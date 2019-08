Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc tại tỉnh Udon Thani, Thái Lan

Trong khuôn khổ chuyển thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, hôm nay, 28/8, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã thăm và làm việc tại tỉnh Udon Thani, thủ phủ vùng đông bắc Thái Lan; thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Noong Ổn; gặp gỡ Kiều bào gốc Việt tại Udon Thani; thăm trường học tiếng Việt tại chùa Khánh An.

Chủ tịch Quốc hội gặp bà con Việt kiều ở Thái Lan.

Tại Udon Thani, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm trụ sở tỉnh và có cuộc trao đổi với Tỉnh trưởng Wattana Puttichat. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng đến thăm tỉnh Udon Thani, thủ phủ của vùng đông bắc Thái Lan, nơi có bề dày lịch sử và văn hóa.



Chủ tịch Quốc hội trân trọng cảm ơn những nỗ lực của Tỉnh trưởng và lãnh đạo địa phương trong việc hỗ trợ, gìn giữ và quảng bá khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Noong Ổn, tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam hàng năm tổ chức các hoạt động văn hóa để tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu lưu niệm. Đây là công trình mang tính biểu tượng hữu nghị của nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội đến tỉnh Udon Thani.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao chính quyền, nhân dân tỉnh Udon Thani đã tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan ổn định cuộc sống, đóng góp tích cực cho đất nước Thái Lan và quan hệ hữu nghị hai nước.

Udon Thani có cộng đồng người Thái gốc Việt lớn, chiếm gần 20% toàn Thái Lan, khoảng 15.000 người, nhiều người trong số đó là doanh nhân thành đạt. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, trên cơ sở hỗ trợ, tạo điều kiện của Chính phủ hai bên, đặc biệt là chính quyền tỉnh Udon Thani, đội ngũ doanh nhân sẽ cùng các doanh nghiệp tại Udon Thani góp phần phát triển kinh tế, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác kinh tế - thương mại – du lịch, giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội làm việc với lãnh đạo tỉnh Udon Thani.

Sau 43 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 7 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, hai nước Việt Nam - Thái Lan đang phát triển tốt đẹp hơn bao giờ hết. Việt Nam và Thái Lan hiện đã có 17 cặp địa phương ký kết quan hệ kết nghĩa, hợp tác với nhau. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, điều này sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp của các địa phương hai nước tìm hiểu cơ hội hợp tác cũng như thúc đẩy giao lưu nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại buổi lễ.

Tỉnh trưởng Udon Thani đánh giá, Hội người Thái gốc Việt tại Udon Thani phát triển rất mạnh, đóng góp rất quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Tỉnh trưởng Udon Thani cho biết, địa phương luôn nhận được sự giúp đỡ của cơ quan ngoại giao Việt Nam tại Thái Lan trong việc thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Việt Nam.



Hiện nay, Udon Thani đang bàn bạc việc mở đường bay giữa Udon Thani và Việt Nam. Các trường Đại học tại Udon Thani cũng tích cực hợp tác với trường Đại học tại Việt Nam, trong đó, có trường đã mở chuyên ngành đào tạo tiếng Việt. Hiện có 78 sinh viên Việt Nam đang theo học tại Udon Thani chủ yếu tập trung ở chuyên ngành quản lý khách sạn.

Chủ tịch Quốc hội thăm Khu di tích Hồ Chí Minh.

Cũng trong ngày hôm nay, Chủ tịch Quốc hội đã đến dâng hương, trồng cây và thăm khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Noong Ổn, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng sinh sống trong thời gian hoạt động cách mạng tại Thái Lan.



Trò chuyện với bà con Việt kiều của tỉnh Udon Thani tại Khu di tích, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, chính sách Đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước luôn tạo điều kiện thuận lợi để Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có bà con Việt kiều ở Thái Lan ổn định cuộc sống, hoà nhập vào xã hội nước sở tại, giúp cộng đồng duy trì và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, hướng về quê hương đất nước.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn đánh giá cao những thành tựu về kinh tế, xã hội mà cộng đồng người Việt Nam ở Thái Lan đã đóng góp cho quê hương thứ hai - đất nước Thái Lan và luôn hướng về cội nguồn dân tộc.

