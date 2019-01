Chủ tịch Quốc hội:Huy động sức mạnh tổng hợp bảo vệ biên giới quốc gia

Sáng 14/1, Bộ Quốc phòng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết và gặp mặt điển hình tiên tiến thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương những nỗ lực, thành tích của các ban, bộ, ngành, địa phương, các lực lượng vũ trang, nhất là Bộ đội Biên phòng trong việc tổ chức có hiệu quả các nội dung Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019.

Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại Hội nghị Chủ tịch Quốc hội cho rằng, những năm qua, Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện. Tuy nhiên, do những điều kiện địa lý, tự nhiên, lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán, nên khu vực biên giới vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập. Đó là hệ thống chính trị ở cơ sở nhiều nơi còn hạn chế, đặc biệt tổ chức đảng và đảng viên trong vùng đồng bào dân tộc vừa mỏng vừa yếu; đội ngũ cán bộ ở cơ sở một số nơi năng lực quản lý, điều hành chưa đáp ứng yêu, cầu nhiệm vụ; tỷ lệ hộ đói nghèo ở khu vực biên giới vẫn còn cao so với tỷ lệ chung của cả nước; hạ tầng cơ sở đã được quan tâm đầu tư xây dựng, song nhìn chung vẫn còn thiếu; cơ sở y tế, giáo dục mới chỉ đáp ứng một phần nhu cầu của nhân dân; tình hình an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội, hoạt động của các loại tội phạm ở khu vực biên giới, vùng biển và những vấn đề an ninh phi truyền thống diễn ra ngày càng gay gắt, phức tạp khó lường.

Bên cạnh đó, các thế lực thù địch bằng nhiều âm mưu, thủ đoạn tiếp tục chống phá. Do vậy, việc bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng biển là nhiệm vụ chiến lược, đòi hỏi sự tham gia của toàn dân và cả hệ thống chính trị.

Để Ngày Biên phòng toàn dân những năm tiếp theo thực sự thiết thực, ý nghĩa, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các Ban, Bộ, Ngành Trung ương và địa phương chú ý 6 vấn đề như: Tiếp tục nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X một cách sâu sắc, nhất là các Nghị quyết và Kết luận của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khoá XII về quốc phòng, an ninh.

Cụ thể, theo Chủ tịch Quốc hội, cần tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc, đầy đủ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, phải huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó nhân dân là chủ thể, “mỗi người dân là một cột mốc sống” ở khu vực biên giới, lực lượng vũ trang là nòng cốt, Bộ đội Biên phòng là chuyên trách; tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội địa bàn biên giới, biển, đảo.

Coi đây là nhiệm vụ chính trị vừa cơ bản, lâu dài, vừa cấp bách của các cấp, các ngành, của mọi cơ quan, đơn vị, mọi cán bộ, chiến sỹ trong tình hình hiện nay. Đi đôi với việc nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các địa phương, phải tích cực đổi mới, đa dạng hoá các nội dung, hình thức, phương pháp hoạt động để xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự Hội nghị

Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; đồng thời chủ động đấu tranh phòng, chống, làm thất bại luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị địa bàn biên giới, hải đảo, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền chủ động làm tốt công tác tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; các ban, bộ, ngành cần nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp cho địa bàn biên giới, cùng với cấp ủy, chính quyền các địa phương tạo ra sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị hướng vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ biên giới.

Tăng cường hợp tác quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng và đối ngoại nhân dân, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển với các nước láng giềng.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng các ban, bộ, ngành ở Trung ương, các tỉnh, thành phố, cơ quan, đơn vị tuyến sau tiếp tục đẩy mạnh các phong trào, hoạt động hướng về biên giới, biển đảo để động viên, chia sẻ với đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện.

Nhân dịp này, 33 tập thể và 4 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 40 tập thể và 67 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc./.