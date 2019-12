Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng thống Belarus

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Belarus, ngày 12/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu Quốc hội cấp cao Quốc hội Việt Nam đã hội kiến với Tổng thống Cộng hòa Belarus Alexander Lukashenko.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng thống Cộng hòa Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: TTXVN

Tổng thống Cộng hòa Belarus bày tỏ vui mừng chào đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm chính thức Cộng hòa Belarus; nhấn mạnh, chuyến thăm sẽ tạo động lực lớn trong mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa hai nước.

Tổng thống Alexander Lukashenko cho rằng, thời gian qua, hai nước đã có mối quan hệ chính trị, hợp tác về kinh tế, an ninh, quốc phòng, giáo dục phát triển tốt; các nhà lãnh đạo hai nước đã có nhiều chuyến thăm viếng lẫn nhau, đặc biệt là Quốc hội hai nước.

Đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian gần đây, Tổng thống Alexander Lukashenko cho rằng, Việt Nam có lợi thế là dân số đông, cùng với đó đang trong quá trình phát triển trên nền tảng công nghệ cao, đây là yếu tố bền vững cho một nền kinh tế. Việt Nam và Belarus đều có đồng quan điểm về nhiều lĩnh vực, nên tại các diễn đàn quốc tế, hai bên đều ủng hộ lẫn nhau.

Bày tỏ vui mừng được gặp Ngài Tổng thống nhân chuyến thăm chính thức đầu tiên đến Belarus trong cương vị người đứng đầu Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn Tổng thống đã thu xếp thời gian tiếp Đoàn đại biểu Việt Nam. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến Tổng thống Alexander Lukashenko.

Việt Nam đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội của Belarus dưới sự lãnh đạo của Tổng thống và Chính phủ Belarus; chính sách đối ngoại đa dạng hóa và đa phương hóa quan hệ, giữ vững độc lập, chủ quyền và mở rộng quan hệ với các nước, đặc biệt là bạn bè truyền thống, trong đó có Việt Nam.

Hiện kim ngạch thương mại giữa 2 nước vẫn còn khiêm tốn, năm 2018, kim ngạch thương mại song phương đạt 92,2 triệu USD ; 6 tháng đầu năm 2019 đạt 41,1 triệu USD. Tổng thống Belarus và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đều cho rằng, trên cơ sở quan hệ chính trị tốt đẹp, hai bên cần thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại song phương ngang tầm quan hệ chính trị, đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại lên 500 triệu USD như Lãnh đạo Cấp cao của hai nước đã thống nhất.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tập trung ưu tiên thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế - thương mại, nhất là những lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh và Belarus có nhu cầu; trao đổi thúc đẩy thương mại các mặt hàng nông sản có thế mạnh và bổ trợ lẫn nhau; khai thác tiềm năng, lợi thế của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh kinh tế Á - Âu; thúc đẩy phổ biến thông tin về các ưu đãi của Hiệp định đến cộng đồng doanh nghiệp hai nước nhằm mở rộng cơ cấu hàng xuất nhập khẩu giữa hai bên.

Belarus là đối tác truyền thống, tin cậy của Việt Nam trong triển khai hợp tác quốc phòng - an ninh. Chủ tịch Quốc hội mong muốn hai bên tiếp tục duy trì hợp tác hiệu quả và với độ tin cậy cao, trao đổi đoàn các cấp, triển khai tốt Chương trình hợp tác kỹ thuật quân sự giai đoạn 2016-2020 và tích cực hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hợp tác trong lĩnh vực an ninh.

Hiện nay, lượng khách du lịch Belarus đến Việt Nam đang tăng nhanh từ sau khi Việt Nam miễn thị thực cho công dân Belarus. Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của công dân Belarus bằng việc đưa Belarus vào danh sách 40 nước được Việt Nam áp dụng cấp thị thực điện tử.

Về phần mình, Việt Nam cũng mong muốn phía Belarus tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho việc xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam, trong đó có việc xem xét điều chỉnh phù hợp các điều kiện đối với công dân Việt Nam để được hưởng chế độ miễn thị thực mới được Belarus áp dụng.

Về Biển Đông, Việt Nam quan ngại về những diễn biến gần đây ở Biển Đông, đe dọa nghiêm trọng hòa bình, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không tại khu vực và thế giới.

Việt Nam mong Belarus, trên cơ sở quan hệ tốt đẹp, ủng hộ lập trường nguyên tắc của Việt Nam và ASEAN là giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982; thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) có nội dung thực chất, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực.

Về vấn đề này, Tổng thống Alexander Lukashenko cho rằng, Belarus sẽ luôn ủng hộ việc giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Hai nhà lãnh đạo cũng đánh giá cao quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Belarus không ngừng được củng cố và phát triển trong những năm qua. Hai bên duy trì trao đổi Đoàn cấp cao và Đoàn Ủy ban chuyên môn; thường xuyên tham vấn, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương như Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) để trao đổi về những vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Tổng thống Belarus đã quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho Cộng đồng người Việt Nam tại Belarus ổn định cuộc sống và hòa nhập xã hội sở tại; khẳng định Cộng đồng người Việt Nam tại Belarus đã và sẽ tiếp tục là cầu nối quan trọng góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc, thúc đẩy hợp tác kinh tế, văn hóa giữa hai nước Việt Nam – Belarus./.