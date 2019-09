Chủ tịch Quốc hội thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào

Tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm Lào, cuối giờ chiều 29/9, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng gặp mặt cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam, các doanh nghiệp đang đầu tư, kinh doanh tại Lào, cùng đông đảo bà con Việt kiều đang sinh sống tại Lào.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng phát biểu.

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội đã thông báo kết quả một số hoạt động chính của Đoàn trong chuyến thăm Lào từ ngày 26 đến 29/9 và một số nét chính về tình hình kinh tế-xã hội Việt Nam thời gian gần đây: kinh tế tăng trưởng ổn định, đất nước tiếp tục hướng đến mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, thông qua các giải pháp tích cực nhằm cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, an sinh xã hội cơ bản được quan tâm, đời sống nhân dân tiếp tục được nâng cao; Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đạt nhiều kết quả quan trọng... Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh một cách chủ động, tích cực và hiệu quả.



Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự đóng góp của Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, cộng đồng doanh nghiệp và bà con Việt kiều trong việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, du lịch... giữa Việt Nam - Lào.

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.