Ông Trần Quốc Vượng: “Chọn vào cấp ủy những người thực sự tiêu biểu“

Thực hiện Chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp, hôm nay (30/11), tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Yên Bái, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã có cuộc tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Toàn cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri.

Cử tri tỉnh Yên Bái bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi trước những kết quả quan trọng của đất nước trong thời gian qua và tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ.



Cử tri cũng đề xuất, kiến nghị với Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành quan tâm đầu tư các tuyến đường giao thông nhằm tăng cường khả năng kết nối, liên kết giữa các tỉnh trong khu vực và giữa các địa phương trong tỉnh, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ sớm xem xét, phê duyệt việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo đề nghị của tỉnh Yên Bái để triển khai thực hiện đảm bảo đồng bộ và thuận lợi cho công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tiếp xúc cử tri.

Đề xuất, kiến nghị Quốc hội, Chính phủ sớm xây dựng, ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030; ban hành chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và vùng đặc biệt khó khăn theo hướng tạo sinh kế cho người dân phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững… Cử tri và nhân dân Yên Bái cũng bày tỏ sự lo lắng trước những diễn biến phức tạp liên quan đến Biển Đông...



Phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng ghi nhận, đánh giá cao những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đạt được trong thời gian qua; đồng thời ghi nhận, tiếp thu những ý kiến tâm huyết và các kiến nghị của cử tri.



Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khẳng định: Các kỳ họp Quốc hội thời gian qua đã thể hiện sự dân chủ, ngày càng đổi mới và đi vào thực chất, thực sự là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV lần này đã xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, đặc biệt là việc thông qua một số dự án luật như: Bộ Luật lao động (sửa đổi) liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người lao động; vấn đề tăng tuổi hưu… Đây là những vấn đề nhạy cảm liên quan đến quyền lợi con người, do vậy, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, không để các thế lực thù địch, kẻ xấu lợi dụng, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước...



Thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cho rằng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng. Kinh tế - xã hội phát triển nhanh và khá toàn diện, tốc độ tăng trưởng kinh tế giữ ở mức cao, năm sau cao hơn năm trước; quy mô nền kinh tế Việt Nam hiện đứng thứ 36 thế giới.

Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới... Công tác đối ngoại đạt nhiều thành tựu quan trọng; mở rộng quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu và thực chất; vị thế Việt Nam được thế giới giá cao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định...

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri tỉnh Yên Bái.

Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng vững mạnh trên tất cả các mặt về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đặc biệt công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng được triển khai thực hiện một cách quyết liệt, với quan điểm “không có vùng cấm”, nhằm củng cố niềm tin trong Đảng và quần chúng nhân dân. Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng được quan tâm thường xuyên, kiên quyết, kiên trì, làm trong sạch Đảng...



Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong thời gian tới, đó là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy để xây dựng thể chế; khơi dậy tiềm năng động lực; đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ; đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quan tâm công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe nhân dân... Kiên quyết, kiên trì bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ chủ quyền; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng...



Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị: "Các cấp, các ngành của Yên Bái tập trung triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng, những chỉ tiêu còn lại cố gắng phải hoàn thành và chuẩn bị thật tốt cho Đại hội sắp tới theo đúng các Chỉ thị của Trung ương, Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, kể cả chuẩn bị về nội dung và chuẩn bị nhân sự. Phải chọn vào cấp ủy các cấp những người thực sự vì dân vì nước, thực sự là những người tiêu biểu…"./.