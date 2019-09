Sáng nay (30/9), tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp thân mật ông Diosdado Cabello Rondón, Phó Chủ tịch thứ nhất Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhiệt liệt chào mừng Phó Chủ tịch thứ nhất Đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela Diosdado Cabello Rondón sang thăm Việt Nam; tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước; cảm ơn tình đoàn kết, sự ủng hộ mà các lực lượng tiến bộ và nhân dân Venezuela đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.



Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong việc ủng hộ tiến trình dân chủ, hợp hiến tại Venezuela; mong muốn các lực lượng chính trị Venezuela đối thoại, tìm giải pháp lâu dài trên cơ sở Hiến pháp; tin tưởng, với sự lãnh đạo của Tổng thống Nicolas Maduro, nhân dân Venezuela anh em sẽ thực hiện thành công di huấn của cố Tổng thống Hugo Chavez, vượt qua khó khăn, thử thách, ổn định tình hình để phát triển đất nước thịnh vượng và phồn vinh. Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là những kinh nghiệm trong phát triển sản xuất nông nghiệp với Venezuela.

Phó Chủ tịch thứ nhất Đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela Diosdado Cabello Rondón bày tỏ vui mừng khi được tận mắt chứng kiến những thành tựu to lớn của công cuộc Đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo; tin tưởng, Việt Nam sẽ giành thêm nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai Đảng để trao đổi kinh nghiệm, đặc biệt là trong công tác xây dựng đảng, phát triển kinh tế - xã hội, phát triển sản xuất nông nghiệp, xóa đói giảm nghèo...

Phó Chủ tịch thứ nhất Đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Diosdado Cabello Rondón thông báo với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân một số nét lớn về tình hình Venezuela, về những khó khăn, thách thức mà Venezuela đang phải đương đầu hiện nay trong bối cảnh các thế lực chống đối trong nước với sự hậu thuẫn từ bên ngoài liên tục triển khai các chiến dịch bóp nghẹt nền kinh tế, ảnh hưởng đến đời sống của người dân, cũng như tìm cách cô lập Venezuela về chính trị để hướng đến mục tiêu lật đổ chính quyền.

Bất chấp những âm mưu của các thế lực thù địch, Phó Chủ tịch thứ nhất Đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela Diosdado Cabello Rondón khẳng định, với sự lãnh đạo của Đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất do Chủ tịch Đảng, Tổng thống Maduro đứng đầu, khối đoàn kết quân – dân do cố Tổng thống Chavez dày công gây dựng từ hơn hai thập kỷ qua sẽ tiếp tục được củng cố mạnh mẽ, là thành trì vững chắc để Venezuela sẽ vượt qua mọi khó khăn, từng bước làm thất bại âm mưu gây bất ổn đất nước.

Trước đó, Phó Chủ tịch thứ nhất Đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela đã hội đàm với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng. Tại hội đàm, hai bên đã thông báo với nhau tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; trao đổi ý kiến về những vấn đề cùng quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm công tác; thảo luận các biện pháp thiết thực nhằm thúc đẩy và mở rộng hơn nữa quan hệ song phương giữa hai Đảng trong thời gian tới.