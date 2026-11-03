Đại biểu Quốc hội lo người dân mất trắng vì quy định bằng bảo hộ giống cây trồng

"Mất quyền chỉ vì nộp chậm lệ phí mà không hề hay biết"

Thảo luận tại phiên họp Quốc hội diễn ra ngày 3/11 về dự thảo Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi), các quy định liên quan đến đình chỉ và phục hồi hiệu lực bằng bảo hộ giống cây trồng thu hút sự chú ý đặc biệt. Dự thảo luật hiện cho phép bằng bảo hộ tự động bị đình chỉ khi lệ phí duy trì không được nộp đúng hạn và được phục hồi khi lý do bị đình chỉ được khắc phục.

Đại biểu Nguyễn Thị Minh Tú (Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An). Ảnh: Quốc hội

Đại biểu Nguyễn Thị Minh Tú (Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An) thẳng thắn cho rằng, quy định này tác động trực tiếp tới quyền tài sản, vốn là kết quả của hàng loạt năm tháng nghiên cứu, đầu tư công sức lẫn tài chính. Việc tự động đình chỉ nhưng thiếu cơ chế bảo vệ trong giai đoạn "khoảng trống" đặt ra hàng loạt nghi vấn pháp lý chưa có lời giải.

"Nếu bằng bị đình chỉ rồi được phục hồi, quyền có được duy trì liên tục không? Trong thời gian đình chỉ, người thứ ba thực hiện hành vi thuộc phạm vi quyền của chủ bằng thì xử lý như thế nào? Nếu chủ bằng đã nộp lệ phí đúng hạn nhưng hệ thống cập nhật chậm, quyền của họ được bảo vệ ra sao? Đây là hệ quả đối với quyền tài sản cần được xác định về nguyên tắc ngay trong Luật", đại biểu Nguyễn Thị Minh Tú nêu ý kiến.

Cùng chung nỗi lo ngại, đại biểu Nguyễn Văn Ngọc (Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng) cảnh báo cách tiếp cận tự động đình chỉ, bỏ quy định thông báo cho chủ bằng cùng thời hạn khắc phục của luật hiện hành là chưa bảo đảm nguyên tắc của Công ước UPOV.

"Chủ bằng bảo hộ giống cây trồng ở nước ta có cả những người nông dân. Một nông dân ở tỉnh Thái Bình cũ có 14 giống lúa được bảo hộ; có cả viện nghiên cứu, trường đại học nắm giống tạo ra từ ngân sách. Một giống mất nhiều năm chọn tạo không nên mất quyền chỉ vì một lần nộp chậm mà người chủ không hề hay biết. Vì vậy, cần bổ sung quy định gửi thông báo điện tử cho chủ bằng, cho phép phục hồi hiệu lực trong 6 tháng và đảm bảo quyền của người khai thác ngay tình".

Lo ngại bất cập trong khảo nghiệm kỹ thuật và nguy cơ lộ bí mật kinh doanh

Không chỉ dừng lại ở vấn đề hiệu lực bằng bảo hộ, đại biểu Nguyễn Thị Minh Tú (Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An) còn đi sâu phân tích những bất cập trong khảo nghiệm kỹ thuật và hoạt động giám định sở hữu trí tuệ. Về khảo nghiệm kỹ thuật, mặc dù ủng hộ mở rộng quyền tự khảo nghiệm, thuê tổ chức độc lập hoặc tái sử dụng kết quả có sẵn để tiết kiệm chi phí cho các viện nghiên cứu và doanh nghiệp, đại biểu cho rằng việc thay đổi địa điểm hay điều kiện khảo nghiệm cần được đánh giá chuyên môn kỹ lưỡng. Việc bắt buộc khảo nghiệm lại toàn bộ là không cần thiết nếu không có căn cứ chuyên môn rõ ràng được chỉ ra.

Đại biểu Nguyễn Văn Ngọc (Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng). Ảnh: Quốc hội.

