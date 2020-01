Chủ tịch Quốc hội thăm, chúc Tết Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk

Trong chuyến thăm và chúc Tết Nguyên đán Canh Tý tại tỉnh Đắk Lắk, sáng 15/1, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm và chúc Tết Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội gửi tới tất cả cán bộ, chiến sỹ các đơn vị thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk lời thăm hỏi ân cần với những tình cảm chân thành và lời chúc tốt đẹp nhất.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc Tết các cán bộ, chiến sĩ.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng về những kết quả mà Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã đạt được, nổi bật là, đã tham mưu với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai toàn diện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác quốc phòng, quân sự địa phương; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp thực hiện các nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, của Quân khu, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; đổi mới phương pháp làm việc theo phương châm “chủ động, sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả”.

Duy trì lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu; tích cực phối hợp với các lực lượng trong tỉnh nắm, dự báo, đánh giá tình hình, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ vững ổn định an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh.

Triển khai công tác dân vận ở các xã khó khăn gắn với thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, hành trình “lực lượng vũ trang tỉnh chung tay vì người nghèo” có ý nghĩa thiết thực; tham gia giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn đánh giá cao.

"Tiến hành chặt chẽ công tác chính sách, hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” cho các đối tượng theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ; triển khai kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trong nước đúng tiến độ"- Chủ tịch Quốc hội cho biết.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, năm 2020 là năm có nhiều sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng được dự báo với nhiều thời cơ thuận lợi, cũng như có thách thức không nhỏ, nhất là với địa bàn Đắk Lắk có vị trí trọng yếu của khu vực Tây Nguyên chiến lược, là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa lớn của khu vực đang phát triển từng ngày.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang của tỉnh phải không ngừng đề cao cảnh giác, sẵn sàng ứng phó thắng lợi trong mọi tình huống, trước mắt trong dịp Tết cổ truyền dân tộc tới đây là thời điểm mà người và phương tiện tham gia giao thông, qua lại biên giới, đường không, Việt kiều thăm thân, khách nước ngoài đến địa bàn tỉnh với số lượng lớn; hoạt động của các loại tội phạm diễn biến ngày càng phức tạp và đây cũng là dịp mà các thế lực thù địch, cơ hội chính trị chống phá chúng ta rất quyết liệt, tinh vi hơn bao giờ hết.

Để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Bộ chỉ huy Quân đội tỉnh Đắk Lắk quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết 28 về chiến lược bảo về Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết 29 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; Nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị về Chiến lược an ninh mạng quốc gia và một số chiến lược, đề án khác có liên quan đến quốc phòng, an ninh.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị đơn vị phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an, biên phòng và các lực lượng chức năng làm tốt công tác tham mưu cho Đảng bộ, chính quyền địa phương về công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; tăng cường quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức của bộ đội về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, làm cho từng cá nhân hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động; nâng cao cảnh giác, ý thức tổ chức kỷ luật, đề cao trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, phối hợp cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương, Công an, Biên phòng và các đơn vị đứng chân trên địa bàn tỉnh tổ chức tốt các hoạt động tuần tra, kiểm soát, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng yếu trên địa bàn; đảm bảo an toàn trong cơ quan đơn vị và các mục tiêu đảm nhiệm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Chủ tịch Quốc hội chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, chiến sĩ.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, tổ chức tốt các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, thăm hỏi chúc Tết các gia đình chính sách, người có công với cách mạng… và các hoạt động đón Tết khác phù hợp chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và phong tục tập quán truyền thống của dân tộc, địa phương. Quan tâm, động viên thăm hỏi, chúc Tết các lực lượng trực sẵn sàng chiến đấu, đơn vị làm nhiệm vụ ở địa bàn khó khăn phức tạp, vùng sâu, vùng xa, biên giới; cán bộ, chiến sỹ có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm, chúc tết và tặng quà cho ông Hồ Miên, lão thành cách mạng, người có huy hiệu hơn 70 tuổi Đảng tại TP Buôn Ma Thuột./.