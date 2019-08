Chủ tịch Quốc hội dự lễ Kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Thừa Thiên- Huế

Ngày 17/8, tại tỉnh Thừa Thiên Huế diễn ra Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất và Kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh.

Thừa Thiên Huế - vùng đất chiến lược từng là nơi “đô hội lớn của một phương”, thủ phủ của xứ Đàng Trong, kinh đô của đất nước dưới thời Quang Trung - Nguyễn Huệ và triều Nguyễn; miền đất địa linh nhân kiệt gắn liền với nhiều tên tuổi lớn trong lịch sử dân tộc; nơi góp phần nuông nấng nhân cách, đạo đức, tư tưởng yêu nước thường nòi từ thời thiếu niên của Bác Hồ kính yêu.

Những yếu tố đó hình thành nên một Thừa Thiên Huế văn hiến, có bề dày về văn hóa, có chiều sâu về lịch sử, có truyền thống đáng tự hào về tinh thần yêu nước và đấu tranh cách mạng vẻ vang trong quá trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại lễ Kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Thừa Thiên Huế

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, hoà cùng nhịp bước với 2 miền Nam - Bắc, kể từ sau ngày giải phóng, đặc biệt từ sau ngày tái lập tỉnh ngày 1/7/1989, phát huy truyền thống anh dũng, tự lực, tự cường, Thừa Thiên - Huế đã vững vàng đi lên và đạt được những thành quả to lớn.



Kinh tế phát triển luôn duy trì mức tăng trưởng cao, trở thành vùng kinh tế động lực của miền Trung. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật, nhất là điện, đường, trường, trạm, nước sạch,... được đầu tư xây dựng tương đối đồng bộ.

Diện mạo nông thôn, miền núi có nhiều khởi sắc; đô thị Huế ngày nay thay đổi theo hướng hiện đại, nhưng vẫn bảo tồn, phát huy các kiến trúc cổ truyền và các giá trị văn hóa dân tộc truyền thống, trở thành “Thành phố Festival Huế” với những nét đặc trưng riêng biệt, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè cả nước và du khách quốc tế.



Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gắn Huân chương Độc lập hạng nhất lên lá cờ truyền thống của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Công tác bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, chăm sóc gia đình chính sách được triển khai tích cực và đồng bộ; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng cao. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo môi trường ổn định và thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch. Hệ thống chính trị ngày càng được củng cố, đoàn kết, vững mạnh.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định: "Những kết quả rất đỗi tự hào của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thừa Thiên Huế là sự nỗ lực, phấn đấu bền bỉ, sự kế thừa và phát huy trách nhiệm của các thế hệ, đã góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng quê hương đổi mới. Ghi nhận những thành tích đó, Trung ương Đảng, Nhà nước đã trao tặng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thừa Thiên Huế nhiều phần thưởng cao quý… Và hôm nay, một lần nữa, Thừa Thiên Huế tiếp tục vinh dự được đón nhận phần thưởng cao quý của Nhà nước - Huân chương độc lập hạng Nhất".

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Thừa Thiên - Huế trong quá trình xây dựng và phát triển.



Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trong đấu tranh cách mạng, nhân dân Thừa Thiên Huế với tinh thần “Tấn công, nổi dậy, anh dũng, kiên cường” đã làm nên một Thừa Thiên Huế anh hùng, thì ngày nay tinh thần đó phải được thể hiện ở sự đoàn kết, nhất trí, năng động, sáng tạo để xây dựng Thừa Thiên - Huế thành một tỉnh giàu về kinh tế, đẹp về văn hoá, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng, an ninh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Thừa Thiên-Huế tiếp tục xây dựng tỉnh trở thành “đô thị di sản”

Để đạt được mục tiêu đó, trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh cần quan tâm thực hiện tốt 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có việc tiếp tục đổi mới tư duy, đề cao tính sáng tạo trong công tác chỉ đạo, điều hành, khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh để phát triển kinh tế nhanh và bền vững, cơ cấu lại nền kinh tế găn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của các ngành kinh tế. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế chú trọng tăng trưởng xanh và phát triển kinh tế tri thức.



Cụ thể, cần phát triển mạnh các thành phần kinh tế, quan tâm phát triển kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là trong các ngành kinh tế mũi nhọn mà tỉnh có lợi thế. Tiếp tục xây dựng Thừa Thiên - Huế trở thành “đô thị di sản” với định hướng “di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường” theo Kết luận 48 và Thông báo 175 của Bộ Chính trị; đồng thời làm tốt hơn nữa công tác bảo tồn, tôn tạo, bảo vệ, phát huy di sản cố đô Huế mà nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là thực hiện tốt việc di dời các hộ dân tại khu vực 1, Kinh thành Huế.



Tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công cuộc xây dựng nông thôn mới; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; tập trung xây dựng và phát triển Trung tâm Văn hóa, Du lịch đặc sắc của khu vực và cả nước; gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Thực hiện tốt công tác đối ngoại.



Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Thừa Thiên - Huế phải tập trung chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền; phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Chuẩn bị và chỉ đạo tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến đến Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.



Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Thừa Thiên - Huế./.