Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Chống tham nhũng “không có vùng cấm“

Ngày 13/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An tiếp xúc cử tri của 4 xã: Mỹ Quý Tây, Mỹ Quý Đông, Mỹ Thạnh Tây, Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ và 3 xã Thạnh Hòa, Thạnh Lợi và Bình Đức, huyện Bến Lức trước kỳ họp thứ 8.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri ở huyện Đức Huệ kiến nghị lực lượng chức năng có giải pháp đấu tranh với tội phạm hiệu quả hơn, nhất là tăng mức hình phạt để răn đe; Nhà nước quan tâm đầu tư nhiều hơn nữa cho phát triển hạ tầng giao thông ở vùng sâu vùng xa, biên giới. Cử tri cũng phản ánh tình trạng giá cả vật tư nông nghiệp, xăng dầu tăng ảnh hưởng đến sản xuất của người dân; dịch bệnh trên đàn lợn bùng phát nên kiến nghị Nhà nước quan tâm hỗ trợ kịp thời.

Cử tri cũng kiến nghị Nhà nước cần quy hoạch đầu tư phát triển các nhà máy, xí nghiệp, tạo việc làm cho người dân tại biên giới. Đối với hành vi vi phạm giao thông, nhất là vi phạm nồng độ cồn cần tăng mức xử phạt để răn đe.



Còn tại huyện Bến Lức, cử tri cũng có nhiều kiến nghị liên quan đến giá cả nông sản thấp; tình trạng sinh viên được đào tạo bài bản ở các trường Đại học nhưng ra trường không xin được việc làm... Tình trạng chạy chức chạy quyền cần phải kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh nhằm bảo đảm công bằng xã hội, tạo dựng niềm tin trong nhân dân. Cử tri cũng rất hoan nghênh, đồng tình với công tác phòng chống tham nhũng đang thực hiện thời gian qua.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình ghi nhận những kiến nghị, vấn đề cử tri trình bày. Qua đó, thông tin thêm một số kết quả kinh tế, xã hội của đất nước trong thời gian gần đây. Phó Thủ tướng cũng cho biết, công tác phòng chống tham nhũng đã và đang được đẩy mạnh thực hiện, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Thời gian gần đây, một số vụ án tham nhũng lớn đã được đưa ra xét xử tạo được sức răn đe, giáo dục. Vì vậy, công tác phòng chống tham nhũng sẽ tiếp tục được duy trì thực hiện nghiêm túc và không có vùng cấm./.