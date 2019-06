Quốc hội thông qua Nghị quyết về chất vấn: Nhấn mạnh an ninh trật tự

Chiều 14/6, trong phiên bế mạc, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV với 449 đại biểu tham gia biểu quyết, chiếm 91,74% tổng số đại biểu Quốc hội.

Nghị quyết gồm 2 điều, trong đó điều 1 quyết nghị 4 lĩnh vực gồm: an ninh, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng; giao thông vận tải; văn hóa, thể thảo và du lịch.

Đại biểu Quốc hội ấn nút biểu quyết tại Hội trường.

Về lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, Nghị quyết nêu rõ, tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy, liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, xâm hại phụ nữ, trẻ em, nhất là việc sửa đổi Luật Phòng, chống ma túy. Rà soát, đánh giá việc thực hiện, đề xuất hoàn thiện các quy định pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông để bảo vệ sức khỏe, tính mạng và tài sản của nhân dân.

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân về các loại tội phạm, tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Kiện toàn tổ chức, bộ máy lực lượng công an nhân dân, gắn trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy công an các cấp trong công tác quản lý đối tượng, địa bàn; thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm hành vi thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, tiếp tay, bao che tội phạm.

Tiếp tục triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các lực lượng công an, hải quan, biên phòng và cảnh sát biển trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy ở khu vực biên giới, cửa khẩu, cảng hàng không, hàng hải và trên biển; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong phòng, chống ma túy, không để Việt Nam trở thành địa bàn trung chuyển ma túy sang nước thứ 3; nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác cai nghiện, quản lý đối với người nghiện, cơ sở cai nghiện ma túy.

Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm tại địa bàn cơ sở và xử lý tố giác, tin báo về tội phạm; nhân rộng các mô hình tự quản trong đấu tranh phòng chống tội phạm; có biện pháp giám sát, quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh cầm đồ, dịch vụ tài chính liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; phát hiện, xử lý nghiêm các hoạt động siết nợ, đòi nợ thuê, băng nhóm đòi nợ có tính chất “xã hội đen”, “bảo kê” vi phạm pháp luật.

Thực hiện có hiệu quả Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020. Rà soát, đấu tranh, triệt phá các đường dây, đối tượng môi giới mua bán người, tổ chức cho người ra nước ngoài mang thai hộ trái pháp luật; nâng cao hiệu quả công tác quản lý xuất, nhập cảnh của công dân; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong việc phòng, chống mua bán người; hoàn thiện quy trình điều tra, truy tố, xét xử tội phạm liên quan đến xâm hại trẻ em.

Triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện vi phạm quy định pháp luật về sử dụng rượu, bia, ma túy và chất kích thích khác khi tham gia giao thông; thống nhất số liệu thống kê về tai nạn giao thông giữa các cơ quan liên quan.

Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, có ý kiến đề nghị bổ sung nội dung “tạo điều kiện cho doanh nghiệp, tổ chức cá nhân vay vốn để hạn chế tín dụng đen”, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, ý kiến của đại biểu là phù hợp.

Tuy nhiên, hiện nay, các ngân hàng đã và đang tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân vay vốn để hoạt động sản xuất kinh doanh với các điều kiện cụ thể nhằm bảo toàn và phát huy hiệu quả nguồn vốn cho vay. Do vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin không bổ sung nội dung này trong dự thảo.

Có ý kiến đề nghị bổ sung nội dung “Kiện toàn tổ chức, bộ máy lực lượng công an nhân dân, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các vi phạm pháp luật trong nội bộ lực lượng công an nhân dân, xây dựng công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, toàn diện”, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, vấn đề xây dựng lực lượng công an nhân dân không thuộc nhóm vấn đề chất vấn, tuy nhiên, đây cũng là giải pháp quan trọng trong công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, do đó, xin tiếp thu một phần, thể hiện trong dự thảo./.