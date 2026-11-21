Người lao động có tổng cộng 13 ngày nghỉ lễ, Tết hưởng nguyên lương

Theo quy định mới, người lao động được nghỉ thêm hai ngày lễ hưởng nguyên lương, gồm Ngày Tổ quốc tri ân - Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Việc bổ sung ngày 27/7 nhằm tạo điều kiện để người lao động tham gia các hoạt động tri ân người có công với Tổ quốc, tưởng nhớ các thế hệ đi trước, qua đó tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Đối với Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), người lao động được nghỉ một ngày. Chính sách này được thực hiện ngay từ năm 2026 nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Như vậy, từ năm 2027, người lao động có tổng cộng 13 ngày nghỉ lễ, Tết hưởng nguyên lương mỗi năm, gồm: một ngày Tết Dương lịch, 5 ngày Tết Âm lịch, một ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, một ngày 30/4, một ngày Quốc tế Lao động 1/5, một ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7, hai ngày Quốc khánh và một ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Toàn cảnh phiên họp Quốc hội sáng 21/11

Luật cũng bổ sung quy định về thông báo lịch nghỉ lễ, Tết hằng năm. Theo đó, căn cứ điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ lễ, Tết. Trước ngày 30/9 hằng năm, Bộ trưởng Bộ Nội vụ căn cứ quyết định của Thủ tướng để thông báo lịch nghỉ của năm sau. Quy định này nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch, hạn chế tình trạng thông báo lịch nghỉ sát ngày.

Những nội dung trên nằm trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm. Luật gồm 6 điều, tập trung hoàn thiện quy định về tổ chức thực hiện, phân định thẩm quyền quản lý nhà nước và tháo gỡ một số vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.

Đối với Bộ luật Lao động, bên cạnh việc bổ sung ngày nghỉ lễ, Luật điều chỉnh quy định về hoạt động cho thuê lại lao động theo hướng doanh nghiệp thực hiện ký quỹ và thông báo hoạt động với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thay vì thực hiện thủ tục cấp giấy phép hoạt động như quy định hiện hành.

Đáng chú ý, để bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động thuê lại, Luật bổ sung trách nhiệm của cả doanh nghiệp cho thuê lại lao động và bên thuê lại lao động. Theo đó, doanh nghiệp cho thuê lại lao động có nghĩa vụ hằng tháng thông báo cho bên thuê lại lao động về việc thực hiện các nghĩa vụ đối với người lao động.

Bên thuê lại lao động có trách nhiệm giám sát việc thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động; được yêu cầu doanh nghiệp trả đủ tiền lương khi phát hiện vi phạm, đồng thời phải báo cáo cơ quan quản lý nhà nước nếu phát hiện vi phạm về tiền lương, bảo hiểm và các chế độ của người lao động.

Luật cũng sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến thương lượng tập thể, Hội đồng tiền lương quốc gia, quản lý lao động, đình công và xử lý cuộc đình công không đúng trình tự, thủ tục.

Phân định lại trách nhiệm quản lý trong 4 lĩnh vực

Đối với Luật Lưu trữ, các nội dung sửa đổi tập trung vào việc hủy tài liệu lưu trữ của cơ quan, tổ chức đã giải thể, phá sản, kết thúc hoạt động hoặc tổ chức lại; điều chỉnh đối tượng nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ lịch sử của Nhà nước ở trung ương và địa phương.

Luật đồng thời điều chỉnh điều kiện đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trữ, trong đó quy định yêu cầu về tư cách doanh nghiệp, kho lưu trữ chuyên dụng và trình độ chuyên môn của cá nhân phụ trách kỹ thuật, nghiệp vụ lưu trữ.

Với Luật Bình đẳng giới, Bộ Nội vụ được xác định là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về bình đẳng giới. Luật cũng sửa đổi, bổ sung trách nhiệm của Chính phủ, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan trong xây dựng chính sách, pháp luật; thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới; lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và thanh tra, kiểm tra việc thực hiện.

Đối với Luật Hoạt động chữ thập đỏ, quy định về cơ quan quản lý nhà nước được điều chỉnh theo hướng Chính phủ thống nhất quản lý; Bộ Nội vụ quản lý nhà nước đối với Hội Chữ thập đỏ theo quy định của pháp luật về hội. Các bộ, cơ quan ngang bộ quản lý, hướng dẫn hoạt động theo phân công của Chính phủ; UBND các cấp thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động chữ thập đỏ tại địa phương theo nhiệm vụ, quyền hạn.

Trong lĩnh vực việc làm, Luật bổ sung quy định hoạt động kinh doanh dịch vụ việc làm theo phương thức thương mại điện tử phải do doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm thực hiện, đồng thời tuân thủ pháp luật về thương mại điện tử và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm thực hiện thông báo hoạt động, chấm dứt hoạt động với cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước về việc làm; được thành lập chi nhánh và tự định giá, niêm yết giá dịch vụ theo quy định của pháp luật về giá.

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027. Đối với doanh nghiệp đã được cấp giấy phép hoặc đã thực hiện thông báo hoạt động cho thuê lại lao động, dịch vụ việc làm trước ngày Luật có hiệu lực thì không phải thực hiện lại thủ tục thông báo hoạt động.