Bên cạnh đó, quy định về giám định sở hữu trí tuệ cũng bộc lộ những rủi ro đe dọa trực tiếp đến bí mật thương mại. Việc yêu cầu công khai toàn bộ kết quả giám định, nếu chỉ loại trừ thông tin định danh cá nhân, rất dễ làm rò rỉ dữ liệu kỹ thuật, bí mật kinh doanh và danh sách khách hàng của doanh nghiệp. Đồng thời, nghĩa vụ cập nhật thông tin trong vòng 10 ngày làm việc có thể tạo gánh nặng hành chính không cần thiết.

Đại biểu đề xuất thay thế bằng việc công khai thông tin khái quát về năng lực, kinh nghiệm giám định và phân biệt rõ ràng việc đăng tin công khai với chứng nhận năng lực chuyên môn.

Nguy cơ biến giống cây hợp pháp thành đối tượng vi phạm

Ở góc nhìn hội nhập quốc tế, đại biểu Hoàng Văn Nghĩa (Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) đưa ra những phân tích sắc bén về tính tương thích với Công ước UPOV và nguy cơ "bẫy pháp lý" đối với các nhà chọn tạo giống trong nước.

Đại biểu Nghĩa đề nghị bãi bỏ việc tự động đình chỉ bằng bảo hộ để phù hợp với Công ước UPOV, đồng thời tăng cường quản trị số theo thời gian thực để gửi thông báo nhắc nhở trước khi đưa ra quyết định đình chỉ.

Đặc biệt nghiêm trọng hơn, đại biểu chỉ ra quy định mang tính hồi truy áp dụng đối với tất cả các bằng bảo hộ đã cấp trước đó theo phạm vi quyền mới. Điều này nguy cơ cao đẩy các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của Việt Nam vào vòng lao lý.

"Quy định này sẽ biến các giống lúa, giống cây ăn quả mà các viện nghiên cứu, doanh nghiệp và nông dân Việt Nam đang chọn tạo, khai thác hợp pháp trở thành đối tượng vi phạm. Và điều này vừa chưa đúng với tinh thần của Công ước UPOV, nhưng đồng thời vừa hạn chế quyền tiếp cận khoa học công nghệ của Công ước Quyền kinh tế, xã hội và văn hóa mà Việt Nam là thành viên, cũng như là các quyền của Hiến pháp", đại biểu Hoàng Văn Nghĩa nói.

Cần hành lang pháp lý minh bạch để nâng tầm nông sản Việt

Để tháo gỡ các nút thắt pháp lý, bảo vệ lực lượng chọn tạo giống nội địa và tăng sức cạnh tranh cho nông sản Việt trên trường quốc tế, đại biểu Hoàng Văn Nghĩa đề xuất cơ quan soạn thảo khẩn trương chỉnh lý hai nội dung nòng cốt.

Đại biểu Hoàng Văn Nghĩa (Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi). Ảnh: Quốc hội

Một là, quy định rõ cơ chế miễn trừ vì mục đích nghiên cứu và chọn tạo giống. Điều này giúp các nhà khoa học, viện nghiên cứu được tự do sử dụng giống đã bảo hộ làm nguồn vật liệu ban đầu để lai tạo ra các giống mới sở hữu đặc tính thương mại vượt trội (như vỏ dày, chịu vận chuyển xa, rải vụ...) mà không bị khép vào tội vi phạm bản quyền.

Hai là, kiên quyết loại bỏ tính hồi truy. Luật cần khẳng định rõ các tổ chức, cá nhân đã đầu tư, khai thác hợp pháp giống cây trồng trước ngày Luật sửa đổi có hiệu lực vẫn tiếp tục được quyền khai thác bình thường mà không bị xem là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Những đóng góp đa chiều và sâu sắc từ các đại biểu tại nghị trường chính là cơ sở quan trọng để cơ quan soạn thảo rà soát, hoàn thiện dự thảo luật. Việc bịt kín các kẽ hở pháp lý không chỉ bảo vệ tài sản trí tuệ của người dân, nhà khoa học mà còn tạo nền móng vững chắc cho sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp Việt Nam trong thời đại mới.