English
/ QUỐC HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đại biểu Quốc hội lo người dân mất trắng vì quy định bằng bảo hộ giống cây trồng

Thứ Ba, 16:30, 03/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Dự thảo Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi với quy định tự động đình chỉ bằng bảo hộ giống cây trồng đang dấy lên lo ngại lớn tại nghị trường Quốc hội. Nhiều đại biểu chỉ ra rủi ro tước đoạt thành quả nghiên cứu nhiều năm của viện, trường và cả nông dân chỉ vì sơ suất nộp chậm lệ phí duy trì.

"Mất quyền chỉ vì nộp chậm lệ phí mà không hề hay biết"

Thảo luận tại phiên họp Quốc hội diễn ra ngày 3/11 về dự thảo Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi), các quy định liên quan đến đình chỉ và phục hồi hiệu lực bằng bảo hộ giống cây trồng thu hút sự chú ý đặc biệt. Dự thảo luật hiện cho phép bằng bảo hộ tự động bị đình chỉ khi lệ phí duy trì không được nộp đúng hạn và được phục hồi khi lý do bị đình chỉ được khắc phục.

Dai bieu quoc hoi lo nguoi dan mat trang vi quy dinh bang bao ho giong cay trong hinh anh 1
Đại biểu Nguyễn Thị Minh Tú (Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An). Ảnh: Quốc hội

Đại biểu Nguyễn Thị Minh Tú (Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An) thẳng thắn cho rằng, quy định này tác động trực tiếp tới quyền tài sản, vốn là kết quả của hàng loạt năm tháng nghiên cứu, đầu tư công sức lẫn tài chính. Việc tự động đình chỉ nhưng thiếu cơ chế bảo vệ trong giai đoạn "khoảng trống" đặt ra hàng loạt nghi vấn pháp lý chưa có lời giải.

"Nếu bằng bị đình chỉ rồi được phục hồi, quyền có được duy trì liên tục không? Trong thời gian đình chỉ, người thứ ba thực hiện hành vi thuộc phạm vi quyền của chủ bằng thì xử lý như thế nào? Nếu chủ bằng đã nộp lệ phí đúng hạn nhưng hệ thống cập nhật chậm, quyền của họ được bảo vệ ra sao? Đây là hệ quả đối với quyền tài sản cần được xác định về nguyên tắc ngay trong Luật", đại biểu Nguyễn Thị Minh Tú nêu ý kiến.

Cùng chung nỗi lo ngại, đại biểu Nguyễn Văn Ngọc (Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng) cảnh báo cách tiếp cận tự động đình chỉ, bỏ quy định thông báo cho chủ bằng cùng thời hạn khắc phục của luật hiện hành là chưa bảo đảm nguyên tắc của Công ước UPOV.

"Chủ bằng bảo hộ giống cây trồng ở nước ta có cả những người nông dân. Một nông dân ở tỉnh Thái Bình cũ có 14 giống lúa được bảo hộ; có cả viện nghiên cứu, trường đại học nắm giống tạo ra từ ngân sách. Một giống mất nhiều năm chọn tạo không nên mất quyền chỉ vì một lần nộp chậm mà người chủ không hề hay biết. Vì vậy, cần bổ sung quy định gửi thông báo điện tử cho chủ bằng, cho phép phục hồi hiệu lực trong 6 tháng và đảm bảo quyền của người khai thác ngay tình".

Lo ngại bất cập trong khảo nghiệm kỹ thuật và nguy cơ lộ bí mật kinh doanh

Không chỉ dừng lại ở vấn đề hiệu lực bằng bảo hộ, đại biểu Nguyễn Thị Minh Tú (Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An) còn đi sâu phân tích những bất cập trong khảo nghiệm kỹ thuật và hoạt động giám định sở hữu trí tuệ. Về khảo nghiệm kỹ thuật, mặc dù ủng hộ mở rộng quyền tự khảo nghiệm, thuê tổ chức độc lập hoặc tái sử dụng kết quả có sẵn để tiết kiệm chi phí cho các viện nghiên cứu và doanh nghiệp, đại biểu cho rằng việc thay đổi địa điểm hay điều kiện khảo nghiệm cần được đánh giá chuyên môn kỹ lưỡng. Việc bắt buộc khảo nghiệm lại toàn bộ là không cần thiết nếu không có căn cứ chuyên môn rõ ràng được chỉ ra.

