; có nhiều con thác lớn, quang cảnh hùng vĩ, như: Gia Long, Krông K’mar, Thủy Tiên, Bảy Nhánh, tỉnh Đắk Lắk sẽ tận dụng tốt các chính sách của Nhà nước, trong đó có Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 vừa được Quốc hội phê duyệt; phát huy tốt các tiềm năng, lợi thế, vươn lên mạnh mẽ, trở thành một tỉnh biên giới ổn định về chính trị, phát triển về kinh tế, vững mạnh về an ninh - quốc phòng và có nền văn hóa đa dạng, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao.

Thành phố Buôn Ma Thuột sớm trở thành đô thị xanh, sinh thái, thông minh và bản sắc, là đô thị trung tâm của vùng Tây Nguyên, đô thị hạt nhân của chuỗi đô thị, cực tăng trưởng của vùng Tây Nguyên và tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia. Khu vực Tây Nguyên thực sự phát triển, yên bình, giàu mạnh và là một minh chứng rõ ràng về sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội gửi lời cảm ơn và lời chúc tốt đẹp nhất tới cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương vùng biên giới, hải đảo đã chung sức đồng lòng trong sự nghiệp xây dựng, quản lý và bảo vệ Tổ quốc thân yêu; cảm ơn các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm chắc tay súng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, biển đảo của Tổ quốc.

Tại chương trình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao biển tặng 10 “Mái ấm đồng hành cùng phụ nữ biên cương” và 20 con “Bò giống cho người nghèo nơi biên giới”; tặng quà cho 5 gia đình chính sách đại diện cho 400 gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tặng học bổng “Nâng bước em tới trường” cho 5 cháu đại diện cho 100 cháu học sinh giỏi, vượt khó vươn lên trong học tập được nhận quà trong Chương trình này./.