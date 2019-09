Chủ tịch Quốc hội tiếp Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Pháp-Việt

Chiều 20/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp bà Catherine Deroche, Thượng nghị sĩ, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Pháp - Việt Nam của Thượng viện Cộng hòa Pháp đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp bà Catherine Deroche, Thượng nghị sĩ, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Pháp - Việt.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng gặp lại bà Catherine Deroche; đồng thời chia sẻ những ấn tượng tốt đẹp trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp vào tháng 4/2019; cảm ơn bà Catherine Deroche và các nghị sĩ Nhóm nghị sĩ hữu nghị Pháp-Việt của Thượng viện Pháp đã phối hợp, hỗ trợ thu xếp chương trình làm việc của Đoàn.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự đóng góp của Thượng viện Pháp, Nhóm nghị sĩ hữu nghị Pháp - Việt của Thượng viện và Nhóm nghị sĩ hữu nghị Pháp - Việt của Hạ viện Pháp đối với sự phát triển quan hệ hai nước, hai cơ quan lập pháp; khẳng định Việt Nam mong muốn tăng cường quan hệ hai nước trên mọi lĩnh vực, trong đó hợp tác cấp Trung ương và địa phương.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, việc ký kết Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (IPA) sẽ mở ra những cơ hội hợp tác mới giữa Việt Nam và châu Âu nói chung, cũng như giữa Việt Nam và Pháp nói riêng; đề nghị Thượng viện Pháp tiếp tục ủng hộ, thúc đẩy để Nghị viện châu Âu và các nước thành viên Liên minh châu Âu sớm phê chuẩn hai hiệp định này.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, hợp tác y tế và văn hóa hai nước cũng rất thiết thực, hiệu quả; mong muốn các Festival Huế tiếp tục là sự kiện thu hút sự tài trợ và tham gia tích cực của các tổ chức, cá nhân và địa phương Pháp; đề nghị phía Pháp tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đào tạo, giảng dạy tiếng Pháp cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Pháp-Việt Catherine Deroche cho biết, các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam trong tháng 4/2019 đã góp phần thúc đẩy sự hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai bên.

Bà Catherine Deroche thông báo với Chủ tịch Quốc hội về nội dung chuyến công tác tại Việt Nam lần này, trong đó đã làm việc với lãnh đạo Bộ Ngoại giao Việt Nam. Hai bên đều nhấn mạnh đến việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực, trong đó có giáo dục đại học, nhất là giao lưu thanh niên hai nước, bởi thanh niên là trụ cột quan trọng, giúp giải quyết những thách thức trong tương lai. Thời gian qua, nhóm nghị sĩ hữu nghị Pháp – Việt của Thượng viện Pháp cũng đã đón tiếp các đoàn công tác của một số Ủy ban của Quốc hội Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực văn hóa, tài chính, tổ chức chính quyền địa phương.

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Pháp - Việt Catherine Deroche đã trao đổi về tình hình Biển Đông. Bày tỏ hoan nghênh lập trường ủng hộ tự do, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không tại Biển Đông, Chủ tịch Quốc hội mong muốn Pháp tiếp tục ủng hộ lập trường của Việt Nam trong việc giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982; tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các nước ở Biển Đông.

Nhân dịp này, qua bà Catherine Deroche, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi lời thăm hỏi tới Chủ tịch Thượng viện và Phó Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp; đồng thời bày tỏ mong muốn sẽ đón tiếp các nghị sĩ Pháp khi Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam – Pháp được tổ chức tại Hà Nội vào năm 2021./.