Quốc hội họp tập trung, phê chuẩn Hiệp định EVFTA

Sáng nay 8/6, Quốc hội tiến hành họp đợt 2 theo hình thức tập trung tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.



Trước khi bắt đầu phiên họp, từ 7h15 đến 7h45 phút, đại biểu Quốc hội dự buổi diễu hành của Khối Cảnh sát cơ động Kỵ binh.

Đoàn CSCĐ Kỵ binh là đơn vị mới được thành lập (theo Quyết định số 326/QĐ - BCA, ngày 15/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an) nhưng dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ, đơn vị đã chủ động từng bước hoàn thiện mô hình tổ chức biên chế, xây dựng chương trình, kế hoạch, giáo trình, tài liệu, biện pháp và chế độ chính sách có liên quan đến công tác huấn luyện và sử dụng ngựa.

Diễu hành của Khối Cảnh sát cơ động Kỵ binh. Ảnh: TTXVN

Tiếp đó, tại phiên toàn thể, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu về một số vấn đề kết quả Quốc hội họp trực tuyến.

Quốc hội biểu quyết thông qua 3 Nghị quyết sau: Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do giữa CHXHCN Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA); Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là CHXHCN Việt Nam và một bên là Liên minh Châu Âu và các nước thành viên Liên minh Châu Âu (EVIPA); Nghị quyết phê chuẩn gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động Quốc tế về xóa bỏ lao động cưỡng bức.

Quốc hội họp đợt 2 tập trung tại Hà Nội từ 8-18/6. Ảnh: Quốc hội

Tại phiên họp thông qua Nghị quyết EVFTA và Nghị quyết EVIPA có sự tham dự của đại diện Đại sứ quán các nước Liên minh châu Âu tại Hà Nội.



Những nội dung này được phát thanh và truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi.

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, Quốc hội biểu quyết thông qua việc bổ sung nội dung vào chương trình kỳ họp thứ 9.

Tiếp đó, Quốc hội nghe Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội về việc bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; nghe Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội về dự thảo Nghị quyết về công nhận và cho thi hành phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp theo quy định của Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU. Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận tại Hội trường về dự thảo Nghị quyết này.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về Báo cáo kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước; Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Việc bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam./.