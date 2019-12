Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga

Chiều 10/12, theo giờ địa phương, tại Trụ sở Hội đồng Liên bang Nga, thủ đô Moscow, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko đã chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn. Sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko tiến hành hội đàm.



Toàn cảnh hội đàm

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko vui mừng chào đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Liên bang Nga; tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường hợp tác giữa các cơ quan lập pháp hai nước, thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước.



Chủ tịch Quốc hội trân trọng cảm ơn Chủ tịch V.Matvienko và Hội đồng Liên bang Nga đã dành cho Đoàn sự đón tiếp trọng thị, thân tình và chu đáo; thông báo đã có ngày làm việc đầu tiên thành công ở nước Cộng hòa Tatarstan, Liên bang Nga.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam - Liên bang Nga ngày càng được củng cố và phát triển tốt đẹp. Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Liên bang Nga, coi đây là một trong những mối quan hệ quan trọng nhất trong chính sách đối ngoại, mong muốn thúc đẩy hợp tác Việt - Nga ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả, phát triển toàn diện, đáp ứng lợi ích thiết thực của cả hai nước.



Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao Việt Nam và Nga chia sẻ nhiều quan điểm tương đồng trong các vấn đề quốc tế, khu vực, duy trì sự phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc; cảm ơn Nga ủng hộ Việt Nam ứng cử vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga

Về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Liên bang Nga đã có bước chuyển biến tích cực kể từ khi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á – Âu chính thức có hiệu lực từ tháng 10/2016. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2018 đạt 4,5 tỷ USD, tăng 30% so với năm 2017; chín tháng năm 2019 đạt 3,4 tỷ USD. Tuy nhiên, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Liên bang Nga vẫn còn nhiều tiềm năng mà có thể khai thác hiệu quả hơn trong thời gian tới.



Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai cơ quan nghị viện của hai nước thúc đẩy các cơ quan hữu quan của Nga và Việt Nam mở rộng cấp phép cho doanh nghiệp hai nước được xuất khẩu nông, thủy sản trên cơ sở có đi có lại, phù hợp với thỏa thuận song phương đạt được, tiến tới công nhận tương đương nông thủy sản của nhau, cũng như các mặt hàng khác. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao hợp tác năng lượng, đặc biệt là lĩnh vực dầu khí là trụ cột quan trọng của hợp tác Việt - Nga.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ hài lòng nhận thấy hợp tác trên các lĩnh vực như: quốc phòng, an ninh và kỹ thuật quân sự, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, du lịch và hợp tác giữa các địa phương hai nước phát triển năng động, thu được nhiều kết quả cụ thể.



Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo vui mừng nhận thấy hợp tác du lịch giữa Việt Nam và Liên bang Nga đã có bước phát triển vượt bậc thời gian qua, với lượng du khách Nga đến Việt Nam và Việt Nam đến Nga đều tăng mạnh.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cảm ơn các nhà lãnh đạo Nga luôn quan tâm, hỗ trợ để cộng đồng Việt Nam được sinh sống, làm ăn, học tập, nghiên cứu trên lãnh thổ Nga, hòa nhập với sở tại; chuyển đề xuất của cộng đồng người Việt Nam tại Nga đề nghị Quốc hội hai nước quan tâm, thúc đẩy nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp thị thực, nhập cảnh của công dân Việt Nam vào Nga; xem xét, giải quyết khó khăn trong việc nhập cảnh của thuyền viên Việt Nam vào Nga trong lúc hai bên đang đàm phán Hiệp định đi lại của công dân hai nước.

Hai nhà lãnh đạo cùng cho rằng, quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Hội đồng Liên bang, Liên bang Nga phát triển tích cực trong thời gian qua. Trao đổi đoàn được duy trì thường xuyên, giữa lãnh đạo, các Ủy ban và Nhóm Nghị sĩ hữu nghị, góp phần tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm lập pháp và hoạt động giám sát, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội mỗi nước, cũng như thúc đẩy triển khai các thỏa thuận hợp tác song phương.



Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hoan nghênh Quốc hội hai nước luôn ủng hộ và phối hợp chặt chẽ trên trường quốc tế, tích cực tham gia vào các diễn đàn đa phương do hai bên tổ chức. Trên cương vị Chủ tịch AIPA 41 vào năm 2020, Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược giữa ASEAN và Nga.

Hợp tác địa phương không ngừng được tăng cường thời gian qua, không chỉ giữa các thủ đô, thành phố lớn như Hà Nội - Moskva, Thành phố Hồ Chí Minh - Saint Peterburg mà cả giữa các địa phương giàu tiềm năng khác như giữa tỉnh Bình Thuận với tỉnh Kaluga, tỉnh Hà Tĩnh với tỉnh Tula, Nam Định với Krasnodar… Chủ tịch Quốc hội đề nghị bà Matvienko ủng hộ Cộng hòa Tatarstan kết nghĩa với tỉnh Kiên Giang. Hội đồng Liên bang Nga tiếp tục làm cầu nối giúp các tỉnh, thành phố Việt Nam kết nối, thiết lập quan hệ hợp tác với các địa phương Nga. Đây là kênh hợp tác trực tiếp rất tiềm năng và hiệu quả nhằm triển khai với kết quả cụ thể, thiết thực trên cơ sở các thỏa thuận đã ký kết.

Khẳng định luôn luôn ủng hộ phát triển quan hệ với các địa phương của Việt Nam, bà Matvienko cho biết, năm 2017 hai nước đã tổ chức hội nghị hợp tác giữa các địa phương; đồng thời đề nghị tổ chức hội nghị này lần thứ hai và được xem đây như là một nội dung trong kỷ niệm Năm chéo. Phía Nga sẵn sàng chủ trì tổ chức hoạt động này.

Về tình hình Biển Đông, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Việt Nam đánh giá cao lập trường của Nga về Biển Đông, theo đó ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trước hết là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, tự do, an toàn, an ninh hàng hải và hàng không ở Biển Đông; ủng hộ thực thi đầy đủ, nghiêm túc Tuyên bố các bên ở Biển Đông (DOC) và tiến tới sớm hoàn thiện Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC).

Bà Valentina Matvienko đánh giá cao và đồng ý với những ý kiến đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Nhắc lại vai trò của Nhóm nghị sĩ hữu nghị hai Quốc hội, bà Matvienko đề nghị, trong thời gian tới Nhóm nghị sĩ hưu nghị hai nước tiếp tục ký thỏa thuận hợp tác với thời gian hai năm một lần và phối hợp chặt chẽ để giám sát các thỏa thuận, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa địa phương hai nước. Hội đồng Liên bang Nga mong được tăng cường trao đổi đoàn đại biểu nghị sỹ trẻ giữa hai Quốc hội, phối hợp hiệu quả tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế.

Cùng với đó nước Nga hết sức quan tâm đến việc hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam năm 2017 của Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga, hai bên đã trao đổi về việc Nga tăng thêm học bổng cho Việt Nam và Nga đã thực hiện. Liên bang Nga đã cho phép sinh viên nước ngoài học tập và làm việc trên lãnh thổ của nước Nga. Nga sẵn sàng ủng hộ phát triển dạy tiếng Nga tại Việt Nam.

Nhân dịp này, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự Diễn đàn phụ nữ Á-Âu lần thứ lần thứ 3 vào năm 2021./.