Dai bieu quoc hoi lo nguoi dan mat trang vi quy dinh bang bao ho giong cay trong hinh anh 2
Đại biểu Nguyễn Văn Ngọc (Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng). Ảnh: Quốc hội.

Bên cạnh đó, quy định về giám định sở hữu trí tuệ cũng bộc lộ những rủi ro đe dọa trực tiếp đến bí mật thương mại. Việc yêu cầu công khai toàn bộ kết quả giám định, nếu chỉ loại trừ thông tin định danh cá nhân, rất dễ làm rò rỉ dữ liệu kỹ thuật, bí mật kinh doanh và danh sách khách hàng của doanh nghiệp. Đồng thời, nghĩa vụ cập nhật thông tin trong vòng 10 ngày làm việc có thể tạo gánh nặng hành chính không cần thiết.

Đại biểu đề xuất thay thế bằng việc công khai thông tin khái quát về năng lực, kinh nghiệm giám định và phân biệt rõ ràng việc đăng tin công khai với chứng nhận năng lực chuyên môn.

Nguy cơ biến giống cây hợp pháp thành đối tượng vi phạm

Ở góc nhìn hội nhập quốc tế, đại biểu Hoàng Văn Nghĩa (Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) đưa ra những phân tích sắc bén về tính tương thích với Công ước UPOV và nguy cơ "bẫy pháp lý" đối với các nhà chọn tạo giống trong nước.

Đại biểu Nghĩa đề nghị bãi bỏ việc tự động đình chỉ bằng bảo hộ để phù hợp với Công ước UPOV, đồng thời tăng cường quản trị số theo thời gian thực để gửi thông báo nhắc nhở trước khi đưa ra quyết định đình chỉ.

Đặc biệt nghiêm trọng hơn, đại biểu chỉ ra quy định mang tính hồi truy áp dụng đối với tất cả các bằng bảo hộ đã cấp trước đó theo phạm vi quyền mới. Điều này nguy cơ cao đẩy các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của Việt Nam vào vòng lao lý.

"Quy định này sẽ biến các giống lúa, giống cây ăn quả mà các viện nghiên cứu, doanh nghiệp và nông dân Việt Nam đang chọn tạo, khai thác hợp pháp trở thành đối tượng vi phạm. Và điều này vừa chưa đúng với tinh thần của Công ước UPOV, nhưng đồng thời vừa hạn chế quyền tiếp cận khoa học công nghệ của Công ước Quyền kinh tế, xã hội và văn hóa mà Việt Nam là thành viên, cũng như là các quyền của Hiến pháp", đại biểu Hoàng Văn Nghĩa nói.

Cần hành lang pháp lý minh bạch để nâng tầm nông sản Việt

Để tháo gỡ các nút thắt pháp lý, bảo vệ lực lượng chọn tạo giống nội địa và tăng sức cạnh tranh cho nông sản Việt trên trường quốc tế, đại biểu Hoàng Văn Nghĩa đề xuất cơ quan soạn thảo khẩn trương chỉnh lý hai nội dung nòng cốt.

Dai bieu quoc hoi lo nguoi dan mat trang vi quy dinh bang bao ho giong cay trong hinh anh 3
Đại biểu Hoàng Văn Nghĩa (Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi). Ảnh: Quốc hội

Một là, quy định rõ cơ chế miễn trừ vì mục đích nghiên cứu và chọn tạo giống. Điều này giúp các nhà khoa học, viện nghiên cứu được tự do sử dụng giống đã bảo hộ làm nguồn vật liệu ban đầu để lai tạo ra các giống mới sở hữu đặc tính thương mại vượt trội (như vỏ dày, chịu vận chuyển xa, rải vụ...) mà không bị khép vào tội vi phạm bản quyền.

