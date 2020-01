Chủ tịch Quốc hội thăm, chúc Tết công nhân, các lực lượng vũ trang Đắk Lắk

Nhân dịp Tết nguyên đán Canh Tý, ngày 14/1, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn công tác của Quốc hội đã thăm và chúc Tết công nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; thăm chúc tết lực lượng công an; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk.

Chủ tịch Quốc hội tặng quà cho công nhân lao động tỉnh.

Tại buổi thăm, chúc Tết và tặng quà cho công nhân lao động tỉnh Đắk Lắk, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Đảng, Nhà nước, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm đến đời sống, việc làm, thu nhập của người lao động. Chủ tịch Quốc hội mong muốn, công nhân lao động luôn tin tưởng, nỗ lực hết mình để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển bền vững.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự phát triển toàn diện của tỉnh về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và an ninh quốc phòng trong năm vừa qua; đồng thời, khẳng định để đạt được thành tích đó có sự đóng góp rất lớn của các ngành, các cấp cũng như nhân dân và công nhân lao động.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, lãnh đạo tỉnh trong thời gian tới cần tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển, điều này cũng đồng nghĩa với việc người lao động có việc làm, để nâng cao đời sống cho công nhân lao động, nhất là vấn đề phúc lợi xã hội, an sinh xã hội và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Bên cạnh đó, tổ chức công đoàn là đại diện cho công nhân cần làm tốt vai trò của mình để giúp đỡ người lao động; phấn đấu đưa Đắk Lắk trở thành trung tâm vùng Tây Nguyên với mục tiêu năng suất lao động và đời sống nhân dân đều tăng lên.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: “Vai trò của công đoàn, Liên đoàn lao động tỉnh cần phải phát động phong trào thi đua sản xuất, để thu nhập của người lao động được nâng lên. Quốc hội đã ban hành Luật lao động sửa đổi, người lao động cần sống và làm việc tuân thủ theo pháp luật; các doanh nghiệp cần tuyên truyền sâu rộng bộ Luật này đến người lao động, để chủ sử dụng lao động và công nhân lao động cùng chấp hành quy định, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ, để quan hệ lao động ngày càng tốt đẹp hơn”.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao quà cho Liên đoàn lao động tỉnh Đắk Lắk và 100 suất quà, mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch Quốc hội làm việc với cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh Đắk Lawsk.

Nói chuyện và chúc Tết với cán bộ, chiến sỹ công an tỉnh Đắk Lắk, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự đóng góp to lớn của lực lượng công an đã tham mưu cho tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai nhiều chủ trương, giải pháp đảm bảo về an ninh chính trị và trật tự an toàn, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các tổ chức, ban ngành đoàn thể trên địa bàn để thực hiện nhiệm vụ, nhờ đó đã giảm 4.5% tội phạm hình sự trên địa bàn, cũng như giảm tai nạn giao thông.

Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, lực lượng công an tỉnh phải kiên định nguyên tắc, Đảng lãnh đạo tuyệt đối, nhà nước quản lý trực tiếp về mọi măt. Giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm an toàn trật tự xã hội không để bị động, bất ngờ xảy ra, phối hợp tốt với cấp ủy chính quyền địa phương, tỉnh đội, biên phòng trong bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn trên địa bàn, nhất là dịp đại hội Đảng các cấp. Công an các cấp tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tham mưu, đề ra kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự gắn với phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, công an tỉnh Đắc Lắk cần tăng cường, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự xã hội, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát cơ chế kiểm soát quyền lực trong nội bộ, chú ý những những lĩnh vực, vị trí công tác dễ phát sinh tiêu cực để làm bộ máy thực sự trong sạch, là chỗ dựa cho đảng, cấp ủy, chính quyền, là nơi người dân gửi gắm niềm tin.

Chủ tịch Quốc hội và các chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk.

Đặc biệt, lực lượng công an phải dựa vào dân, phát huy tối đa khả năng của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp xã hội và nhân dân để nắm tin tức từ cơ sở, giữ sự bình yên cho từng địa bàn; củng cố xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an trong sạch vững mạnh, làm tốt công tác chính trị nội bộ, không để cán bộ đảng viên vi phạm chính trị, nguyên tắc điều lệ đảng và vi phạm pháp luật; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong đấu tranh phòng chống tội phạm.

Phát biểu tại Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tại huyện Buôn Đôn, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những kết quả mà bộ đội biên phòng đã đạt được trong năm qua như: phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong xây dựng nền biên phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc; thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, mua bán người, gian lận thương mại; thực hiện công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân giữa các địa phương vùng giáp biên giới với Vương quốc Campuchia; tích cực tham gia công tác xóa đói giảm nghèo, chăm lo cho cuộc sống của người dân.

Đắk Lắk là địa bàn đặc biệt quan trọng và chiến lược về quân sự, an ninh trật tự của vùng Tây Nguyên, vì thế, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia là một nhiệm vụ vô cùng to lớn của cấp ủy, chính quyền các cấp, của lực lượng vũ trang và nhân dân, trong đó bộ đội biên phòng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách.

Trong những năm tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, nhiều nhân tố phức tạp, có thể gây mất ổn định, tác động trực tiếp đến nước ta, Chủ tịch Quốc hội đề nghị: “Đảng ủy, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cần tiếp tục quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ 10 của Đảng bộ quân đội và Đại hội Đảng bộ tỉnh Đăk Lăk lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020 và các hiệp định Hiệp ước, các quy định của pháp luật về biên giới, đặc biệt là giữa ta và Vương quốc Campuchia đã ký kết Hiệp định về phân giới cắm mốc 84 %.

Quốc hội hai nước đã phê chuẩn Nghị định thư này, lực lượng bộ đội phải nắm chắc những cơ sở pháp lý đó để bảo vệ biên giới quốc gia và đồng thời bám sát tình hình một cách chủ động, tham mưu những đối sách phù hợp để xử lý hiệu quả những tình huống biên giới, không để bị động và không để bất ngờ trong mọi tình huống.

Lực lượng biên phòng phải đổi mới toàn diện các mặt công tác và đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, xây dựng cơ quan, đơn vị cách mạng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; nghiên cứu ứng dụng thành tựu khoa học trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, bảo đảm cho bộ đội biên phòng thực sự là một đội quân có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, giỏi về quân sự, am hiểu về pháp luật, tinh thông về nghiệp vụ, thành thạo về ngôn ngữ, nhất là ngôn ngữ của các nước láng giềng.

Bộ đội biên phòng tỉnh phải tích cực gần dân, vận động, động viên đồng bào thực hiện nghiêm những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đồng sức, đồng lòng, gần gũi, thấu hiểu nhân dân, lắng nghe nhân dân, thấm nhuần cái khó, cái khổ của nhân dân, để chia sẻ, giúp đỡ người dân vươn lên vượt khó, trở thành những công dân tốt ở vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa của đất nước”.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham gia chơi kéo co cùng người dân.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đã tặng quà cho Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, Đồn biên phòng Sêrêpốk, Đồn Biên phòng Ia Rvê; Ủy ban nhân dân xã Krông Na, huyện Buôn Đôn.

Cũng trong chiều nay, Chủ tịch Quốc hội đã tham gia các hoạt động văn hóa thể thao tại Trung tâm Lễ hội Buôn Đôn như gói bánh chưng; tham gia kéo co; thăm nơi khám chữa bệnh cho bà con và tặng bò giống cho người nghèo./.