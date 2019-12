Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản

Chiều 19/12, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Phó Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Ogawa Toshio đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và Phó Chủ tịch Thượng viện Ogawa Toshio diễn ra chiều qua; tin tưởng, với cương vị mới và sau chuyến thăm lần này, Phó Chủ tịch Ogawa Toshio sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước và Quốc hội hai nước.

Quốc hội Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất và phối hợp chặt chẽ với Thượng viện Nhật Bản để triển khai có hiệu quả các kết quả của cuộc hội đàm.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam rất coi trọng mối quan hệ “đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á” với Nhật Bản. Hai nước chia sẻ nhiều quan điểm tương đồng trong các vấn đề khu vực và quốc tế.

Việt Nam đánh giá cao và trân trọng cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ ODA của Nhật Bản thời gian qua, góp phần giúp Việt Nam phát triển đất nước, xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế và giải quyết các hậu quả chiến tranh, nhất là vấn đề rà phá bom mìn, hậu quả của chất độc hóa học... Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Nhật Bản với kinh nghiệm và công nghệ kỹ thuật cao sẽ tiếp tục hỗ trợ, tư vấn giúp Việt Nam giải quyết các vấn đề này.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn, Thượng viện Nhật Bản ủng hộ việc khuyến khích doanh nghiệp Nhật Bản tăng cường đầu tư tại Việt Nam, tạo điều kiện để các công ty Việt Nam tham gia vào chuỗi các nhà cung cấp, chuyển giao công nghệ; tăng cường đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ; thúc đẩy giao lưu văn hóa, hợp tác địa phương, hợp tác phát triền nguồn nhân lực; quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để người Việt Nam sinh sống, học tập, lao động tại Nhật Bản.

Phó Chủ tịch Thượng viện Ogawa Toshio khẳng định, chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Đoàn đại biểu Thượng viện Nhật Bản lần này rất hiệu quả, đóng góp tích cực cho mối quan hệ giữa Quốc hội hai nước và hai nước.

Năm 2018 Việt Nam và Nhật Bản đã kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với rất nhiều hoạt động phong phú, ý nghĩa đã được hai nước tổ chức. Phó Chủ tịch Thượng viện Ogawa Toshio tin tưởng, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa và ông rất vinh dự được đóng góp vào sự phát triển này.

Hai Bên nhất trí tiếp tục duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc ở các cấp, đặc biệt là cấp cao.

Phó Chủ tịch Thượng viện Ogawa Toshio nhấn mạnh, các thượng nghị sỹ Nhật Bản dù thuộc đảng chính trị khác nhau nhưng riêng đều rất ủng hộ chính sách phát triển quan hệ với Việt Nam. Riêng với vấn đề khắc phục hậu quả chiến tranh, Phó Chủ tịch Thượng viện Ogawa Toshio cho rằng, đây không chỉ là vấn đề thuộc về quan hệ hợp tác giữa hai nước mà còn là vấn đề nhân đạo. Ông tin tưởng, Nghị viện, Chính phủ Nhật Bản sẽ có trách nhiệm ủng hộ và hô trợ Việt Nam trong vấn đề này.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó Chủ tịch Thượng viện Ogawa Toshio cùng đánh giá cao quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Quốc hội/Nghị viện hai nước. Trao đổi Đoàn giữa Lãnh đạo cấp cao cơ quan lập pháp hai nước và nhất là giao lưu, hợp tác giữa Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản và Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật – Việt diễn ra sôi động, hiệu quả, đóng góp tích cực cho việc thúc đẩy quan hệ hai nước.

Mối quan hệ “đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á” giữa Việt Nam - Nhật Bản đang phát triển rất tốt đẹp. Hai nước thường xuyên trao đổi Đoàn cấp cao, các cấp. Nhiều lĩnh vực hợp tác rất hiệu quả. Sự tin cậy chính trị giữa hai nước ngày càng được củng cố và thúc đẩy.

Hai Bên nhất trí tiếp tục duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc ở các cấp, đặc biệt là cấp cao; phát huy vai trò cầu nối của Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản và Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật – Việt tăng cường giao lưu giữa các nghị sỹ hai nước, nhất là nghị sỹ trẻ và nữ nghị sỹ hai nước để trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động.

Quốc hội/Nghị viện hai nước quan tâm giám sát việc thực hiện các Thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực; ủng hộ hai Chính phủ tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác.

Việt Nam - Nhật Bản bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và thế giới, đặc biệt trong các vấn đề khu vực và quốc tế quan tâm, đặc biệt khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, Chủ tịch AIPA 2020, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong Nhật Bản tiếp tục ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam về việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông, giải quyết hòa bình các tranh chấp theo luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982./.

