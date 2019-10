Sáng nay (7/10), Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM có buổi tiếp xúc cử tri Quận 2. Tại buổi tiếp xúc, vấn đề về 4,3ha tại khu đô thị mới Thủ Thiêm được đa số cử tri đặt ra. Cử tri tiếp tục đề nghị đưa vấn đề Thủ Thiêm ra nghị trường Quốc hội.

Nói đến Nghị quyết về chính sách bồi thường, hỗ trợ bổ sung cho 331 hộ dân ở khu 4,3 ha mà HĐND TPHCM vừa thông qua ngày hôm qua, cử tri Nguyễn Thị Phương Trang cho rằng, mặc dù thành phố khẳng định đã thực hiện phương án có lợi nhất cho người dân, nhưng điều mà cử tri Thủ Thiêm muốn là sự công bằng. Thành phố nên trả lại cho dân đất thu hồi chưa đúng trình tự, thủ tục và 160 ha đất giao cho doanh nghiệp để tái định cư.

Người dân Thủ Thiêm mong muốn nhận lại được sự công bằng

Đề cập kỹ hơn về vấn đề này, cử tri Nguyễn Văn Thạch, ngụ phường Bình An cho biết, từ thời khởi điểm xây dựng khu cư xá công nhân thì khu 4,3 ha gồm 363 hộ dân chứ không phải 331 hộ.

"4,3 ha đó là khi Thủ Đức tách ra làm ba quận, bàn giao diện tích 4,3 ha cho Công ty phát triển nhà ở Quận 2 thu tiền nhà”

Cử tri Nguyễn Văn Thạch

Cử tri Ngô Nhật Minh, ngụ phường An Khánh bày tỏ bức xúc vì người dân khiếu nại 20 năm qua về khu 4,3ha thuộc 3 phường An Khánh, Bình An và Bình Khánh nằm ngoài ranh dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Cử tri Minh đề nghị các đại biểu đưa vấn đề Thủ Thiêm ra nghị trường Quốc hội; đồng thời đề nghị Chính phủ cần lập đoàn thanh tra liên ngành để giải quyết.

Cử tri Nguyễn Hồng Quang

Cử tri Nguyễn Hồng Quang bày tỏ mong muốn Đoàn ĐBQH thành phố giám sát việc thực thi Khu đô thị mới Thủ Thiêm vì nó ảnh hưởng rất lớn, rất sâu trong đời sống của người dân.

"Tôi yêu cầu Đại biểu Quốc hội cho tôi đối thoại về ranh 5 khu phố thuộc 3 phường. Thứ hai là chính sách đền bù cho người dân trong ranh quy hoạch và xác nhận tính pháp lý” - ông Quang nêu ý kiến.



Phát biểu tại buổi tiếp xúc, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết, các kiến nghị của cử tri sẽ được Đoàn ĐBQH ghi nhận, tổng hợp và chuyển cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết. Đối với kiến nghị của cử tri về việc cần nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền của ĐBQH đủ để giải quyết được vấn đề cử tri quan tâm, bà Tâm cho rằng cần phải được xem xét và được luật hoá cụ thể để đảm bảo quyền đó. Ngoài ra, bà Tâm cũng đề nghị UBND Quận 2 quan tâm, tạo điều kiện cho người dân Thủ Thiêm có được cuộc sống tạm cư ổn định, đảm bảo chất lượng sinh hoạt tối thiểu khi người dân đang chờ được giải quyết quyền lợi theo quy định./.