Chủ tịch Quốc hội dự Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ

Với truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, sáng nay (23/7), tại nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia, Đồi 82, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh tổ chức hoạt động đền ơn đáp nghĩa kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sỹ; tổ chức viếng; lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hi sinh trong các thời kì chiến tranh ở Camphuchia về với đất mẹ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác của Quốc hội, các bộ ngành dự lễ truy điệu và an táng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đưa hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở Campuchia, giai đoạn XVIII ra huyệt mộ

Trong cuộc trường chinh chống thực dân, đế quốc, chiến tranh bảo vệ biên giới và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả, hàng triệu người con thân yêu của Tổ quốc đã anh dũng chiến đấu, hi sinh vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Máu đào của các anh hùng liệt sĩ đã hòa vào lòng đất mẹ, tô thắm lá cờ vinh quang của Tổ quốc. Chiến công của các anh đã ghi vào lịch sử, sự hi sinh cao quý của các anh đã tạc vào bia đá như bản anh hùng ca bất diệt; hình ảnh oai hùng của các anh luôn sống mãi trong trái tim, khối óc của các thế hệ người Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội thắp hương tại phần mộ liệt sĩ

Chiến tranh đã đi qua những còn nỗi đau vẫn còn, đó là nỗi đau mang tên chất độc da cam, nỗi đau vợ mất chồng, mẹ mất con, anh mất em, nỗi đau những mộ liệt sĩ chưa có tên hay một dòng địa chỉ...

Với sự hy sinh to lớn ấy, những năm qua cả nước nói chung, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Tây Ninh nói riêng, luôn khắc cốt ghi tâm tìm kiếm, qui tập hài cốt các anh hùng liệt sĩ. Tỉnh đã phối hợp với các địa phương, các lực lượng của Vương quốc Camphuchia tìm kiếm, quy tập và hồi hương hàng ngàn hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hi sinh trong các cuộc kháng chiến ở Camphuchia về nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác đến thăm và tặng quà Anh hùng lực lượng vũ trang Phan Văn Điền tai TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Trong đợt qui tập giai đoạn 18 này, tỉnh Tây Ninh tiếp tục qui tập được 245 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 239 hài cốt liệt sĩ qui tập ở Camphuchia và 6 hài cốt liệt sĩ qui tập trong tỉnh.



Trong tiếng nhạc trầm hùng của buổi lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hi sinh trong các thời kì chiến tranh ở Camphuchia về với đất mẹ tại nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia, Đồi 82, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn công tác đã tiến hành nghi thức truy điệu và an táng tiễn đưa các anh về nơi an nghỉ cuối cùng.



Chủ tịch Quốc hội ghi sổ lưu niệm khi thăm Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Trung ương Cục Miền Nam.

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm tặng quà cho bà Nguyễn Thị Thừa, Mẹ Việt Nam anh hùng ở Thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên; thăm tặng quà cho Anh hùng lực lượng vũ trang Phan Văn Điền ở phường 1, Thành phố Tây Ninh.

Chủ tịch Quốc hội cũng đã thăm Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Trung ương Cục Miền Nam.