“Tác chiến không gian mạng phải do Bộ Quốc phòng chủ trì”

Liên quan đến quy định về phòng, chống chiến tranh mạng và tác chiến trên không gian mạng, góp ý vào dự thảo luật tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, chiều 4/4, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Tuấn – Phó Tư lệnh – Bộ Tư lệnh tác chiến không gian mạng cho biết, Bộ Quốc phòng đã có văn bản gửi Uỷ ban QP-AN và trong dự luật Quốc phòng sửa đổi sắp trình Quốc hội đã đề cập nội dung phòng chống chiến tranh mạng. Do vậy, dự luật An ninh mạng cần bỏ quy định ở điều 21 và 23 để tránh chồng chéo.

Đồng tình với ý kiến trên, trong phần kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị Bộ Công an và Bộ Quốc phòng thống nhất để làm rõ vấn đề tác chiến không gian mạng, làm rõ chức trách nhiệm vụ của từng lực lượng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ: Tác chiến không gian mạng nhất thiết phải do Bộ Quốc phòng chủ trì.

“Tác chiến không gian mạng nhất thiết phải do Bộ Quốc phòng chủ trì. Các đồng chí hình dung như là tác chiến phòng thủ, diễn tập các cấp từ xã đến tỉnh rồi, toàn bộ do lực lượng quân sự chủ trì để tạo thành guồng máy để tác chiến. Không làm rõ thì khi chiến tranh xảy ra là phức tạp, cuối cùng không ai chịu trách nhiệm” – Đại tướng Đỗ Bá Tỵ phân tích.

Cũng theo Phó Chủ tịch Quốc hội, Bộ Quốc phòng có đầy đủ chiến lược về tác chiến. Khi tác chiến không gian mạng xảy ra thì tất cả thành phần trong tổ hợp chung do Bộ Quốc phòng chủ trì. Không phải vấn đề liên quan quân sự thì do Bộ Quốc phòng chủ trì, còn đối tượng khác do Bộ Công an chủ trì.

“Hết sức lưu ý vấn đề này vì khi chiến tranh xảy ra là rất phức tạp, không để quy định nhập nhằng chức năng của hai Bộ” – ông Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh.

Bỏ quy định đặt máy chủ quản lý dữ liệu tại Việt Nam

Trình bày báo cáo một số vấn đề lớn về dự thảo Luật An ninh mạng, ông Trần Ngọc Khánh – Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng – An ninh của Quốc hội cho biết, quy định bắt buộc các doanh nghiệp nước ngoài khi cung cấp dịch vụ viễn thông, internet tại Việt Nam phải đặt cơ quan đại diện, máy chủ quản lý dữ liệu người sử dụng Việt Nam tại Việt Nam còn nhiều ý kiến khác nhau, một số vị đại sứ nước ngoài tại Việt Nam và một số tổ chức có ý kiến góp ý.

Ủy ban QPAN đã phối hợp với Ủy ban Đối ngoại tổ chức hội nghị để tọa đàm, trao đổi với các vị đại sứ, làm rõ các kiến nghị có liên quan.

Sau khi cân nhắc nhiều mặt, Ủy ban QPAN đề nghị không quy định nội dung yêu cầu đặt máy chủ quản lý dữ liệu trên lãnh thổ Việt Nam để bảo đảm tính khả thi và thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp nước ngoài khi cung cấp dịch vụ vào Việt Nam.

Về yêu cầu đặt cơ quan đại diện và lưu trữ dữ liệu người sử dụng Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam, Ủy ban QPAN đề nghị giữ lại nội dung này trong dự thảo Luật, nhưng có giới hạn về chủ thể (doanh nghiệp) và dữ liệu lưu trữ tại Việt Nam như điểm dự thảo Luật đã chỉnh lý.

Theo cơ quan thẩm tra dự án luật, việc quy định như vậy sẽ đáp ứng được yêu cầu bảo vệ chủ quyền quốc gia đối với dữ liệu điện tử và xử lý các tình huống, hành vi trên không gian mạng xâm phạm ANQG, TTATXH; gắn nghĩa vụ, trách nhiệm của các doanh nghiệp nước ngoài cung cấp dịch vụ xuyên biên giới trong việc phối hợp cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ điều tra, xác minh, xử lý vi phạm liên quan đến người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam; bảo đảm tính khả thi khi phối hợp ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin chống Đảng, Nhà nước, vi phạm pháp luật của Việt Nam; ngăn chặn có hiệu quả hoạt động chống phá của các đối tượng phản động, gián điệp trong và ngoài nước sử dụng không gian mạng.

Bên cạnh đó, quy định trên phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, như Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, các Hiệp định cơ bản của WTO; phù hợp với Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam; đồng thời, đáp ứng yêu cầu của tình hình thực tiễn hiện nay (theo thống kê của Bộ Công an, tính đến tháng 01/2018, Google đã thuê 1781 máy chủ, Facebook đã thuê 441 máy chủ của các doanh nghiệp Việt Nam để lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam).

Ngoài ra sẽ tạo hành lang pháp lý cho các bộ, ngành chức năng quản lý chặt chẽ hoạt động của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xuyên biên giới khi kinh doanh vào Việt Nam; đảm bảo chủ quyền thanh toán, chống thất thu thuế đối với các doanh nghiệp này; đồng thời, xóa bỏ sự bất bình đẳng trong hoạt động kinh doanh giữa các doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp trong nước./.