Hai là, kiên quyết loại bỏ tính hồi truy. Luật cần khẳng định rõ các tổ chức, cá nhân đã đầu tư, khai thác hợp pháp giống cây trồng trước ngày Luật sửa đổi có hiệu lực vẫn tiếp tục được quyền khai thác bình thường mà không bị xem là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Những đóng góp đa chiều và sâu sắc từ các đại biểu tại nghị trường chính là cơ sở quan trọng để cơ quan soạn thảo rà soát, hoàn thiện dự thảo luật. Việc bịt kín các kẽ hở pháp lý không chỉ bảo vệ tài sản trí tuệ của người dân, nhà khoa học mà còn tạo nền móng vững chắc cho sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp Việt Nam trong thời đại mới.

vu-hai-quan.jpg

Bộ trưởng Vũ Hải Quân: Cam kết sửa Luật Sở hữu trí tuệ không gây phiền hà cho dân

VOV.VN - Thay mặt cơ quan soạn thảo, Bộ trưởng Bộ KH&CN Vũ Hải Quân phát biểu giải trình, làm rõ nhiều vấn đề nóng tại nghị trường về Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi. Tư lệnh ngành đưa ra 3 cam kết đắt giá, khẳng định cắt giảm thủ tục hành chính, tuyệt đối không gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Văn Ngân/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đại biểu Quốc hội: Nhiều hãng dược dùng thủ thuật để kéo dài độc quyền thuốc
Đại biểu Quốc hội: Nhiều hãng dược dùng thủ thuật để kéo dài độc quyền thuốc

VOV.VN - Việc sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ cần tháo gỡ vướng mắc, đơn giản hóa thủ tục và thích ứng công nghệ. Tuy nhiên, cải cách phải bảo vệ quyền sáng tạo, nâng cao chất lượng quản lý và xác định rõ trách nhiệm.

Đại biểu Quốc hội: Nhiều hãng dược dùng thủ thuật để kéo dài độc quyền thuốc

Đại biểu Quốc hội: Nhiều hãng dược dùng thủ thuật để kéo dài độc quyền thuốc

VOV.VN - Việc sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ cần tháo gỡ vướng mắc, đơn giản hóa thủ tục và thích ứng công nghệ. Tuy nhiên, cải cách phải bảo vệ quyền sáng tạo, nâng cao chất lượng quản lý và xác định rõ trách nhiệm.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Mỗi nghĩa cử hiến mô, tạng là một tấm lòng nhân ái vô giá
Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Mỗi nghĩa cử hiến mô, tạng là một tấm lòng nhân ái vô giá

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định mỗi nghĩa cử hiến mô tạng là tấm lòng nhân ái vô giá. Việc hoàn thiện luật với hành lang pháp lý chặt chẽ sẽ bảo vệ người hiến, ngăn chặn trục lợi và giữ trọn niềm tin nhân đạo.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Mỗi nghĩa cử hiến mô, tạng là một tấm lòng nhân ái vô giá

Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Mỗi nghĩa cử hiến mô, tạng là một tấm lòng nhân ái vô giá

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định mỗi nghĩa cử hiến mô tạng là tấm lòng nhân ái vô giá. Việc hoàn thiện luật với hành lang pháp lý chặt chẽ sẽ bảo vệ người hiến, ngăn chặn trục lợi và giữ trọn niềm tin nhân đạo.

Đại biểu Quốc hội: Hoàn thiện "nút chặn" bảo vệ trẻ em và người hiến tạng
Đại biểu Quốc hội: Hoàn thiện "nút chặn" bảo vệ trẻ em và người hiến tạng

VOV.VN - Sáng 2/11, các đại biểu Quốc hội tập trung đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc xung quanh dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).

Đại biểu Quốc hội: Hoàn thiện "nút chặn" bảo vệ trẻ em và người hiến tạng

Đại biểu Quốc hội: Hoàn thiện "nút chặn" bảo vệ trẻ em và người hiến tạng

VOV.VN - Sáng 2/11, các đại biểu Quốc hội tập trung đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc xung quanh dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).

 
KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội