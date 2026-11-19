Năm 2026 đang bước vào chặng cuối, đây là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, với nhiều chủ trương, quyết sách đổi mới quan trọng, tạo nền móng cho một giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Trong bối cảnh tình hình thế giới biến động nhanh, phức tạp; khó khăn và thách thức đan xen, mục tiêu tăng trưởng hai con số không chỉ thể hiện quyết tâm bứt phá, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, năng lực quản trị và tổ chức thực hiện.

Phó giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Ngọc Sơn, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội.

Diễn ra trong bối cảnh đó, không khí nghị trường trong 4 tuần làm việc của đợt 1 kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 16 không lạc nhịp, mà luôn "nóng" với những trăn trở làm thế nào để tốc độ ban hành đồng tốc với khả năng thực hiện? làm thế nào để từng quyết sách nhanh chóng chuyển hóa thành những công trình, dự án, dòng vốn đầu tư, cơ hội kinh doanh và chất lượng phục vụ người dân? làm thế nào để năng lực hành động, năng lực quản trị quốc gia được kích hoạt, tạo chuyển động thực chất từ thể chể dẫn dắt, thúc đẩy, kiến tạo phát triển?