“Tôi đánh giá cao Tổng hội người Việt Nam toàn Thái cũng như cộng đồng Việt Nam ở các địa phương có người Việt sinh sống. Các tổ chức hội đã thường xuyên tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày sinh nhật Bác, ngày Quốc khánh 2/9, Tết Nguyên đán với những hoạt động ý nghĩa, để kết nối tình đoàn kết của cộng đồng người Việt ở Thái Lan.

Những hoạt động này thể hiện tấm lòng yêu quê hương đất nước, nhớ về nguồn cội của người Việt. Chúng ta phải đoàn kết với nhau, giúp đỡ, thông tin cho nhau để người Việt Nam ở Thái Lan luôn luôn là cộng đồng được chính quyền sở tại nhân dân Thái Lan đánh giá cao. Chúng ta nên nhớ rằng, đây là quê hương thứ hai của người Việt, nên phải có trách nhiệm là những công dân ưu tú để lãnh đạo, người dân Thái Lan nhìn đất nước, dân tộc qua từng người Việt Nam đang sinh sống làm ăn tại Thái Lan…”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trồng cây lưu niệm.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn, bà con Việt kiều tiếp tục là những hạt nhân tích cực để vun đắp cho quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam và Thái Lan ngày càng bền vững.

Cũng trong chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã tới thăm chùa Khánh An, 1 trong 21 ngôi chùa Việt tại đất nước Thái Lan và là chùa hệ phật giáo Việt Tông duy nhất tại khu vực Đông Bắc, Thái Lan. Khánh An là ngôi chùa xây dựng từ năm 1964 và được nhà vua Thái Lan ban sắc phong, cùng với hàng chục ngôi chùa khác, có những ngôi chùa cổ xây dựng từ thời nhà Nguyễn, là nơi sinh hoạt tín ngưỡng và thực hiện tinh thần tương thân, tương ái của đạo hữu Phật giáo người Việt trên khắp đất nước Thái Lan. Chùa Khánh An đã được gắn biển tên tiếng Việt vào năm 2016 nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Nhà vua Bhumibol Adulyadej lên ngôi.

Cũng tại chùa An Khánh, Chủ tịch Quốc hội đã thăm và tặng quà cho các cháu học sinh học Tiếng Việt, Trường Khánh An. Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh những nỗ lực gìn giữ truyền thống văn hóa tiếng Việt của đồng bào ta tại Thái Lan. Trường Khánh An, có 5 lớp dạy chữ Việt vào thứ Ba và thứ Sáu hàng tuần với trên 100 học viên con em Việt kiều và cả người Thái tham gia:

“Các thầy cô giáo dạy tiếng Việt là những người Việt Nam yêu quê hương đất nước, yêu tiếng Việt và tình nguyện dạy không lương để đưa tiếng Việt đến cho các thế hệ trẻ con cháu. Chúng ta phải có trách nhiệm để con cháu giữ gìn Tiếng Việt, là người Việt Nam nếu không biết tiếng Việt thì không thể hiểu được văn hóa của người Việt Nam để bảo tồn ngôn ngữ mẹ đẻ và phát huy văn hóa dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam…”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói.

Chủ tịch Quốc hội căn dặn các cháu học sinh cùng với việc học tập tại trường nơi mình đang sinh sống, cũng cần học tiếng Việt thật tốt, để hiểu hơn về lịch sử, cội nguồn của dân tộc.

Những hoạt động tại tỉnh Udon Thani cũng đã kết thúc các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan. Dự kiến, ngày mai, Chủ tịch Quốc hội sẽ dự phiên bế mạc Đại hội đồng AIPA 40 và tiếp nhận chức Chủ tịch AIPA 41./.