Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri tại Hà Tĩnh

Sau khi thông báo tới cử tri về kết quả Kỳ họp thứ 7, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh cho biết, việc tiếp xúc cử tri theo chuyên đề với ngành y tế của tỉnh nhằm ghi nhận các ý kiến cử tri gửi tới Quốc hội thảo luận, thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) tại các Kỳ họp thứ 9 và 10 vào năm 2020.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trả lời kiến nghị của cử tri.

Tại hội nghị, nhiều cử tri cho rằng, an ninh trong các bệnh viện, cơ sở y tế là vấn đề nhức nhối, theo đó, Luật cần quy định sự phối hợp của các lực lượng chức năng khác nhau trong bảo đảm an toàn, an ninh trong bệnh viện.

Bên cạnh đó, nhiều cử tri cho biết, Nghị định về tự chủ đơn vị sự nghiệp ngành y tế đã được ban hành và thực hiện từ năm 2012 tới nay đã không phù hợp với thực tiễn cần nhanh chóng sửa đổi, tháo gỡ vướng mắc trong việc tích hợp các chi phí khám chữa bệnh bao gồm cả chi phí công nghệ thông tin, bảo hiểm...

Thay mặt đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh trân trọng tiếp thu ý kiến của cử tri, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước luôn ưu tiên thực hiện độ bao phủ và nâng cao chất lượng của dịch vụ y tế, giáo dục theo nguyên tắc thị trường và có sự quản lý của Nhà nước, trong đó vai trò quản lý của Nhà nước rất quan trọng.

Hiện nay, Trung ương đã có Nghị quyết số 20 về chăm sóc sức khỏe nhân dân, Nghị quyết số 21 về nâng cao chất lượng dân số và Nghị quyết số 19 về sắp xếp đổi mới hoạt động đơn vị sự nghiệp công, trong đó có các cơ sở khám chữa bệnh.

Phó Thủ tướng đánh giá tỉnh Hà Tĩnh đang thực hiện rất tốt các Nghị quyết của Trung ương, tạo chuyển biến trong khám, chữa bệnh cho người dân. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng nêu các quan điểm lớn trong lĩnh vực này là xã hội hóa trong lĩnh vực y tế nhưng phải bảo đảm công khai, bình đẳng lợi ích của các bên; sớm sửa đổi Nghị định số 16 của Chính phủ về cơ chế tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng chỉ quy định tự chủ về tài chính để Chính phủ có căn cứ sửa đổi Nghị định 85 về cơ chế hoạt động, tài chính đối với đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám, chữa bệnh của các cơ sở công lập.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thị sát tình hình chữa cháy rừng tại Đức Thọ

“Tại phiên họp Chính phủ gần đây nhất chúng tôi đã đề xuất và đưa vào Nghị quyết rồi sắp tới đây sửa Nghị định 16 chỉ nói đến cơ chế tự chủ tài chính thôi giống như Nghị định 43 trước đây chỉ có 1 số điều tránh chuyện hoàng hôn nhiệm kỳ tuyển tràn lan quá mức cần thiết chính vì vậy cần Hội đồng cán bộ công nhân viên chức trong bệnh viện không được làm giảm thu nhập của người hiện tại”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nói.

Ngay sau hội nghị tiếp xúc cử tri Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp tục có chuyến thị sát kiểm tra tình hình chữa cháy rừng khi lửa lại bùng phát ở xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ. Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Hà Tĩnh và các tỉnh có rừng bị cháy rà soát, xác định và phân loại các loại rừng đã bị cháy để tính toán phương án hỗ trợ cho bà con trồng rừng.

Bên cạnh đó, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn giữ vững tinh thần sẵn sàng để ứng phó với mưa lũ, biển động vì áp thấp nhiệt đới trong những ngày tới đây. Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cần tăng cường tuyên truyền, quán triệt với nhân dân việc không được đốt rơm rạ trong nắng nóng khi trên đường đi thị sát vào xã Trường Sơn, vẫn thấy người dân đốt rạ trên đồng ruộng, dễ gây hoả hoạn với rừng và khu dân cư./.