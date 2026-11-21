Đồng bộ chính sách, phân cấp quản lý theo chính quyền địa phương 2 cấp

Trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo luật. Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, Chính phủ đã tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của đại biểu Quốc hội, tập trung hoàn thiện các quy định nhằm bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Các nội dung sửa đổi được rà soát theo hướng đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền và đơn giản hóa thủ tục hành chính theo tinh thần Nghị quyết 190/2025 của Quốc hội.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo luật. (Ảnh: Quốc hội)

Đối với Luật Trẻ em, dự thảo hoàn thiện quy định về quản lý sau khi bãi bỏ điều kiện kinh doanh liên quan đến dịch vụ bảo vệ trẻ em. Theo đó, các cơ sở cung cấp dịch vụ vẫn phải tuân thủ quy trình, yêu cầu chuyên môn và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan. Quy định về chăm sóc thay thế, tiếp nhận và xử lý thông tin trẻ em bị xâm hại cũng được điều chỉnh để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đối với Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Luật Dược, các quy định về quản lý thuốc, thiết bị y tế được hoàn thiện theo vòng đời sản phẩm và chuỗi cung ứng, nhằm hạn chế tình trạng mua bán lòng vòng, nâng giá thiết bị y tế. Việc phân loại thiết bị y tế cũng được chỉnh lý để bảo đảm thống nhất với Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Đáng chú ý, dự thảo bổ sung, hoàn thiện quy định về quản lý giá, vừa bảo đảm quyền tự quyết định giá bán theo pháp luật về giá, vừa có thông tin phục vụ quản lý nhà nước. Đối với thuốc, các quy định về thời điểm công bố giá, phương pháp xác định giá được bổ sung, tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.

Tăng cường bảo vệ trẻ em, người khuyết tật và người cao tuổi

Một trong những nội dung quan trọng của luật sửa đổi là hoàn thiện cơ chế tiếp nhận, xử lý thông tin và bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bị xâm hại. Theo quy định mới, Bộ Y tế, cơ quan chuyên môn về y tế thuộc UBND cấp tỉnh, UBND cấp xã và cơ quan công an các cấp có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý thông tin, phối hợp xác minh, đánh giá hành vi xâm hại, tình trạng mất an toàn và mức độ nguy cơ gây tổn hại đối với trẻ em.

Đáng chú ý, trường hợp trẻ em bị xâm hại, có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi bởi cha, mẹ hoặc người chăm sóc; hoặc người chăm sóc từ chối thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp, Chủ tịch UBND cấp xã có thể đề nghị Tòa án có thẩm quyền quyết định hạn chế quyền của cha, mẹ, người giám hộ hoặc tạm thời cách ly trẻ em và áp dụng biện pháp chăm sóc thay thế. Luật cũng bổ sung yêu cầu đối với cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, trong đó có trách nhiệm bảo mật thông tin và các trường hợp bị đình chỉ, chấm dứt hoạt động.

Quốc hội biểu quyết thông quan Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế. (Ảnh: Quốc hội)

Đối với người khuyết tật, Bộ Y tế được xác định là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về công tác người khuyết tật. Việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật cấp xã thực hiện. Trường hợp không thống nhất, không có kết luận hoặc có bằng chứng xác thực về việc đánh giá thiếu khách quan, Hội đồng Giám định y khoa sẽ thực hiện việc xác định.

Một điểm mới đáng chú ý khác là trách nhiệm của cơ quan báo chí trong việc ưu tiên dung lượng, vị trí đăng tải, thời điểm và thời lượng phát sóng thông tin về người khuyết tật. Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện các chương trình có phụ đề tiếng Việt và ngôn ngữ ký hiệu, góp phần bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của nhóm đối tượng này.

Với người cao tuổi, luật quy định người từ đủ 75 tuổi trở lên được ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh. Các loại hình cơ sở chăm sóc người cao tuổi cũng được bổ sung, gồm cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở tư vấn, dịch vụ chăm sóc người cao tuổi và các cơ sở chăm sóc khác.

Tổ chức, cá nhân đóng góp, đầu tư xây dựng cơ sở chăm sóc người cao tuổi bằng nguồn kinh phí của mình được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định về khuyến khích xã hội hóa. Bộ Y tế là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ quản lý nhà nước về công tác người cao tuổi.

Siết quản lý dược, phân định rõ thẩm quyền trong khám, chữa bệnh

Đối với Luật Khám bệnh, chữa bệnh, luật sửa đổi quy định cụ thể hơn về thẩm quyền cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ và thu hồi giấy phép hành nghề.

Theo đó, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an thực hiện cấp phép đối với người hành nghề tại các cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý. Cơ quan chuyên môn về y tế thuộc UBND cấp tỉnh thực hiện đối với các trường hợp còn lại. Thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cũng được phân định giữa Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và cơ quan chuyên môn về y tế cấp tỉnh.

Đáng chú ý, nhà hộ sinh, trạm y tế xã và một số phòng khám tại vùng khó khăn, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được bố trí giường lưu để theo dõi, điều trị người bệnh nhưng tối đa không quá 72 giờ, trừ một số trường hợp bất khả kháng.

Trong lĩnh vực dược, luật bổ sung quy định về sinh phẩm tham chiếu, sinh phẩm tương tự và công bố giá bán buôn thuốc dự kiến. Đặc biệt, hành vi kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc theo phương thức thương mại điện tử không thuộc trường hợp được phép hoặc thông qua hình thức livestream bán hàng được bổ sung vào danh mục hành vi bị nghiêm cấm.

Luật cũng phân định trách nhiệm của Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính trong phát triển công nghiệp dược, đào tạo nhân lực, phát triển vùng nuôi trồng dược liệu và kiểm soát nguồn dược liệu quý, hiếm, đặc hữu. Bên cạnh đó, các quy định về tăng cường trách nhiệm của cơ sở kinh doanh thiết bị y tế, liên thông dữ liệu dược, chuyển tiếp trong quản lý giá thuốc, cung ứng thuốc cổ truyền tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cũng được hoàn thiện.

Mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế

Một nội dung được nhiều người quan tâm là những điều chỉnh liên quan đến mức hưởng bảo hiểm y tế. Theo luật sửa đổi, người tham gia bảo hiểm y tế được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở thuộc cấp khám bệnh, chữa bệnh ban đầu như trạm y tế, cơ sở khám chữa bệnh có phạm vi hoạt động chuyên môn về y học gia đình, phòng khám quân - dân y và một số cơ sở khác theo quy định.

Đáng chú ý, luật bổ sung mức hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh ngoại trú tại một số phòng khám của Nhà nước ở khu vực nông thôn, vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi theo các điều kiện cụ thể. Những điều chỉnh này hướng tới bảo đảm quyền lợi người tham gia BHYT, đồng thời tạo điều kiện để người dân tại các địa bàn còn nhiều khó khăn tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh.

Việc Quốc hội thông qua luật sửa đổi, bổ sung đồng thời 6 luật quan trọng được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý trong lĩnh vực y tế và an sinh xã hội. Các quy định mới không chỉ làm rõ trách nhiệm, thẩm quyền của từng cơ quan trong bối cảnh tổ chức bộ máy được sắp xếp lại, mà còn tăng cường bảo vệ trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi và bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh của người tham gia bảo hiểm y tế. Luật chính thức có hiệu lực từ ngày 1/3/2027.