Chủ tịch Quốc hội dự lễ bàn giao máy bay tại Pháp

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, sáng 3/4 (theo giờ địa phương), tại thành phố Toulouse, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thăm dây chuyền sản xuất máy bay A350 của Airbus, dự lễ giới thiệu máy bay A350 và khai trương Văn phòng FPT.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự lễ giới thiệu máy bay A350 và khai trương Văn phòng FPT.

Sự kiện Chủ tịch Quốc hội thăm trực tiếp nhà máy sản xuất máy bay, tập đoàn sản xuất động cơ thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo cấp cao đến sự phát triển của ngành hàng không và các vấn đề chuyển giao công nghệ, hợp tác chiến lược trong ngành công nghiệp quan trọng này.

Cũng trong sáng 3/4, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đã chứng kiến lễ đón nhận tàu bay A321neo mang số hiệu VN-A600 của VietjetAir. Máy bay A321neo của VietjetAir thiết kế thông thoáng với 230 ghế da. 321neo được bàn giao lần này cũng là tàu bay mới thứ 60 mà VietjetAir nhận trực tiếp từ Airbus. Hãng dự kiến khai thác tàu bay này ngay trong tháng 4 năm 2019.

Chủ tịch Quốc hội cùng các đại biểu tại lễ giới thiệu máy bay A350 và khai trương Văn phòng FPT.

VietjetAir là thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) với Chứng nhận An toàn khai thác IOSA. VietjeAir vừa được xếp hạng an toàn hàng không ở mức cao nhất thế giới với mức 7 sao bởi AirlineRatings.com, tổ chức uy tín hàng đầu thế giới chuyên đánh giá về an toàn và sản phẩm của các hãng hàng không toàn cầu.

Hoạt động này cũng đã kết thúc chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta tại Cộng hòa Pháp.

Hơn 10h sáng 3/4 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội đã rời Cộng hòa Pháp, đến Brussels, Bỉ bắt đầu chuyến thăm và làm việc với Nghị viện châu Âu./.

Chủ tịch Quốc hội hội kiến Chủ tịch Thượng viện Pháp VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Việt Nam rất coi trọng quan hệ hợp tác với Châu Âu, trong đó Pháp là một đối tác ưu tiên.

Chủ tịch Quốc hội hội kiến Thủ tướng Pháp Edouard Philippe VOV.VN - Chuyến thăm Pháp của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thể hiện quan hệ chính trị - ngoại giao phát triển rất tốt đẹp giữa hai nước.