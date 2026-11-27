Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, ngày 27/11, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri tại các xã Phú Xuân, Đắk Phơi, Nam Ka, Liên Sơn Lắk và Hòa Mỹ.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, nhiều ý kiến tập trung phản ánh những khó khăn trong đời sống, sản xuất, nhất là vấn đề đất ở, thụ hưởng chính sách an sinh xã hội và nhu cầu đầu tư hạ tầng tại các địa bàn vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tiếp xúc cử tri xã Đắk Phơi và xã Nam Ka.

Tiếp xúc cử tri tại xã Đắk Phơi, tỉnh Đắk Lắk, một trong những vấn đề được cử tri quan tâm là tình trạng người dân sinh sống ổn định nhiều năm nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dẫn đến những vướng mắc trong việc đăng ký cư trú và tiếp cận các chính sách của Nhà nước.

Cử tri Vi Thị Lê Na, Buôn trưởng buôn Đắk Xa, xã Đắk Phơi, cho biết, buôn được thành lập từ năm 2011, hiện có hơn 200 hộ dân, phần lớn là đồng bào dân tộc Mông di cư tự do từ các tỉnh phía Bắc vào sinh sống. Tuy nhiên, đến nay người dân vẫn chưa được cấp đất ở hợp pháp, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của nhiều gia đình.

“Đất ở chưa hợp pháp nên bà con chưa có hộ khẩu thường trú, con em đi học không được hưởng các chế độ, người già cũng không được hưởng trợ cấp của Nhà nước. Nguyện vọng của người dân là được Nhà nước chuyển đổi đất thành đất ở hợp pháp, tạo điều kiện để bà con an cư lạc nghiệp”, cử tri Vi Thị Lê Na kiến nghị.

Cử tri xã Đắk Phơi kiến nghị tháo gỡ khó khăn về đất ở, an sinh xã hội.

Cùng với những vướng mắc về đất đai, cử tri và chính quyền cơ sở kiến nghị Trung ương quan tâm đầu tư hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Ông Y Grát Ông, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Ka, tỉnh Đắk Lắk, cho biết, đây là xã đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn trên 32%. Nhiều công trình hạ tầng đã xuống cấp, trong khi nguồn lực ngân sách địa phương hạn chế.

Ông Y Grát kiến nghị Trung ương có cơ chế hỗ trợ phù hợp, ưu tiên đầu tư hạ tầng và tạo điều kiện để người dân tiếp cận nguồn vốn phát triển sản xuất.

“Mong muốn Đoàn đại biểu Quốc hội có ý kiến về đầu tư có cơ chế chính sách hỗ trợ cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã Nam Ka để địa phương ngày càng phát triển về mọi mặt, đặc biệt là đầu tư cơ sở hạ tầng cũng như hỗ trợ phát triển sản xuất cho người dân có được nguồn vốn để làm ăn phát triển kinh tế thoát nghèo", ông Y Grát đề xuất.

Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk giải đáp các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị.

Cử tri các địa phương tỉnh Đắk Lắk cũng đề nghị có giải pháp hỗ trợ tiêu thụ nông sản, bình ổn giá vật tư nông nghiệp và hàng tiêu dùng; xem xét điều chỉnh chế độ trợ cấp cho người cao tuổi, phụ cấp đối với cán bộ hội đặc thù, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, buôn. Đồng thời, kiến nghị cụ thể hóa quy trình phân cấp, ủy quyền sau khi sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp, tạo thuận lợi cho hoạt động của cơ sở.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.